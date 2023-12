¿Piensas que sólo tu salud resulta afectada por estar estresado? Esta condición puede contagiar a tus perros, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Linköping en Suecia titulada “Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners”.

La profesora Sofía Rodríguez Viniegra, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, aseguró que estos animales detectan el estrés a través del olfato y pueden adquirir ese estado de ánimo de sus dueños.