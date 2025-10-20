¿Tu acta de nacimiento o de matrimonio tiene un error? Así puedes corregirlo en línea

¿Qué se puede corregir en un acta civil?

El trámite de aclaración de actas del estado civil permite hacer correcciones de errores, yerros o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y accidentales en las actas del Registro Civil, siempre y cuando proceda se pueda hacer el trámite por vía administrativa.

Con frecuencia, la ciudadanía tenía que recurrir a diferentes oficinas de Registro Civil, en una o más ocasiones, para hacer estas aclaraciones, lo que podía dificultar otros trámites que requerían un acta.

Por ello, el gobierno federal implementó en la Plataforma Nacional de Registro Civil (o Mi Registro Civil) esta solicitud que estará disponible en línea. Los documentos que podrán modificarse son estos:

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Acta de defunción

Reconocimiento

Adopción o inscripción de actos efectuados en el extranjero

(www.miregistrocivil.gob.mx/)

Requisitos

El requisito fundamental para hacer este trámite, así como cualquiera disponible en la Plataforma Nacional de Registro Civil, es contar con una cuenta en Llave MX, la herramienta de identidad digital del Gobierno.

También se requiere contar con la siguiente documentación digitalizada, en formato PDF, JPG o PNG:

- Acta a corregir (nacimiento, matrimonio, defunción, consular)

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, licencia de conducir). O en su defecto, un documento que acredite a una persona como mandataria.

- Documentos públicos y/o privados originales que acrediten la procedencia del dato a aclarar.

Por último, es necesario realizar el pago en línea, que podrá realizarse con tarjeta de crédito o débido, o una línea de captura.

La plataforma de Registro Civil no establece costos específicos por el trámite de aclaración. Los únicos datos oficiales disponibles son los precios para el trámite de las actas.

¿El error está solo en el acta o fue en el Registro Civil?

Antes de hacer el cambio, debes asegurarte de que el error que quieras corregir se trate de solo el acta de nacimiento al momento de hacer un trámite anterior, y constatar que no se trate de datos capturados incorrectamente en el Sistema Nacional de Registro de Identidad.

En este caso, se tendrá que solicitar una corrección de extractos de actas del estado civil, igualmente disponible en línea en https://www.miregistrocivil.gob.mx/public/actas/commons/RequisitosTramites.xhtml?idTramite=5

Otros trámites de Registro Civil en línea

Si realizaste un trámite anteriormente y te dieron algún acta de manera digital, puedes consultar si tienen validez oficial a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad.

Otros servicios disponibles por la plataforma son estos:

Captura de actos del estado civil de las personas: sirve para solicitar la captura en el Sistema Nacional de Registro actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

Además, de tramitar las actas digitales oficiales.

¿Qué necesito para crear mi cuenta Llave MX?

La Llave MX es una herramienta del Gobierno Federal que busca digitalizar y agilizar la mayoría de los trámites, como los de Registro Civil, así como solicitudes a programas sociales como la Pensión Bienestar, las becas estudiantiles de educación básica y media superior, o más.

Los datos necesarios para crear una cuenta son:

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Código postal y nombre de la colonia de residencia

- Número de teléfono celular

- Correo electrónico

Las personas extranjeras sin CURP también pueden crear su cuenta, otorgando más datos personales y de identificación oficial.

Sigue el tutorial para crear la cuenta aquí para conocer el paso a paso.