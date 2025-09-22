Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tendencias

Equinoccio de otoño 2025: ¿cuándo es y a qué hora entra en México?

Con la llegada del otoño, las temperaturas cálidas propias del verano comienzan a disminuir, dando paso a los vientos frescos propios de esta estación.
lun 22 septiembre 2025 09:46 AM
Equinoccio de otoño 2025: ¿cuándo es y a qué hora entra en México?
El equinoccio de otoño terminará en diciembre próximo.

¡Adiós, primavera; hola, otoño! El equinoccio de otoño comienza este lunes 22 de septiembre, lo cual marca el inicio de la penúltima temporada del año, donde las temperaturas cálidas propias del verano comienzan a disminuir, dando paso a los vientos frescos propios de esta estación.

Publicidad

La palabra equinoccio viene del latín y significa “noche igual”, haciendo referencia justamente a esta característica, y nos indica que el 22 de septiembre la noche y el día tendrán la misma duración, y de ahí en adelante las noches se irán haciendo cada vez más largas, y por consiguiente los días más cortos.

¿Qué sucede en el otoño?

En esta temporada, los árboles tienden a deshacerse de sus hojas para mantener la energía, pues el mantenimiento del follaje requiere una gran cantidad de ésta. Por esta razón, los árboles y plantas se desprenden de aquello que les representa más un lastre que un beneficio.

En otoño, las horas de luz se reducen, por lo cual la función principal de las hojas que es realizar la fotosíntesis, ya no se realiza con la misma efectividad, por lo cual las hojas se convierten en un consumo de energía innecesario.

La naturaleza se adapta a los cambios en el ambiente, haciendo una prioridad la conservación integral de las plantas.

¿Cuándo y a qué hora empieza el otoño 2025 en México?

El otoño empieza el 22 de septiembre a las 12:19 en México, de acuerdo con la UNAM. El equinoccio de otoño se caracteriza porque el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el mundo.

¿Hay cosechas en el otoño?

En esta temporada da inicio la cosecha de productos como la manzana, la mandarina, el tejocote y los duraznos.

También comienza la siembra de cultivos resistentes a los próximos descensos de temperatura, tales como la lechuga, las zanahorias, los rábanos, el camote, los ejotes y los chícharos.

¿Cuándo termina el otoño?

El otoño terminará el sábado 21 de diciembre de 2025, cuando dará inicio el invierno.

Con información del gobierno de México

Publicidad

Tags

Otoño Temporada Otoño-Invierno

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad