Es oficial: la RAE acepta nuevas palabras como streaming o milenial en el diccionario 2025

Esta actualización de la herramienta consultada por millones de hispanohablantes incluye muchas otras novedades, como crudivorismo (consumir productos crudos y sin procesar) y milenial, señaló la RAE en un comunicado.

También renovó acepciones, como la de chapar, para decir que se cierra un establecimiento, o la de eco, para denominar coloquialmente a una ecografía, indicó la RAE.

En esta ocasión, el diccionario en línea incorporó varios términos que tienen que ver con los sistemas informáticos y las redes, como loguearse, gif, streaming y hashtag.

También agregó palabras provenientes de la ciencia, como gravitón, termoquímico, narcoléptico y ovulatorio.

Como las actualizaciones se trabajan con las academias de la lengua latinoamericanas, se incluyeron palabras como morro, usado para referirse a un niño en El Salvador y México, y cubetera, como en Bolivia, Chile y Cuba designan al recipiente con hielo para enfriar las botellas mientras se bebe.

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española fue fundada en 1713 y es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico, señala en su página web.

La RAE estudiará e impulsará los estudios sobre la historia y sobre el presente del español, divulgará los escritos literarios, especialmente clásicos, y no literarios que juzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua.

La institución consta de cuarenta y seis académicos de número, elegidos por la institución «entre las personas que considere más dignas, en votación secreta y, como mínimo, por mayoría absoluta de votos», según queda fijado en los artículos octavo y décimo de los estatutos vigentes.

Con información de AFP