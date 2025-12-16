Publicidad

Esto te costará viajar por carretera en las vacaciones de invierno 2025

Estas son las tarifas vigentes de 2025 para las autopistas y puentes que maneja Capufe. Los costos dependen del tipo de vehículo y la distancia entre los tramos.
mar 16 diciembre 2025 01:37 PM
¿Sales a carretera? Esto te costarán las casetas de Capufe durante las vacaciones de invierno 2025
Capufe opera 4,036 kilómetros de autopistas y puentes en el país, teniendo presencia casi en todos los estados del país. (Jesús Almazán/Expansión)

Las vacaciones de diciembre están por comenzar y uno de los planes usuales es salir de paseo o a visitar a familiares lejanos. En estos casos, la carretera se convierte en parte del itinerario y también de las finanzas, debido a los costos en las plazas de cobro de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Arma tu presupuesto vial con los siguientes costos.

Capufe no tiene el control de todos los caminos en México, pero sí es el mayor operador de autopistas y puentes de cuota. Actualmente, opera 4,036 kilómetros de autopistas y puentes en el país, teniendo presencia casi en todos los estados del país.

La infraestructura se ha ido modificando con los años, cediendo el manejo de algunos tramos así como la implementación de operaciones en otros, como cinco kilómetros del Viaducto Elevado Tlalpan, en la Ciudad de México; y el libramiento Ciudad Valles – Tamuín, en San Luis Potosí.

Tarifas vigentes de Capufe

Es importante señalar que las tarifas no son iguales en todos los tramos ni en los estados, sino que tienen sus propios costos. Por ello, es importante revisar adecuadamente cuáles son las casetas de cobro por las cuáles hay que recorrer y localizar el precio según el tipo de vehículo.

A continuación, las tarifas de los caminos:

Los precios señalados pueden ser actualizados durante la segunda semana de enero de 2026.

tag-capufe
Servicios de emergencia y atención gratis de Capufe

En caso de transitar los tramos regulados por Capufe, los usuarios tienen derecho a diferentes servicios gratuitos las 24 horas de los 365 días:

Atención médica prehospitalaria: Asistencia que se otorga a las personas usuarias cuya condición clínica se considera que pone en riesgo la vida,un órgano o su función con el fin de lograr la limitación del daño y la estabilización orgánico-funcional.

Contempla desde los primeros auxilios, los cuidados durante el traslado a bordo de una ambulancia, hasta la llegada y entrega al servicio de urgencias de los hospitales a donde se derivan su tratamiento definitivo.

El servicio es otorgado por personal técnico de urgencias médicas, quienes deben disponer de la ambulancia, uniformes, equipo, instrumental médico, herramientas e insumos indispensables para su labor.

Atención de emergencias: Aplica en situaciones de siniestros, rescate de personas de volcaduras, derrames en la autopista, incendios, entre otras. En el caso de incendios, Capufe cuenta con camiones cisterna.

Sin embargo, el órgano delimina la cobertura y prestaciones de estos servicios a sus zonas. Según la entidad, las ambulancias están ubicadas estratégicamente para tardar en promedio 20 minutos.

Auxilio vial: En casos donde los conductores tengan problemas con los vehículos, como alguna falla mecánica, falta de combustible, necesite un cambio de neumático, paso de corriente eléctrica, agua para el radiador o que no esté en condiciones a continuar con sus recorridos, siempre y cuando no se haya visto involucrado en hechos de tránsito.

Se pueden trasladar los vehículos cuyo peso no exceda la capacidad de carga de la grúa. Capufe llevará el auto o moto al punto más cercano como un parador, una gasolinera o la plaza de cobro.

“Este no implica la exención de cuota por peaje en caso de que requiera cruzar por alguna plaza de cobro para llegar al lugar seguro.”

Si la persona usuaria decide no realizar el pago de la cuota de peaje, el operador le informará que el servicio de Auxilio Vial concluye al dejarlo en una zona segura antes de cruzar dicha plaza.

Seguro del usuario: Capufe envía un ajustador cuando se solicita en una situación de siniestro para determinar la responsabilidad civil de la autopista o de la persona usuaria y aplicar el seguro conforme al acuerdo y condiciones de la póliza vigente. Se puede consultar aquí.

Si la responsabilidad del siniestro es de la autopista, el seguro del usuario ampara los daños provocados por caída de barrera de paso, baches, animales, objetos sobre el camino, derrumbes, entre otros. Para estos casos, el seguro cubre:

  • Gastos por los daños causados al vehículo a causa del siniestro.
  • Gastos médicos de quienes viajan en el vehículo.
  • Gastos funerarios.

Para Cristales; aplicará un deducible del 25% de su valor solo en tramos en reparación, con un límite máximo de 116 UMA.

En caso de que sea responsabilidad de la persona usuaria, la póliza aplica una vez que el su seguro particular haya excedido el monto contratado (primero se deberá agotar la suma asegurada del vehículo responsable y posteriormente entrará la cobertura del seguro del usuario).

Esto aplica para vehículos de uso particular y menores a 3.5 toneladas. Si no se cuenta con seguro, se tendrá que pagar un deducible de 7,000 pesos al momento. La cobertura ampara:

  • Los daños que la persona usuaria responsable ocasione a terceros.
  • Gastos médicos a quienes resulten con lesiones a consecuencia del siniestro
  • Gastos funerarios a consecuencia del siniestro.
  • Daños causados a la infraestructura de la autopista.

Es importante señalar que no se cubren los daños ocasionados en el vehículo responsable.

Las exclusiones de su aplicación es si el conductor maneja en estado de ebriedad o está bajo la influencia de alguna droga; va en exceso de velocidad o realiza actos de vandalismo, manifestaciones, motines o similares.

Los servicios son gratuitos y se pueden solicitar llamando al 074 o mediante comunicación a la cuenta de 𝕏 @CAPUFE.

Tags

infraestructura carretera Carretera

