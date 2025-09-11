Agregó que el objetivo es generar mayor entusiasmo más allá de las ciudades sede.

Habrá efervescencia en Hidalgo o Coahuila. Vamos por este Mundial, que llegue a las escuelas, pero también a las playas, a los museos, pero a los pueblos mágicos. Nuestra meta es llegar a todo México Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano ante la FIFA.

Ernesto Viramontes, director general y vicepresidente comercial de cuidado personal en Unilever México, coincidió en la importancia de hacer del Mundial un evento incluyente.

“Tenemos una responsabilidad de democratizar esta experiencia. Estamos lanzando la promoción más grande que hemos hecho y dar la oportunidad a los clientes fieles cientos de boletos para las entradas del Mundial”, apuntó.

“La gente puede sentir la experiencia de productos nuevos. Nos iremos a las experiencias de vivirlo en las calles y abordar el Mundial desde muchos ángulos y dar la oportunidad por qué no de dar la oportunidad de un boleto al evento deportivo”, explicó el directivo en el evento realizado en el World Trade Center a pregunta de Tlatoani Carrera, editor general Sports Illustrated México .

Nuno Teles, CEO de Diageo México, habló sobre hacer un “Mundial para los mexicanos”.

“Tenemos que hacer algo para los mexicanos y que haga sentido, y es lo que estamos haciendo con Don Julio. Exportar el tequila y mostrar al mundo cómo México debe estar orgulloso de tener un Mundial por tercera vez”, aseguró.

Mesa de análisis 'La fórmula para traer el Mundial más grande de la historia', en el Expansión CEO Summit 2025. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Cuevas hizo énfasis en destacar que México no recurrirá al endeudamiento público por la organización del Mundial 2026 al compararlo con ediciones con las de Qatar 2022 o Brasil 2014.

“Es un Mundial muy distinto a las ediciones previas, en contraste con Qatar y muchos otros. Se podía ver la construcción de los estadios, todo nuevo, ajustar al país a las necesidades de un Mundial de futbol. México tiene la dinámica opuesta, vamos a ser el único país de todo el planeta en albergar por tercera vez un Mundial de futbol, son estadios que cuentan historias”.