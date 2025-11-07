¿Dónde ver Frankenstein de Guillermo del Toro? Cines que proyectan la película en CDMX y Edomex

La espera llegó a su fin. La más reciente adaptación al cine del libro de Mary Shelley, Frankenstein, realizada por Guillermo del Toro, promete volver el horror como algo bello.
En esta ocasión, la película solo será exhibida en pocos cines en todo México.
Publicidad
¿En qué cines puedo ver ‘Frankestein’ en México?
Como ocurrió en 2022 con otra película de Guillermo del Toro, Pinocho, Frankenstein será exhibida en pocos cines en todo el país, principalmente independientes, para apoyar estos recintos fuera del esquema comercial.
De acuerdo con la productora Netflix, la película tendrá distribución en 28 de los 31 estados de la República, en diferentes salas de cine. Algunos ya la tienen en exhibición desde el jueves 23 de octubre.
La película tendrá estreno oficial en streaming el 7 de noviembre, en Netflix.
Cines en CDMX
En la capital, la película estará en salas de 15 cines distribuidos en casi todas las alcaldías de la ciudad:
Álvaro Obregón
Cineteca Nacional Chapultepec, Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe. Cinemanía, Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel. Autocinema Coyote Insurgentes, Av. Insurgentes Centro 1729, Guadalupe Inn.
Azcapotzalco
Cinedot Azcapotzalco, Av. Azcapotzalco 527, Centro. Cinetop Azcapotzalco, Av. Aquiles Serdán 400, Nextengo.
Benito Juárez
Cineteca Nacional Xoco, Av. México Coyoacán 389, Xoco. Cinemas WTC, Montecito 38, Nápoles.
Coyoacán
Cineteca Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco. Sala Julio Bracho, CCU Av. Insurgentes Sur 3000, C.U.
Cuauhtémoc
Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma Sur. La Casa del Cine, República de Uruguay 52-segundo piso, Centro Histórico. Museo Universitario del Chopo, Dr. Enrique González Martínez 10-P. B, Sta María la Ribera.
Iztapalapa
Cinespot Tláhuac, Av. Tláhuac 1535, El Vergel.
Magdalena Contreras
Cine Linterna Mágica, Periférico Sur y Glorieta de, Av. San Jerónimo, Puente Sierra.