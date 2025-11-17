Trump destacó que las agencias gubernamentales trabajan "para garantizar que los aficionados al fútbol de todo el mundo sean debidamente investigados y puedan venir fácilmente a Estados Unidos el próximo verano (boreal)".

El presidente sostuvo que el Gobierno había acelerado la expedición de visados para personas de la mayoría de los países, con un tiempo de espera actual de 60 días o menos. Dijo que los partidos de fútbol podrían reportar 30,000 millones de dólares a Estados Unidos y generar unos 200,000 puestos de trabajo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Departamento de Estado seguiría examinando a todos los viajeros, pero que había añadido 400 funcionarios consulares para hacer frente al aumento de la demanda de visados.

"Estados Unidos está ofreciendo citas prioritarias para que los aficionados puedan completar sus entrevistas para el visado y demostrar que cumplen los requisitos", sostuvo Rubio.

En la Casa Blanca, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que entre 5 y 10 millones de personas acudirían a Estados Unidos para ver los partidos.

Hasta ahora, aficionados de 212 países han comprado más de un millón de entradas, según la FIFA. En un comunicado, la entidad afirmó que los poseedores de entradas recibirían más información sobre el sistema de citas prioritarias para visados a principios de 2026.

El Mundial del próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

