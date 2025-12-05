Publicidad

Los memes que deja el sorteo del Mundial de Futbol 2026

Los usuarios de redes sociales no dejan escapar detalles del sorteo del Mundial de Futbol 2026 que se llevó a cabo en Washington, para crear los clásicos memes.
vie 05 diciembre 2025 02:24 PM
El sorteo del Mundial 2026 nos dio shows, historia y lo mejor: memes
México ya tiene dos rivales definidos para este Mundial 2026. (Imagen tomada de X)

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de las selecciones que jugarán en el próximo Mundial de Futbol 2026, por lo que usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de generar memes sobre este evento en donde estuvieron presentes líderes mundiales en distintas áreas, no solo del futbol.

Esta es una selección de las imágenes divertidas.

Así quedó el grupo de México en el Mundial 2026: las selecciones que serán rivales del Tri en la fase de grupo
Mundial 2026: estos son los rivales de México y las ciudades donde jugará el Tri la fase de grupos

