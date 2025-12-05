Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Mundial 2026: estos son los rivales de México y las ciudades donde jugará el Tri la fase de grupos

México participa como país anfitrión junto con EU y Canadá, un escenario que no vivía desde que organizó la Copa del Mundo de 1986.
vie 05 diciembre 2025 12:36 PM
Así quedó el grupo de México en el Mundial 2026: las selecciones que serán rivales del Tri en la fase de grupo
La FIFA realizó este viernes 5 de diciembre el sorteo del Mundial 2026 en Washington, DC, donde México conoció a sus rivales del Grupo A.
 (Fotos: Kevin Dietsch/Getty Images y Kevin Lamarque/Reuters)

El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes 5 de diciembre en Washington, DC. La selección mexicana ya conoce a dos de los rivales que enfrentará en la fase de grupos y deberá esperar hasta marzo para saber quién será el tercero, que saldrá del repechaje de la UEFA.

Lee: México vs. Sudáfrica: las coincidencias con la inauguración de 2010

Publicidad

En esta edición, México funge como país anfitrión al compartir la organización del torneo con EU y Canadá, lo que añade un significado especial: la última vez que el país recibió una Copa del Mundo fue en 1986.

México disputará el partido inaugural en el remodelado Estadio Azteca —hoy Estadio Banorte—, que durante la justa llevará el nombre de Estadio Ciudad de México por motivos comerciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva un sobre que dice "¡Trump tenía razón sobre todo!" y sostiene el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras hace un anuncio sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 22 de agosto de 2025.
Internacional

Trump, el jugador protagonista que puede arruinar el Mundial 2026

El país también albergará partidos en dos sedes adicionales: el Estadio Akron (Estadio Gudalajara), en Guadalajara, casa de las Chivas, y el Estadio BBVA (Estadio Monterrey), en Nuevo León, hogar de los Rayados de Monterrey.

Esta será la primera Copa del Mundo que se juegue con 12 grupos y 48 selecciones, un formato ampliado que reemplaza al anterior de 32 equipos y 8 grupos. Con más participantes, se abren nuevas posibilidades para avanzar a la siguiente ronda, ya que incluye selecciones que antes quedaban fuera del torneo.

¿Quiénes serán los rivales de México en el Mundial 2026?

La selección mexicana quedó ubicada en el Grupo A por su condición de anfitriona, y el sorteo definió que enfrentará a los siguientes rivales:

Grupo A

-México

-Sudáfrica

-Corea del Sur

-El ganador del repechaje UEFA D: Dinamarca vs Macedonia del Norte / República Checa vs Irlanda

President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
Deportes

Tenemos rivales: Así quedó el grupo de México para el Mundial de Futbol 2026

México Grupo Mundial
El Tri solo jugará en el Estadio Azteca y el Estadio Akron durante la primera ronda. (Expansión)

¿Dónde y cuándo jugará México en el Mundial?

De acuerdo con la página oficial dela FIFA , México disputará sus tres partidos de la fase de grupos en los siguientes estadios y fechas:

Jueves 11 de junio

-México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, Ciudad de México (partido inaugural)

Jueves 18 de junio

-México vs. Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara

Miércoles 24 de junio

-México vs. El ganador del repechaje UEFA D – Estadio Azteca, Ciudad de México

Por ahora, está previsto que la selección mexicana juegue en primera ronda únicamente en el Estadio Azteca y en el Estadio Akron. El Estadio BBVA de Monterrey —Gigante de Acero— será sede del torneo, pero solo recibirá selecciones extranjeras en esta fase.

México debe controlar el brote de sarampión antes del Mundial 2026
Expansión Daily

México debe controlar el brote de sarampión antes del Mundial 2026

¿Cuándo inicia y termina la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo de 2026 se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, un torneo de 39 días que marcará la primera edición con 48 selecciones y un calendario ampliado. El Mundial se jugará en México, EU y Canadá, con más partidos y sedes que en cualquier edición previa.

Lo más relevante del calendario:

Inicio del torneo: jueves 11 de junio de 2026

Final del Mundial: domingo 19 de julio de 2026

Duración total: 39 días

Equipos participantes: 48 selecciones

Partidos programados: 104 encuentros

Países anfitriones: México, EU y Canadá

Publicidad

Tags

United 2026 Selección Mexicana Futbol

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad