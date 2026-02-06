Publicidad

El mito que explica el significado del 14 de febrero y el Día del Amor

Se acerca el14 de febrero, día del amor y la amistad en el que se observan diversas muestras de cariño, y por el que hay diversos orígenes.
vie 06 febrero 2026 11:58 AM
almendro-dia-amor.png
Además de las flores, globos y chocolates, el almendro es un símbolo de los enamorados que festejaran su día el 14 de febrero. (Foto: Expansión / AI Studio )

Este 14 de febrero es el día de los enamorados y será en fin de semana, por lo que las flores, globos, chocolates y demás obsequios representativos de la fecha estarán adornando las calles y corazones de los mexicanos.

Esta celebración está llena de significados y mitos, como el almendro, del cual te contamos a detalle.

El almendro y su relación con el 14 de febrero

De acuerdo con el mito griego, la floración del almendro en temporada invernal tiene su origen en un amor inmortal entre Acamante, hijo de Fedra y Teseo, y Phyllis, hija del rey de Tracia.

El joven Acamante, durante el viaje hacia la guerra de Troya, se detuvo en Tracia, donde conoció a Philis y se enamoró de ella; sin embargo, no pudo quedarse con ella y se dirigió a combatir en la Guerra de Troya durante 10 años. La joven amante lo esperó en vano y murió con la añoranza de poder ver de nuevo a su amado.

La diosa Atenea, conmovida por la muerte de la joven princesa y queriendo darle una especie de inmortalidad, transformó a Phyllis en un almendro.

Al regreso de la guerra, Acamante abrazó el árbol que floreció, lo que representa el amor eterno y que resiste el tiempo, además de que se caracteriza por florecer en invierno.

La Fundación Aquae detalla que el almendro es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las salicáceas. Es originario de Asia Central; sin embargo, con la apertura de las rutas comerciales, se propagó su cultivo a Europa y América, especialmente en Chile.

La madera es blanca, ligera y resistente al agua, llega a medir hasta 10 metros de altura en suelos secos y arenosos.

La floración ocurre entre enero y febrero, mes del amor y la amistad. Sus flores son blancas y rosas, y que anuncia la llegada de la primavera.

La almendra es el fruto del Amygdalus Communis. España y Estados Unidos son los mayores productores de almendras del mundo. La recolección de este fruto tiene lugar entre los meses de agosto y septiembre.

En el año 496, el papa Gelasio I canonizó a San Valentín y lo propuso como el “patrón de los enamorados”. Es por ello que año a año, se conmemora el Día de San Valentín.

La tradición comenzó a ser comercial cuando Esther A. Howland, norteamericana, comenzó a procurar la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos y dibujos con temáticas de amor a mediados de la década de 1840.

Ahora, tienes el pretexto para regalar almendras en este 14 de febrero, salir de lo común o ofrecer al ser amado un regalo novedoso.

