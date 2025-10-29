¿Qué se festeja en noviembre de 2025 en México? Efemérides del mes

Efemérides nacionales e internacionales de noviembre

1 de noviembre



1979 - Toma posesión, en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora en la historia de México.

Día de Todos los Santos.

2 de noviembre



1911 - La Cámara de Diputados declara oficialmente electos a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente de la República.

Día de Muertos, tradición declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003.

Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

5 de noviembre



1853 - Se inaugura la primera línea telegráfica de México.

6 de noviembre



Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813. La Bandera Nacional se iza a toda asta.

1970 - Muere el compositor Agustín Lara, autor de María Bonita y Solamente una vez.

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.

7 de noviembre



1823 - Se instala el segundo Congreso Constituyente de México Independiente.

1945 - México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas

1981 - Se realiza la Primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Día del Ferrocarrilero

8 de noviembre



1519 - Harán Cortés es recibido por el gobernante mexica Moctezuma Xocoyotzin en la Gran Tenochtitlán.

1871 - Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, con el que se revela en contra al gobierno de Benito Juárez; con el lema “no reelección”.

9 de noviembre



1957 - Fallece en la Ciudad de México el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor de "Cielito Lindo”.

1989 - Derriban el Muro de Berlín, en Alemania.

10 de noviembre



Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

11 de noviembre



1928 - Nace en Panamá el escritor Carlos Fuentes, uno de los intelectuales más reconocidos del siglo XX.

1971 - Se crea el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.

Día del Soltero.

12 de noviembre



1651 - Nace Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México.

Día Nacional del Libro.

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) es la última gran poeta de los Siglos de Oro de la literatura en español. (Secretaría de Cultura)

14 de noviembre



1974 - La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer.

Día Mundial de la Diabetes

16 de noviembre



Día Internacional para la Tolerancia

17 de noviembre



Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

18 de noviembre



1824 - El Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la ciudad como capital de la República.

Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación.

19 de noviembre



1993 - México ingresa al Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico.

20 de noviembre



1910 - Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

1914 - Nace el escritor José Revueltas, autor de Los Muros de agua.

1916 - Se inaugura en Tacubaya, Distrito Federal, el Observatorio Meteoriológico Nacional.

1952 - Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, encabezado por el presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido.

Día Mundial de la Infancia.

21 de noviembre



1831 - Se decreta la creación del Museo Nacional de Historia.

Día Mundial de la Televisión.

22 de noviembre



1994 - Se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artística.

Día del Músico.

23 de noviembre



1855 - Se expide la Ley sobre administración de justicia y orgánica de los Tribunales de la nación, del distrito y territorios, conocida como Ley Juárez.

1883 - Nace José Clemente Orozco, pintor de la escuela muralista mexicana.

24 de noviembre



1957 - Muere Diego Rivera, muralista mexicano.

25 de noviembre



Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

24 de noviembre



1983 - Muere Jorge Ibargüengoitia,escritor nacido en Guanajuato, autor de Los pasos de López y de La Ley de Herodes.

27 de noviembre



1911 - Se eleva como precepto constitucional el principio de “No reelección”, que prohíbe la reelección presidencial.

28 de noviembre



1911 - Emiliano Zapata problema el Plan de Ayala que reivindica los derechos de los campesinos, con el lema “Reforma, libertad, justicia y ley”.

(Archivo General de la Nación)

29 de noviembre



1810 - Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la exclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso de papel sellado y suprime el estando del tabaco y la pólvora.

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino,

30 de noviembre



1924 - Nace Radio Educación, a partir de una iniciativa de José Vasconcelos.

Día de Conmemoración de todas las víctinas de la guerra química.

¿Hay feriados en México?

Sí. Según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de noviembre es un día de descanso obligatorio, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

En 2025, corresponde al lunes 17 de noviembre, por lo que los centros educativos no tendrán clases, y los trabajadores podrán tener un día de descanso, o pago triple en caso de prestar sus servicios.