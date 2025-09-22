Equinoccio de otoño 2025: ¿cuándo es y a qué hora entra en México?

La palabra equinoccio viene del latín y significa “noche igual”, haciendo referencia justamente a esta característica, y nos indica que el 22 de septiembre la noche y el día tendrán la misma duración, y de ahí en adelante las noches se irán haciendo cada vez más largas, y por consiguiente los días más cortos.

¿Qué sucede en el otoño?

En esta temporada, los árboles tienden a deshacerse de sus hojas para mantener la energía, pues el mantenimiento del follaje requiere una gran cantidad de ésta. Por esta razón, los árboles y plantas se desprenden de aquello que les representa más un lastre que un beneficio.

En otoño, las horas de luz se reducen, por lo cual la función principal de las hojas que es realizar la fotosíntesis, ya no se realiza con la misma efectividad, por lo cual las hojas se convierten en un consumo de energía innecesario.

La naturaleza se adapta a los cambios en el ambiente, haciendo una prioridad la conservación integral de las plantas.

¿Cuándo y a qué hora empieza el otoño 2025 en México?

El otoño empieza el 22 de septiembre a las 12:19 en México, de acuerdo con la UNAM. El equinoccio de otoño se caracteriza porque el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el mundo.

¿Hay cosechas en el otoño?

En esta temporada da inicio la cosecha de productos como la manzana, la mandarina, el tejocote y los duraznos.

También comienza la siembra de cultivos resistentes a los próximos descensos de temperatura, tales como la lechuga, las zanahorias, los rábanos, el camote, los ejotes y los chícharos.

¿Cuándo termina el otoño?

El otoño terminará el sábado 21 de diciembre de 2025, cuando dará inicio el invierno.

Con información del gobierno de México