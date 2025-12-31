¿Tu coche está en la lista? Estos son los autos más robados en México, según las aseguradoras

Robo de vehículos asegurados: cómo se movieron las cifras en el último año

Los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) muestran un cambio relevante en la tendencia reciente. Tras varios años de descensos graduales, el robo de vehículos volvió a crecer en el periodo 2024–2025, al pasar de poco más de 61 mil unidades a 63.3 mil robos anuales. El aumento rompe con la estabilidad observada desde 2021.

Al mismo tiempo, la recuperación continuó a la baja. Mientras que en ciclos anteriores se logró recuperar hasta 46% de los vehículos robados, el último registro cerró con una tasa cercana a 41%. La combinación de más robos y menor recuperación marca el punto más delicado del periodo analizado.

En el comportamiento mensual, el delito se mantuvo estable pero elevado. Durante 2024 y el inicio de 2025, los robos oscilaron entre 4.9 y 5.9 mil unidades al mes, con octubre de 2024 como el pico del año. En términos diarios, esto equivale a más de 160 vehículos robados cada día, frente a una recuperación que no superó, en promedio, las 77 unidades diarias.

Los carros más robados en México según las aseguradoras

El robo de vehículos no se distribuye de forma aleatoria. Los datos de las aseguradoras muestran que el delito se concentra en modelos con alta presencia en calles, uso intensivo y valor comercial constante, lo que los vuelve objetivos recurrentes.

- Nissan Versa encabeza la lista con 2,506 unidades robadas en el último año. Aunque sigue como el modelo más afectado, el registro representa una caída de 11.3% frente al periodo previo, lo que apunta a una ligera contención del delito sobre este sedán.

- Kenworth, en el segmento de tractocamiones, reportó 2,137 robos. A pesar de una disminución de 4.6%, se mantiene como uno de los blancos principales, especialmente por su uso en rutas de carga y transporte de mercancías.

- Nissan NP300 acumuló 1,967 unidades robadas, pero mostró una de las variaciones más marcadas del listado, con una reducción de 30.3%, lo que la coloca como uno de los modelos con mayor ajuste a la baja.

- Chevrolet Aveo registró 1,519 robos y se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al año anterior, lo que confirma su presencia constante dentro del patrón delictivo.

- Italika de 111 a 250 cc cerró con 1,406 unidades robadas y fue el único caso con incremento, al subir 2.0%, reflejo del peso que siguen teniendo las motocicletas en el robo urbano.

Estos son los modelos que más se roban con violencia

El reporte también identifica los vehículos con mayor proporción de robo con violencia, considerando únicamente modelos con al menos 500 unidades robadas en el periodo.

Modelos con mayor porcentaje de robo con violencia (2024–2025):

- Toyota Hilux Pick Up: 86.0%.

- Ford F-350, F-450, F-550, estacas y chasis cab: 75.9%.

- Kia Rio: 74.2%.

- Mazda 3: 74.1%.

- Volkswagen Vento: 74.1%.

- Caja seca (semirremolques): 73.9%.

- Freightliner: 71.8%.

- Volkswagen Jetta: 71.7%.

- Dolly (semirremolques): 68.9%.

- Kenworth: 67.5%.

- International: 67.4%.

- Chevrolet Aveo: 65.7%.

- Tanque (semirremolques): 64.2%.

- Nissan NP300: 63.1%.

- Nissan Frontier Pick Up: 58.5%.