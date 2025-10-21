Boletos Cinépolis a 29 pesos: cómo, cuándo y qué películas ver en esta promoción

Boletos a 29 pesos: todo lo que debes saber

A través de sus plataformas oficiales, la cadena de cines informó que los boletos a 29 pesos estarán disponibles los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre.

Las salas participantes en esta promoción especial son Cinépolis, Cinépolis Pluus, Cinépolis Jr y Macro XE.

También habrá boletos a 75 pesos

La promoción de 75 pesos aplicará en aquellas salas cuyos boletos normalmente tienen un costo más alto.

De esta manera, el público podrá disfrutar funciones a precio especial en Cinépolis VIP, 4DX e IMAX durante esta jornada de descuentos.

¡Confirmado! 😎🎬 #FiestaCinépolis regresa del 3 al 5 de noviembre, con funciones desde $29. ¿List@ para planear tu festejo? 🍿🥳 pic.twitter.com/gvhHrv8tDk — Cinépolis (@Cinepolis) October 21, 2025

Restricciones de la promoción

La Fiesta Cinépolis tiene algunas condiciones que conviene tomar en cuenta antes de comprar los boletos:

No participan las butacas dúo, cuádruples o diferenciadas.

Aunque la empresa no ha especificado horarios limitados, es posible que los precios especiales apliquen solo en ciertos horarios, por lo que se recomienda estar atentos a la información oficial.

No es válida con otras promociones o descuentos, como miércoles de 2x1, matinés, Club Cinépolis, estudiantes o tercera edad.

No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales ni contenidos alternativos del programa +Que Cine.

No es válida en salas ScreenX.

La promoción está sujeta a disponibilidad de asientos y a la clasificación de cada película.

No es acumulable con otras promociones o beneficios.

Puede pagarse con puntos Club Cinépolis, siempre que cubran el valor total del boleto.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos con precio especial durante la Fiesta Cinépolis podrán adquirirse por distintos medios:

En la app oficial de Cinépolis.

A través del sitio web cinepolis.com

En los kioscos automáticos ubicados dentro de los complejos.

Directamente en la taquilla física de los cines participantes.

La cartelera de Cinépolis

Entre los títulos disponibles destacan opciones para todos los gustos: desde animaciones familiares y cintas de terror, hasta reestrenos emblemáticos y películas de arte.

Películas actualmente en cartelera:

-Tron: Ares

-Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito

-Una Batalla Tras Otra

-El Conjuro 4: Últimos Ritos

-Camina o Muere

-Los Tipos Malos 2

-Otro Viernes de Locos

-Toy Story (30 Aniversario)

-Re Estreno Amores Perros

-Downton Abbey: El Gran Final

-La Hermanastra Fea

-Mascotas al Rescate

-El Gran Viaje de Tu Vida

-Un Mundo Mejor

Estrenos recientes o próximos a llegar:

-Teléfono Negro 2

-Cacería de Brujas

-Mente Maestra

-Hola Frida

-La Libertad de Fierro

-Lachatao

Preventas y próximos lanzamientos:

-Soy Frankelda

-Good Boy: Confía en su Instinto

-Volver al Futuro

-Chainsaw Man: La Película – Arco de Reze

-Las Guerreras K-Pop

-G-DRAGON en Cines: Übermensch

-Tesis sobre una Domesticación

-El Padre del Año