El sorteo del Mundial 2026 nos dio shows, historia y lo mejor: memes

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de las selecciones que jugarán en el próximo Mundial de Futbol 2026, por lo que usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de generar memes sobre este evento en donde estuvieron presentes líderes mundiales en distintas áreas, no solo del futbol.
Los memes que deja el sorteo del Mundial de Futbol 2026
Esta es una selección de las imágenes divertidas.
A este punto los que nos quedamos en el sorteo mundialista somos 3 tipos de personas:
->Trabajamos en medios
->Aman a su país
->Ludópatas/Masoquistas
— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 5, 2025
¡Ya que empiece el sorteo! pic.twitter.com/jXDXbzI661— Korno Espinosa (@korno) December 5, 2025
En este sorteo hay de todo, menos un sorteo #Mundial2026 pic.twitter.com/5pNpPdT9ru— Pᥲmᥱ (@hellowispam) December 5, 2025
- …Y que le toque un grupo fácil a México, amén.— Simpsonito (@SoySimpsonito) December 5, 2025
- La oración, el último recurso de un bribon. #FIFAWorldCup #Mundial2026 pic.twitter.com/1apii0bhrb
France vs Senegal #Mundial2026 pic.twitter.com/lBJuDJ2GFA— Kevinho (@kevinrgldx) December 5, 2025
Aprovechando que el sorteo FIFA está en país más marketero del mundo, no dejemos pasar esta joya del marketing #Mundial2026 pic.twitter.com/spPKOHJ11B— Ozzie Rodriguez (@OzzieRod3) December 5, 2025
Estaba del otro lado Iker Casillas y entrevista a Jaime Camil 😂😂 ni que fueran los premios TV y Novelas #Mundial2026 pic.twitter.com/4Hx8XSYcMb— Danydrugs (@DanydrugSS) December 5, 2025
Yo con exceso de trabajo viendo el sorteo del mundial.#CopaMundialFIFA#Mundial2026 pic.twitter.com/JKDHaMtBYR— Paul Rincon (@PhaulRincon10) December 5, 2025