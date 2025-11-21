Publicidad

Tendencias

Chihuahua es sede del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles

La entidad recibe uno de los concursos más prestigiosos del mundo del vino reafirmando su creciente liderazgo vitivinícola y su potencial como destino enoturístico.
vie 21 noviembre 2025 01:01 PM
Presentado por: Gobierno de Chihuahua
México Selection en Chihuahua reúne este año 900 etiquetas nacionales, para que sean evaluadas por un panel de 45 jueces de clase mundial. (Cortesía)

La ciudad de Chihuahua se convirtió en el epicentro nacional del vino, los espirituosos y la cerveza artesanal al fungir como anfitriona del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB).

La entidad recibió por segunda vez al que es uno de los certámenes más prestigiosos del sector a nivel internacional. El evento, celebrado del 17 al 22 de noviembre, y reúne competencias, catas profesionales y actividades académicas que fortalecen la proyección de México en la escena global de bebidas premium.

En esta edición, el concurso abrió sus puertas por primera vez a toda la industria cervecera artesanal del país, respaldado por la experiencia del Brussels Beer Challenge (organizado también por el CMB desde 2012), consolidando este encuentro como la plataforma de referencia para evaluar calidad, innovación y propuesta sensorial en tres categorías: vino, espirituosos y cerveza artesanal.

Un escaparate internacional para Chihuahua

La celebración de México Selection en Chihuahua reúne este año 900 etiquetas nacionales, para que sean evaluadas por un panel de 45 jueces de clase mundial. La deliberación se planeó para efectuarse durante tres días de catas profesionales además de visitas técnicas a vinícolas, destilerías y cervecerías del estado.

Cabe señalar que el concurso se desarrolla en el marco del Mes del Vino, con experiencias distribuidas en los municipios de Casas Grandes, Juárez, Cuauhtémoc y Delicias, territorios clave para la actividad vitivinícola del norte del país.

El Concours Mondial de Bruxelles aceptó por segunda ocasión la candidatura del estado tras una primera participación en 2020, lo que coloca a la entidad en el mapa internacional como un referente emergente en producción vitivinícola.

Chihuahua Viñedos .jpg
En Chihuahua hay 51 viñedos distribuidos en 21 municipios, formando uno de los corredores vitivinícolas más amplios del país. (Cortesía)

Chihuahua: fuerza creciente del vino mexicano

Con una evolución notable durante las últimas dos décadas, Chihuahua se posiciona aceleradamente como uno de los pilares del vino nacional. Actualmente, el estado tiene con 51 viñedos, de los cuales 24 cuentan con bodega y 15 están abiertos a visitas enoturísticas.

Los viñedos están distribuidos en 21 municipios, formando uno de los corredores vitivinícolas más amplios del país. Hay presencia de las cinco zonas Winkler, que permiten cultivar una diversidad de uvas de alta calidad, incluyendo cabernet sauvignon, merlot, malbec y chardonnay. 400 hectáreas de vid, donde 72% están en producción y 28% en etapa de desarrollo.

Además, destaca que el 90% de las plantas han sido importadas de Francia, lo que respalda la vocación premium del estado. Estas condiciones han permitido el cultivo experimental de cepas especiales difícilmente adaptables en otras regiones, consolidando a Chihuahua como un hub de innovación y futuro para el vino mexicano.

Un evento con impacto global

Desde 1994, el Concours Mondial de Bruxelles ha reunido a los principales exponentes del vino y los espirituosos, evaluando más de 15,000 muestras anuales en sus diferentes competencias internacionales. México forma parte de esta red global desde hace nueve ediciones, fortaleciendo con ello la presencia del país en los mercados del vino, el sotol, el mezcal y ahora también la cerveza artesanal.

Los resultados del México Selection by CMB serán anunciados en una ceremonia de premiación en febrero de 2026 en la Ciudad de México, donde se reconocerá a los mejores productos del certamen.

