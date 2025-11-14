¿Cómo ir al mundial 2026 invirtiendo desde hoy?

¿Cuánto costará asistir a los partidos del mundial?

Con el inicio de la primera fase de venta de boletos el 1 de octubre, la FIFA dio a conocer la estructura de precios para los encuentros que se celebrarán en territorio mexicano. Este primer vistazo permite a los aficionados proyectar la inversión necesaria para ser parte de este evento histórico.

La FIFA estableció cuatro categorías de boletos (CAT 1, CAT 2, CAT 3 y CAT 4), donde la Categoría 1 corresponde a las ubicaciones preferenciales y la Categoría 4 a las más accesibles. A diferencia de ediciones anteriores, este Mundial contará con un sistema de precios variables, en función de la demanda en futuras fases de venta.

¿Cuánto invertirán los aficionados para seguir a la selección mexicana?

El 1 de junio de 2026, la Ciudad de México será el centro de atención al celebrarse el partido inaugural y, por ende, el del costo más elevado. Los precios van desde 6,831 pesos en categoría 4 hasta 33,692 en categoría 1.

Para el segundo partido, en Guadalajara, las entradas más accesibles de la fase de grupos para el equipo nacional están en un rango de 1,377 pesos mexicanos (CAT 4) a 8,170 pesos mexicanos (CAT 1). El tercer partido en la CDMX será el cierre de la fase de grupos y los boletos se anunciaron entre los 1,652 pesos mexicanos (CAT 4) y 9,822 pesos mexicanos (CAT 1).

Los aficionados optimistas que proyectan el avance de la selección mexicana a los partidos de eliminación directa, es necesario considerar que la inversión requerida aumenta en cada fase.

En el supuesto de una clasificación del equipo tricolor como líder de grupo, los costos estimados para la ronda de dieciseisavos de final se estiman en 8,225 pesos en CAT 1. Si avanzan a los octavos de final, las personas que deseen asistir al ansiado e histórico "quinto partido" deberán desembolsar 11,030 pesos.

Considerando este escenario, un aficionado que adquiera todos sus boletos en Categoría 1, desde la inauguración hasta los octavos de final (cinco partidos) debería contemplar una inversión total aproximada de 71,000 pesos, únicamente en concepto de entradas.