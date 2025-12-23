CDMX impulsa una Navidad con identidad a través del Bazar Navideño Artesanal
La iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México reúne a artesanas y artesanos de distintas regiones del país, ofreciendo productos tradicionales como alternativa al consumo masivo durante la temporada navideña.
Durante la temporada decembrina, caracterizada por un incremento en el consumo y la oferta de productos industrializados, la Ciudad de México suma a su agenda navideña una propuesta orientada al consumo responsable y con identidad cultural.
El Bazar Navideño Artesanal se presenta como un espacio temporal que invita a reflexionar sobre la forma en que se eligen los regalos de fin de año, privilegiando el trabajo artesanal, el comercio justo y el vínculo directo entre productores y consumidores.
Impulsado por el Gobierno capitalino, este bazar busca ampliar las opciones disponibles para la ciudadanía y visitantes, integrando la tradición, la economía local y el valor cultural en un mismo lugar.
Una alternativa al consumo masivo con enfoque cultural
A diferencia de la oferta comercial que predomina en estas fechas, el Bazar Navideño Artesanal promueve una experiencia de compra basada en la trazabilidad de los productos y en el reconocimiento del trabajo de quienes los elaboran.
En este espacio, los visitantes pueden adquirir alimentos típicos, adornos navideños, piezas decorativas y artesanías elaboradas de manera tradicional, directamente de sus creadoras y creadores.
Esta dinámica favorece el consumo consciente y permite valorar los procesos, materiales y saberes que dan origen a cada pieza, reforzando el papel de la artesanía como parte del patrimonio cultural del país.
Impulso a productores locales y economía regional
Además de diversificar la oferta navideña de la capital, el bazar tiene como objetivo fortalecer la actividad económica de artesanas y artesanos provenientes de distintas regiones, quienes preservan técnicas ancestrales y conocimientos transmitidos de generación en generación.
Ubicado en Reforma 13, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, el espacio estará abierto del 21 de diciembre al 6 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 23:00 horas.
Con esta iniciativa, la Ciudad de México refuerza su compromiso con modelos de consumo más responsables y con acciones que promueven el desarrollo local.