Así puedes cuidar a tu mascota de la pirotecnia

Los lomitos sufren durante las temporadas decembrinas ante el uso extenso de pirotecnia por parte de las personas.
lun 15 septiembre 2025 11:34 AM
Sigue esta serie de recomendaciones para evitar que tus lomitos se alteren durante esta temporada.

El uso de pirotecnia y fuegos artificiales suele generar pánico y estrés a muchas mascotas, si tu lomito sufre con este tipo de celebraciones, te decimos cómo ayudarlo.

¿Por qué se asustan los perros con los "cuetes"?

De acuerdo con BBVA, los oídos de los animales son generalmente más sensibles debido a que perciben las ondas sonoras hasta tres veces más que un ser humano. Además, al no comprender el origen del ruido, pueden sentir que están en peligro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que debido al aumento del ruido dentro y fuera de los hogares, por la explosión de cohetes en las posadas, la celebración de fin de año, y otro festejos, incrementa el estrés en las mascotas, lo que les provoca hipersensibilidad auditiva. Los ruidos intensos podrían causarles pánico y provocar conductas inhabituales, como huidas o hacerse del baño.

Por lo anterior, recomendó acondicionar una habitación en la que las mascotas estén cómodas, con agua, comida y sus juguetes favoritos, en la que permanezcan durante las reuniones en casa o por la noche, que es cuando aumenta el ruido, con la finalidad de crearles un pequeño refugio.

estrés en perros
¡Relájate! Puedes contagiar de estrés a tus lomitos

Además, BBVA ofrece las siguientes recomendaciones :

  • Manténlo en actividad: si sabes que un día en específico habrá fuegos artificiales, por ejemplo, el próximo 24 y 31 de diciembre, es importante que te prepares con antelación y lleves a pasear a tu perro o jueguen juntos antes de que empiecen los estruendos. Esto hará que se canse y que esté más tranquilo.
  • Aplica el método Tellington Ttouch: consiste en crear presión en su cuerpo para que pueda relajarse. Puedes hacerlo con vendas o con prendas creadas que puedes encontrar en las tiendas de mascotas.
  • Asegúrate de que tu mascota tenga su collar bien ajustado con placas de identificación actualizadas por si llega a escaparse.
