¿Qué se festeja en noviembre de 2025 en México? Efemérides del mes
Noviembre, el penúltimo mes del año, llega con varias fechas relevantes: festividades, conmemoraciones e incluso un día de descanso obligatorio para las y los mexicanos.
Efemérides nacionales e internacionales de noviembre
1 de noviembre
- 1979 - Toma posesión, en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora en la historia de México.
- Día de Todos los Santos.
2 de noviembre
- 1911 - La Cámara de Diputados declara oficialmente electos a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente de la República.
- Día de Muertos, tradición declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003.
- Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
5 de noviembre
- 1853 - Se inaugura la primera línea telegráfica de México.
6 de noviembre
- Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813. La Bandera Nacional se iza a toda asta.
- 1970 - Muere el compositor Agustín Lara, autor de María Bonita y Solamente una vez.
- Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
7 de noviembre
- 1823 - Se instala el segundo Congreso Constituyente de México Independiente.
- 1945 - México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas
- 1981 - Se realiza la Primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
- Día del Ferrocarrilero
8 de noviembre
- 1519 - Harán Cortés es recibido por el gobernante mexica Moctezuma Xocoyotzin en la Gran Tenochtitlán.
- 1871 - Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, con el que se revela en contra al gobierno de Benito Juárez; con el lema “no reelección”.
9 de noviembre
- 1957 - Fallece en la Ciudad de México el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor de "Cielito Lindo”.
- 1989 - Derriban el Muro de Berlín, en Alemania.
10 de noviembre
- Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
11 de noviembre
- 1928 - Nace en Panamá el escritor Carlos Fuentes, uno de los intelectuales más reconocidos del siglo XX.
- 1971 - Se crea el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.
- Día del Soltero.
12 de noviembre
- 1651 - Nace Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México.
- Día Nacional del Libro.
14 de noviembre
- 1974 - La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer.
- Día Mundial de la Diabetes
16 de noviembre
- Día Internacional para la Tolerancia
17 de noviembre
- Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
18 de noviembre
- 1824 - El Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la ciudad como capital de la República.
- Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación.
19 de noviembre
- 1993 - México ingresa al Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico.
20 de noviembre
- 1910 - Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
- 1914 - Nace el escritor José Revueltas, autor de Los Muros de agua.
- 1916 - Se inaugura en Tacubaya, Distrito Federal, el Observatorio Meteoriológico Nacional.
- 1952 - Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, encabezado por el presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido.
- Día Mundial de la Infancia.
21 de noviembre
- 1831 - Se decreta la creación del Museo Nacional de Historia.
- Día Mundial de la Televisión.
22 de noviembre
- 1994 - Se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artística.
- Día del Músico.
23 de noviembre
- 1855 - Se expide la Ley sobre administración de justicia y orgánica de los Tribunales de la nación, del distrito y territorios, conocida como Ley Juárez.
- 1883 - Nace José Clemente Orozco, pintor de la escuela muralista mexicana.
24 de noviembre
- 1957 - Muere Diego Rivera, muralista mexicano.
25 de noviembre
- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- 1983 - Muere Jorge Ibargüengoitia,escritor nacido en Guanajuato, autor de Los pasos de López y de La Ley de Herodes.
27 de noviembre
- 1911 - Se eleva como precepto constitucional el principio de “No reelección”, que prohíbe la reelección presidencial.
28 de noviembre
- 1911 - Emiliano Zapata problema el Plan de Ayala que reivindica los derechos de los campesinos, con el lema “Reforma, libertad, justicia y ley”.
29 de noviembre
- 1810 - Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la exclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso de papel sellado y suprime el estando del tabaco y la pólvora.
- Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino,
30 de noviembre
- 1924 - Nace Radio Educación, a partir de una iniciativa de José Vasconcelos.
- Día de Conmemoración de todas las víctinas de la guerra química.
¿Hay feriados en México?
Sí. Según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de noviembre es un día de descanso obligatorio, en conmemoración de la Revolución Mexicana.
En 2025, corresponde al lunes 17 de noviembre, por lo que los centros educativos no tendrán clases, y los trabajadores podrán tener un día de descanso, o pago triple en caso de prestar sus servicios.