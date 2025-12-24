MAJA Sportswear reúne el pasado y presente en el estadio de los Tomateros

Sin embargo, el momento fue el esperado regreso de Julio César Cascajares, quien da vida al personaje del Chango 0te. Después de una ausencia de más de cinco años, el animador fue ovacionado por los espectadores en cada uno de los encuentros.

Para la marca mexicana de ropa y equipo outdoor, ofrecer este homenaje en el diamante representó una bocanada de aire fresco para una ciudad que, pese a los tiempos difíciles, mantiene su resiliencia. Por ello, también organizaron dinámicas y activaciones con los aficionados.

En palabras de José Ignacio de Nicolás, fundador de MAJA Sportswear —marca orgullosamente nacida en esta capital—, la pasión por el beisbol en la casa de los Tomateros fue un recordatorio de que “cuando celebramos lo que nos une, Culiacán es pura alegría”.

“MAJA Sportswear hizo lo que mejor sabe hacer: crear experiencias con alma, conectar con la emoción y convertir el deporte en una aventura compartida. Porque al final, no se trataba de voltear al pasado, sino de recordar lo que somos capaces de sentir juntos”, afirmó el directivo.

José Ignacio de Nicolás, fundador de MAJA Sportswear. (Cortesía)

Seis décadas de grandeza

La trayectoria de los Tomateros de Culiacán es una crónica de éxito y arraigo desde 1965. Con el sello de Juan Manuel Ley, su fundador, los "Guindas" transformaron el béisbol en Sinaloa, acumulando un total de 13 títulos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y dos Series del Caribe.

Su legado, que une a generaciones por el amor al deporte, se ha fortalecido en el moderno estadio inaugurado en 2015. Con un aforo de 20,000 personas, fue la sede que los vio coronarse como bicampeones de la LMP en 2019/2020 y 2021.

Y en una alianza histórica, el equipo presentó su colección para la temporada 2025-26 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) en colaboración con MAJA Sportswear. La propuesta incluye 10 jerseys y dos casacas de edición especial, que proyectan la esencia de la tradición tomatera en cada diseño.