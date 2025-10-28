Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Día de San Judas Tadeo: ¿Por qué se festeja hoy, 28 de octubre?

San Judas Tadeo es considerado el patrón de las causas perdidas o imposibles. Aunque se celebra el 28 de cada mes, el de octubre es el día oficial.
mar 28 octubre 2025 07:02 AM
Día de San Judas Tadeo: ¿Por qué se festeja hoy, 28 de octubre?
Cada 28 de octubre se festeja al santo en la iglesia de san Hipólito. (iStock | Julio Ortega)

Cada 28 de octubre, miles de feligreses abarrotan el centro de la Ciudad de México para agradecer los milagros de San Judas Tadeo, considerado el patrón de las causas perdidas o imposibles. Aquí te contamos cómo surgió esta tradición.

Lee también: Bloqueos hoy 28 de octubre por el día de San Judas Tadeo .

Publicidad

Origen de la devoción a San Judas Tadeo

En la Ciudad de México, cada 28 de octubre, miles de devotos acuden al Templo de San Hipólito, en pleno corazón de la capital y lugar dedicado desde 1982 a San Judas Tadeo, uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret.

Es tradición que en las inmediaciones del templo haya feligreses regalando estampitas, rosarios e incluso comida al resto de devotos, mientras muchos acuden vestidos con la túnica blanca y el mantón verde característicos de este santo.

La iglesia celebra así este 28 de octubre la fiesta de San Judas Tadeo, apóstol de Cristo, presentado en los Evangelios como el "hermano de Santiago". La iglesia católica ha explicado que a San Judas Tadeo se le suele confundir con Iscariote, pero Tadeo fue hermano de Santiago.

San Judas Tadeo también es primo de Cristo, quien murió martirizado, a diferencia de Judas Iscariote que, aunque fue apóstol, es considerado como un traidor de Jesús.

La devoción a San Judas ha dado lugar a ciertas "desviaciones" que la iglesia ha aclarado oportunamente. En el año 2008, mediante un comunicado titulado “San Judas Tadeo y algunas desviaciones de su culto", la Arquidiócesis Primada de México aclaró que San Judas Tadeo no es el “santo de los delincuentes o narcotraficantes”; y que su devoción no es compatible con los cultos relativos a la denominada "Santa Muerte", fenómeno que tampoco pertenece a la identidad católica.

La Arquidiócesis detalló, además, que “la iglesia alienta las manifestaciones populares de auténtica devoción”, pero que "en algunos casos -como los mencionados- existen serias incompatibilidades" con las enseñanzas de la Iglesia.

¿Por qué se le recuerda los días 28 en la iglesia de San Hipólito?

El 28 de octubre es relevante porque es el día en que se recuerda el asesinato de San Judas Tadeo y San Simón (que también se venera en esta fecha).

En este día, los feligreses acuden a la iglesia de San Hipólito, debido a que desde 1982 se colocó allí una imagen de San Judas Tadeo en el altar principal, razón por la cual hoy en día se conoce popularmente como el "Templo de San Judas Tadeo" o "San Juditas".

La iglesia de San Hipólito está ubicada en una esquina de la Alameda Central de la Ciudad de México y fue edificado para rememorar la toma de Tenochtitlán.

Publicidad

Se construyó sobre una ermita que Hernán Cortés había mandado edificar en conmemoración de los españoles caídos durante la Noche Triste (derrota de los españoles frente a las fuerzas mexicas en el año 1520). La construcción del templo comenzó en 1599 y finalizó hasta 1740.

Aunque el santoral tiene como único día de San Judas Tadeo el día 28 de octubre, los devotos han hecho que esta festividad se esté llevando a cabo cada 28 de mes.

¿Por qué es 'el santo de las causas imposibles' o 'patrono de las causas difíciles'?

San Judas Tadeo es venerado por aquellos con un problema que tiene una solución imposible. Esta creencia, según la Agencia Católica de Informaciones (ACI , se debe a que Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, señaló que Jesús le dijo que, cuando necesitara favores ‘complejos’, acudiera al patrono recordado este día.

Oración a San Judas Tadeo

¡Oh Santo Apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda y siento gran soledad.

Haz uso te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir el consuelo y socorro del Cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente… (hacer su petición aquí) y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.

Prometo, Glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor; honrarte siempre como mi especial y poderoso patrono; y con gran agradecimiento, hacer todo lo que pueda para vivir bien mi Fe Cristiana. Amén.

Publicidad

Tags

Religiones y cultos Ciudad de México Catolicismo

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad