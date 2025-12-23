CDMX impulsa una Navidad con identidad a través del Bazar Navideño Artesanal

Una alternativa al consumo masivo con enfoque cultural

A diferencia de la oferta comercial que predomina en estas fechas, el Bazar Navideño Artesanal promueve una experiencia de compra basada en la trazabilidad de los productos y en el reconocimiento del trabajo de quienes los elaboran.

El espacio busca fortalecer la economía de productores locales y regionales durante la temporada navideña. (Cortesía)

En este espacio, los visitantes pueden adquirir alimentos típicos, adornos navideños, piezas decorativas y artesanías elaboradas de manera tradicional, directamente de sus creadoras y creadores.

Alimentos típicos, adornos navideños y piezas decorativas forman parte de la oferta del Bazar Navideño Artesanal en la CDMX. (Cortesía)

Esta dinámica favorece el consumo consciente y permite valorar los procesos, materiales y saberes que dan origen a cada pieza, reforzando el papel de la artesanía como parte del patrimonio cultural del país.

Impulso a productores locales y economía regional

Además de diversificar la oferta navideña de la capital, el bazar tiene como objetivo fortalecer la actividad económica de artesanas y artesanos provenientes de distintas regiones, quienes preservan técnicas ancestrales y conocimientos transmitidos de generación en generación.

La iniciativa contribuye al reconocimiento del trabajo artesanal como actividad económica y cultural. (Cortesía)

Ubicado en Reforma 13, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, el espacio estará abierto del 21 de diciembre al 6 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 23:00 horas.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México refuerza su compromiso con modelos de consumo más responsables y con acciones que promueven el desarrollo local.