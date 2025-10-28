Día de San Judas Tadeo: ¿Por qué se festeja hoy, 28 de octubre?

Origen de la devoción a San Judas Tadeo

En la Ciudad de México, cada 28 de octubre, miles de devotos acuden al Templo de San Hipólito, en pleno corazón de la capital y lugar dedicado desde 1982 a San Judas Tadeo, uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret.

Es tradición que en las inmediaciones del templo haya feligreses regalando estampitas, rosarios e incluso comida al resto de devotos, mientras muchos acuden vestidos con la túnica blanca y el mantón verde característicos de este santo.

La iglesia celebra así este 28 de octubre la fiesta de San Judas Tadeo, apóstol de Cristo, presentado en los Evangelios como el "hermano de Santiago". La iglesia católica ha explicado que a San Judas Tadeo se le suele confundir con Iscariote, pero Tadeo fue hermano de Santiago.

San Judas Tadeo también es primo de Cristo, quien murió martirizado, a diferencia de Judas Iscariote que, aunque fue apóstol, es considerado como un traidor de Jesús.

La devoción a San Judas ha dado lugar a ciertas "desviaciones" que la iglesia ha aclarado oportunamente. En el año 2008, mediante un comunicado titulado “San Judas Tadeo y algunas desviaciones de su culto", la Arquidiócesis Primada de México aclaró que San Judas Tadeo no es el “santo de los delincuentes o narcotraficantes”; y que su devoción no es compatible con los cultos relativos a la denominada "Santa Muerte", fenómeno que tampoco pertenece a la identidad católica.

La Arquidiócesis detalló, además, que “la iglesia alienta las manifestaciones populares de auténtica devoción”, pero que "en algunos casos -como los mencionados- existen serias incompatibilidades" con las enseñanzas de la Iglesia.

¿Por qué se le recuerda los días 28 en la iglesia de San Hipólito?

El 28 de octubre es relevante porque es el día en que se recuerda el asesinato de San Judas Tadeo y San Simón (que también se venera en esta fecha).

En este día, los feligreses acuden a la iglesia de San Hipólito, debido a que desde 1982 se colocó allí una imagen de San Judas Tadeo en el altar principal, razón por la cual hoy en día se conoce popularmente como el "Templo de San Judas Tadeo" o "San Juditas".

La iglesia de San Hipólito está ubicada en una esquina de la Alameda Central de la Ciudad de México y fue edificado para rememorar la toma de Tenochtitlán.