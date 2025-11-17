Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿Tienes boletos para el Mundial 2026? EU dará prioridad para tramitar la visa

Estados Unidos habilitará un esquema de citas prioritarias para viajeros con boletos al Mundial, con el fin de agilizar la obtención de visas antes del torneo.
lun 17 noviembre 2025 03:44 PM
Unknown causian person holding passport with visa
La prioridad en trámites busca reducir tiempos de espera y facilitar el ingreso de aficionados que viajen con boleto confirmado al campeonato.
 (Getty Images)

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos implementará un sistema de citas prioritarias para otorgar visas a extranjeros que cuenten con boletos para los partidos del Mundial de 2026 que se jugará en el país.

"He ordenado a mi Gobierno que haga todo lo que esté a su alcance para que la Copa Mundial 2026 sea un éxito sin precedentes", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval al anunciar el nuevo sistema de programación de citas.

Publicidad

Trump destacó que las agencias gubernamentales trabajan "para garantizar que los aficionados al fútbol de todo el mundo sean debidamente investigados y puedan venir fácilmente a Estados Unidos el próximo verano (boreal)".

El presidente sostuvo que el Gobierno había acelerado la expedición de visados para personas de la mayoría de los países, con un tiempo de espera actual de 60 días o menos. Dijo que los partidos de fútbol podrían reportar 30,000 millones de dólares a Estados Unidos y generar unos 200,000 puestos de trabajo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Departamento de Estado seguiría examinando a todos los viajeros, pero que había añadido 400 funcionarios consulares para hacer frente al aumento de la demanda de visados.

"Estados Unidos está ofreciendo citas prioritarias para que los aficionados puedan completar sus entrevistas para el visado y demostrar que cumplen los requisitos", sostuvo Rubio.

En la Casa Blanca, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que entre 5 y 10 millones de personas acudirían a Estados Unidos para ver los partidos.

Hasta ahora, aficionados de 212 países han comprado más de un millón de entradas, según la FIFA. En un comunicado, la entidad afirmó que los poseedores de entradas recibirían más información sobre el sistema de citas prioritarias para visados a principios de 2026.

El Mundial del próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Tags

Donald Trump Copa Mundial

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad