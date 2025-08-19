Ni hombres, ni estrés: comunidades 100% femeninas florecen en China

¿Sus motivaciones? "Hablar libremente de temas íntimos", "hacer amigas" o "sentirse seguras", explican las participantes en esta casa blanca situada en la ladera de una colina.

Tras preparar panes al vapor rellenos de carne en la cocina con vista a las montañas, las mujeres charlan en la acogedora sala de estar, donde las risas brotan alrededor de un juego de mesa y cafés con leche.

"Un espacio 100% femenino es tranquilizador. Entre mujeres hablamos más fácilmente de ciertas cosas", como relaciones amorosas o heridas emocionales, afirma Zhang Wenjing, de 43 años.

"En presencia de un hombre prestamos más atención a nuestra actitud", añade Chen Fangyan, de 28 años.

Las participantes pagan 30 yuanes (unos 4 dólares) por noche, y luego 80 yuanes (11 dólares) a partir del cuarto día, en este lugar llamado "El Universo Imaginario de Keke", apodo de la fundadora, Chen Yani, de 30 años.

"Durante mis experiencias profesionales y empresariales fui acosada por hombres hasta el punto de no poder trabajar normalmente", relata, añadiendo que fue entonces cuando empezó a pensar en "un lugar donde no existiera esa aprensión".

Así rehabilitó esta casa situada en Lin'an, en la provincia de Zhejiang, en el este del país, y organiza a través de la red social Xiaohongshu (el Instagram chino, también conocido como RedNote) una estancia en su casa durante el Año Nuevo chino.

Doce mujeres acuden para escapar de las preguntas intrusivas de sus padres durante las fiestas, ya que en China la presión por casarse antes de los 30 años es especialmente fuerte.

"En familia, las mujeres deben ocuparse a menudo de los abuelos, hijos y la limpieza. Sin contar las responsabilidades en el trabajo", señala Chen Yani.

"Necesitan un lugar donde no estén obligadas a desempeñar un papel", subraya.

Gracias a su independencia económica y a un mayor nivel educativo, hoy las mujeres tienen más opciones, estima Yuan Xiaoqian, de 29 años.