Falla el sitio del IMSS Bienestar dificulta la descarga de recibos de nómina

Portal de nómina IMSS Bienestar falla en medio de la quincena

El Poanom es la plataforma digital del IMSS Bienestar para que sus trabajadores puedan consultar y descargar sus recibos de nómina, un documento esencial para llevar control y seguimiento de su situación laboral.

Sin embargo, el sitio oficial https://poanom.imssbienestar.gob.mx/ lleva sin funcionamiento al menos desde el 14 de octubre.

Al ingresar a la página oficial los días anteriores, estaba publicada la leyenda “Sitio en mantenimiento” y el anuncio de que el sitio estaría disponible desde el 16 de octubre.

Captura de pantalla realizada el 15 de octubre de 2025.

En una consulta durante este jueves realizada por Expansión, el Poanom funcionó con regularidad por unas horas pero volvió a tener fallas, ahora con el anuncio directo de “No se puede acceder a este sitio web”.

Captura de pantalla realizada el 16 de octubre de 2025 a las 12:45 horas.

Después, el Instituto volvió a restablecer el servicio, y mandó un aviso en el que detalló que el portal tiene una saturación de envíos de correo por la alta demanda de recuperación de las cuentas. Incluso, eliminó la opción de recuperar cuentas.

Captura de pantalla realizada a las 13:37 horas del 16 de octubre de 2025.

Esto puede dificultar la consulta y descarga de recibos de nómina del personal del IMSS Bienestar, que cuenta con más de 26,000 trabajadores que laboran para brindar servicios de salud a comunidades de alta marginación, rurales y suburbanas que suelen estar alejadas.

¿Cómo hacer una cuenta en el Poanom del IMSS-Bienestar?

Crear una cuenta en Poanom es un proceso sencillo y requiere de pocos datos, solo debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a https://poanom.imssbienestar.gob.mx/ y desplegará la pantalla principal. Busca la opción al final de crear cuenta y da clic.

2. El sitio te direccionará a una pantalla nueva para llenar los diferentes campos con tu información para hacer la cuenta. Necesitarás tu CURP, RFC, correo electrónico, número de teléfono y crear una contraseña.

Es importante que tus datos sean correctos y congruentes a los que otorgaste para ingresar al IMSS-Bienestar, ya que el sistema los localizará con la Base de Datos.

3. Confirma la información, y autoriza los Avisos de Privacidad para continuar.

Y listo. Tendrás tu cuenta lista. Vuelve al inicio del menú e ingresa tu CURP y contraseña para acceder al sistema.

El Poanom del IMSS Bienestar está orientado para sus trabajadores, que pueden ser médicos, enfermeros, brigadistas y personal administrativo, y facilitarles la descarga sus Comprobantes de Percepciones y Descuentos de Nómina, mejor conocidos como recibos de nómina, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Desde el portal, que es gestionado por el Sistema de Administración de Nómina, también se puede consultar los Avisos de Alta y Modificación de sueldo en el ISSSTE, el historial de pagos y los detalles del ingreso y deducciones.

Recuperar cuenta

En caso de que hayas olvidado tu contraseña, el proceso de restablecimiento es muy sencillo a otras cuentas personales. Solo ubica en el menú iniciar la opción de "¿Se te olvidó la contraseña? Recuperala", y te llevará a un menú donde deberás ingresar tu CURP y RFC.

Te llegará al correo electrónico vinculado los pasos para seguir. Revisa tu bandeja de entrada y correos Spam.

El procedimiento de restablecimiento tarda hasta 5 minutos.

¿Cómo descargar los recibos de nómina?

De acuerdo con el IMSS Bienestar, con Poanom es más sencillo la descarga de recibos de nómina, ya que los trabajadores no deben indicar algo adicional. Pueden aparecer como “Comprobantes de Percepciones”, “Recibos de pago” o “Nómina electrónica”.

Localiza la opción y el sitio desplegará opciones para seleccionar el periodo: por quincena, mes o año que deseas consultar. Una vez que encuentres el recibo que necesitas, podrás descargarlo en tu dispositivo.