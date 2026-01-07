LuxuryLab ESG abre el diálogo sobre la CDMX rumbo al Mundial 2026

Repensar las bases del desarrollo urbano

El evento dio inicio con un Welcome Drink por Vino Serena, patrocinado por BLN Brands, abriendo una conversación profunda sobre la necesidad de transformar las estructuras que sostienen la vida urbana. Desde la perspectiva institucional, financiera y corporativa, se coincidió en que el crecimiento de la Ciudad de México requiere modelos de gobernanza más claros, ágiles y centrados en las personas.

La discusión abordó la transformación de las estructuras de gobernanza urbana como eje para construir ciudades más funcionales e inclusivas. Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE y reconocida por su trayectoria en gestión urbana, compartió la visión desde el sector público, enfatizando la necesidad de priorizar a la ciudadanía, ordenar el espacio urbano y fortalecer el bienestar colectivo.

Señaló que uno de los retos fundamentales es “darle prioridad a lo general, a la población, a su movilización”, especialmente en una ciudad que, afirmó, aún enfrenta problemas de desorden urbano, saturación en las vías públicas y un exceso de publicidad.

Por su parte, Mariuz Calvet, Chief Sustainability Officer de Santander México, aportó la perspectiva del sector financiero, destacando el papel clave del financiamiento sostenible para dirigir el capital hacia proyectos urbanos con impacto ambiental y social real. Explicó que, para la banca, la sostenibilidad implica movilizar el capital hacia actividades alineadas con objetivos ambientales y sociales, permitiendo que en 2030 puedan observarse cambios tangibles.

Detalló que el sector financiero juega un rol central en el desarrollo del planeta, pues es quien define hacia dónde se dirige el dinero y qué actividades pueden prosperar.

Calvet enfatizó que el reto es movilizar recursos hacia lo positivo, particularmente en escenarios como el Mundial 2026, donde no se trata sólo de invertir en infraestructura o en nuevos edificios, sino de financiar estructuras que armonicen con la sociedad.

El JW Marriott Polanco fue sede de una conversación clave sobre ciudad, bienestar y desarrollo sostenible, reuniendo a especialistas como Dunia Ludlow D., Abelardo Marcondes y Mariuz Calvet. (Cortesía)

El rol del capital sostenible ocupó un lugar central en la conversación, destacando la urgencia de acelerar mecanismos de financiamiento que permitan escalar proyectos con visión de largo plazo, evitar prácticas de greenwashing y asegurar que los recursos públicos y privados contribuyan a una ciudad más equitativa y funcional.

En el marco del Mundial 2026, se subrayó que la inversión no debe limitarse a infraestructura visible, sino a sistemas urbanos que fortalezcan la calidad de vida y la cohesión social.

Hospitalidad y sostenibilidad como experiencia urbana

El segundo momento del foro puso el foco en la gastronomía como un eje fundamental de la identidad y la experiencia urbana de la Ciudad de México.

Desde distintas miradas, industria restaurantera, movilidad, exportación, sostenibilidad y acción social, se analizó cómo la autenticidad, la eficiencia operativa y la responsabilidad ambiental pueden integrarse en modelos de hospitalidad más conscientes.

Voces del sector público y privado coincidieron en que la transformación de la Ciudad de México requiere modelos de gestión más claros, colaborativos y orientados al largo plazo.

(Cortesía)

En este segundo bloque, moderado por Ceci de los Ríos; Daniel Márquez, líder en desarrollo de producto, destacó la importancia de la autenticidad en la innovación; Ernesto Hernández, desde su rol en Lincoln, habló sobre una movilidad centrada en el usuario y un diseño “effortless” con enfoque sostenible; Jack Sourasky, especialista en regulación y operación del sector restaurantero, subrayó la relevancia de homologar normas y elevar los estándares de la industria a través de certificaciones como Green Key.

Gala Calvo, responsable del programa social Al Rescate, presentó una iniciativa enfocada en el cero desperdicio y la recuperación de alimentos con impacto comunitario.

Asimismo, se destacó el valor de iniciativas orientadas al cero desperdicio, la trazabilidad en las cadenas de suministro y la colaboración entre industria, organizaciones sociales y autoridades.

El último bloque, moderado por Erica Valencia, directora ejecutiva de México por el Clima: Semana de Acción y cofundadora de LuxuryLab ESG, abordó la sostenibilidad alimentaria como un eje indispensable de la hospitalidad contemporánea.

Jeinny Solís, directora de WCEco en Es Fácil Ser Verde, compartió de forma breve los aprendizajes del proyecto Alfonsina como un ejemplo de sostenibilidad aplicada desde una visión integral, mientras que Jonás Murillo, presidente ejecutivo de CANAINCA, destacó la importancia de fortalecer cadenas de suministro responsables, con trazabilidad y modelos circulares, mediante la colaboración entre industria y sector restaurantero.

En conjunto, los panelistas coincidieron en que el Mundial 2026 representa una oportunidad única para elevar los estándares de hospitalidad, reforzar la seguridad, mejorar el entorno urbano y proyectar una imagen de ciudad coherente con sus valores y su diversidad.

LuxuryLab ESG cerró esta sexta edición de Corporate Collaboration Talks reafirmando su compromiso con la articulación de alianzas que impulsen proyectos con impacto social, climático y económico, encaminados hacia la construcción de ciudades más preparadas para el futuro.

Asimismo, anunció que la próxima edición se llevará a cabo en abril de 2026, coincidiendo con el Día del Planeta. Esta entrega será una de las más esperadas, al buscar reforzar las acciones y conversaciones climáticas que marcarán la agenda del próximo año.