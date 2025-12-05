En esta edición, México funge como país anfitrión al compartir la organización del torneo con EU y Canadá, lo que añade un significado especial: la última vez que el país recibió una Copa del Mundo fue en 1986.

México disputará el partido inaugural en el remodelado Estadio Azteca —hoy Estadio Banorte—, que durante la justa llevará el nombre de Estadio Ciudad de México por motivos comerciales.

El país también albergará partidos en dos sedes adicionales: el Estadio Akron (Estadio Gudalajara), en Guadalajara, casa de las Chivas, y el Estadio BBVA (Estadio Monterrey), en Nuevo León, hogar de los Rayados de Monterrey.

Esta será la primera Copa del Mundo que se juegue con 12 grupos y 48 selecciones, un formato ampliado que reemplaza al anterior de 32 equipos y 8 grupos. Con más participantes, se abren nuevas posibilidades para avanzar a la siguiente ronda, ya que incluye selecciones que antes quedaban fuera del torneo.

¿Quiénes serán los rivales de México en el Mundial 2026?

La selección mexicana quedó ubicada en el Grupo A por su condición de anfitriona, y el sorteo definió que enfrentará a los siguientes rivales:

Grupo A

-México

-Sudáfrica

-Corea del Sur

-El ganador del repechaje UEFA D: Dinamarca vs Macedonia del Norte / República Checa vs Irlanda

El Tri solo jugará en el Estadio Azteca y el Estadio Akron durante la primera ronda. (Expansión)

¿Dónde y cuándo jugará México en el Mundial?

De acuerdo con la página oficial dela FIFA , México disputará sus tres partidos de la fase de grupos en los siguientes estadios y fechas:

Jueves 11 de junio

-México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, Ciudad de México (partido inaugural)

Jueves 18 de junio

-México vs. Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara

Miércoles 24 de junio

-México vs. El ganador del repechaje UEFA D – Estadio Azteca, Ciudad de México

Por ahora, está previsto que la selección mexicana juegue en primera ronda únicamente en el Estadio Azteca y en el Estadio Akron. El Estadio BBVA de Monterrey —Gigante de Acero— será sede del torneo, pero solo recibirá selecciones extranjeras en esta fase.

¿Cuándo inicia y termina la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo de 2026 se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, un torneo de 39 días que marcará la primera edición con 48 selecciones y un calendario ampliado. El Mundial se jugará en México, EU y Canadá, con más partidos y sedes que en cualquier edición previa.

Lo más relevante del calendario:

Inicio del torneo: jueves 11 de junio de 2026

Final del Mundial: domingo 19 de julio de 2026

Duración total: 39 días

Equipos participantes: 48 selecciones

Partidos programados: 104 encuentros

Países anfitriones: México, EU y Canadá