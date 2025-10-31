¿Cuántas veces ha cancelado Morrissey en México? Lo volvió a hacer: no habrá concierto en CDMX y Guadalajara

El anuncio oficial fue dado a conocer por la compañía Ocesa, que informó que, por temas de salud y agotamiento extremo, el cantante no se presentará este viernes 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, ni en Guadalajara el próximo 4 de noviembre.

“Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

“Si tu compra fue a través de puntos Ticketmaster y taquilla, podrás solicitar tu reembolso a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde realizaste la compra”, indicó Ocesa en el comunicado.

Las veces que Morrissey ha dejado plantado a México

Aunque en todas sus cancelaciones Morrissey, de 66 años, ha atribuido los motivos a problemas de salud, algunos fanáticos especulan que al británico simplemente no le gusta presentarse en México, razón por la que suele cancelar sus conciertos. Sin embargo, esto no pasa de ser un rumor, ya que el cantante nunca se ha pronunciado al respecto.

2013: Vive Latino sin The Smiths

El cantante británico estaba confirmado como una de las figuras estelares del festival, pero a menos de 24 horas del show, la promotora anunció su baja por motivos médicos. Luego se supo que Morrissey enfermó de neumonía, lo que lo obligó a cancelar toda su participación.

2023: el concierto que el dengue frustró

En plena gira por sus 40 años de carrera, tenía cita en el Palacio de los Deportes el 23 de septiembre. Morrissey llegó a México, pero contrajo dengue y debió guardar reposo. La presentación se movió primero a octubre, y poco después se pospuso indefinidamente.

2024: el show que nunca se concretó

La fecha reagendada para el 3 de febrero tampoco se llevó a cabo. Ocesa informó que el músico sufría agotamiento físico y debía permanecer en Zúrich, Suiza, bajo observación médica. Con ello, la reprogramación terminó en cancelación definitiva.

2025: otro año, la misma historia

Su regreso prometido volvió a esfumarse. Por problemas de salud y cansancio extremo, Morrissey canceló sus presentaciones del 31 de octubre en la CDMX y del 4 de noviembre en Guadalajara.

Morrissey alcanzó la fama en los 80 con The Smiths, banda que marcó la historia del rock alternativo con letras melancólicas y críticas sociales.

¿Quién es Morrissey?

Morrissey es uno de los personajes más influyentes —y también más controvertidos— del rock británico. Nacido en Manchester en 1959, alcanzó la fama en los años 80 como vocalista y letrista de The Smiths, banda que redefinió la escena alternativa con su mezcla de melancolía, ironía y crítica social. Temas como There Is a Light That Never Goes Out o This Charming Man convirtieron al grupo en un fenómeno generacional y a su líder en un ícono del desencanto juvenil.

Tras la disolución de la banda en 1987, Morrissey emprendió una exitosa carrera como solista, consolidando su estilo vocal inconfundible y su escritura mordaz. Discos como Viva Hate, You Are the Quarry o Years of Refusal le dieron un lugar privilegiado en la historia del rock, con un público fiel tanto en Reino Unido como en América Latina, donde México figura entre sus plazas más devotas.

Fuera de los escenarios, Morrissey ha sido un firme defensor del veganismo y de los derechos de los animales, causas que abraza con la misma pasión con la que escribe sus letras. Ha colaborado con organizaciones como PETA y ha protagonizado campañas en contra del consumo de carne, al punto de prohibir su venta en los recintos donde se presenta.

Sin embargo, su activismo se ha visto opacado por declaraciones polémicas que han generado rechazo incluso entre sus seguidores. Sus comentarios sobre inmigración, política y raza lo han colocado en el centro de la controversia, alimentando la imagen de un artista brillante, pero difícil, fiel solo a sus propias convicciones.