Ya hay fechas de pago para la Beca Benito Juárez, ¿cuándo cobran los estudiantes de Media Superior?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirma que este lunes la Beca Benito Benito Juárez inicia los pagos del bimestre septiembre-octubre de 2025. Así quedó el calendario.
lun 20 octubre 2025 02:34 PM
Ya hay fechas de pago para la beca Benito Juárez 2025: ¿cómo quedó el calendario para media superior?
Los estudiantes de bachillerato recibirán el depósito de 1,900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar hasta el lunes 27 de octubre dependiendo de la letra inicial de su primer apellido. (Foto: EVE / Programas para el Bienestar)

A partir de este lunes, los beneficiarios de la eca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” obtendrán su pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025, el primero del ciclo escolar 2025-2026.

Calendario de pagos beca Benito Juárez

Así será la distribución de los pagos, según las iniciales del primer apellido de los estudiantes:

Lunes 20 de octubre: A, B, C

Martes 21 de octubre: D, E, F, G

Miércoles 22 de octubre: H, I, J, K, L

Jueves 23 de octubre: M, N, Ñ, O

Viernes 24 de octubre: P, Q, R

Lunes 27 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, compartió el siguiente calendario de pagos para el primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026 para las y los becarios de continuidad.

Es decir, aplica solamente para los beneficiarios ya inscritos en la beca Benito Juárez, no los de nuevo ingreso o quienes recién solicitaron la inscripción durante septiembre.

Los beneficiarios de la beca Benito Juárez recibirán el depósito de 1,900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar, y podrán hacerse los retiros o pagos con las tarjetas.

¿Cómo saber si me dieron la beca Benito Juárez?

La coordinación detalló que ya finalizaron los periodos de registros a las becas Rita Cetina para educación básica, Benito Juárez de media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro de la universidad. El paso siguiente es que la entidad federal realizará la validación de la información.

Durante este periodo, las y los estudiantes deberán esperar y estar pendientes de los medios oficiales de la Coordinación para conocer los detalles de la próxima entrega de tarjetas para recibir el apoyo.

La Coordinación tiene canales de WhatsApp para la difusión oficial de los procedimientos, según el estado de la República. Puedes revisar cuál es el tuyo aquí https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

beca.png

También podrán consultar información y dudas directamente durante las asambleas informativas en los planteles educativos.

Para saber cuándo se realizará en tu escuela, entra a la siguiente página: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems

En caso de no poder asistir a las asambleas y tienes alguna duda, puedes comunicarte al Centro de Atención para el Bienestar, marcando al 079.

Pago único de Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Coordinación también informó que en esta ocasión, todas y todos los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán su depósito bimestral el mismo día, el próximo miércoles 29 de octubre de 2025.

Los estudiantes recibirán un depósito de 5,800 pesos en sus cuentas.

