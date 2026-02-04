Febrero suele relacionarse con el mes del amor y la amistad; sin embargo las efemérides incluyen otras fechas relevantes, como el aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. A continuación te enlistamos las fechas más relevantes del segundo mes del 2026.
Efemérides de febrero 2026: ¿qué se celebra en México además del día del amor y la amistad?
1 febrero 2007: Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2 de febrero: Día de la Candelaria. De acuerdo con la iglesia católica, se festeja 40 días después del nacimiento de Jesucristo, por lo que la Virgen María llevó candelas a la Iglesia para que estas fueran bendecidas. En la época de la Conquista se combinó con la celebración de la temporada de siembra, por lo que es una tradición llevar al Niño Dios a la iglesia y comer tamales.
3 febrero 1939: Se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El 23 de enero de 2026, dio a conocer el descubrimiento arqueológico más importante de la década , de acuerdo a la misma institución. Una tumba zapoteca que data del año 600 de nuestra era.
La tumba está localizada en los Valles Centrales del estado de Oaxaca y, por su riqueza arquitectónica y pictórica, aporta información de alto valor sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión de esta civilización prehispánica.
4 febrero 1957: Muere Miguel Covarrubias, pintor, caricaturista y museógrafo.
5 febrero: Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. Este documento establece los límites y las relaciones entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; además de los derechos de los ciudadanos y cómo se establecen las relaciones y delimitaciones entre los ciudadanos y los diferentes niveles del gobierno, federal, estatal y municipal.
5 febrero 2016: Se expide el decreto bajo el cual el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa.
Te sugerimos:
9 febrero 1929: Se fusiló en la penitenciaría de Lecumberri, a León Toral, fanático católico que asesinó al general Álvaro Obregón.
10 febrero 1992: Por decreto presidencial, se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.
12 febrero 1947: Se reconoce, en el ámbito municipal, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
13 febrero 1822: Las Cortes de España desconocen los Tratados de Córdoba, que establecían la independencia de México.
14 de febrero: Día del Amor y la Amistad: Por las calles de diversas ciudades se observa los jóvenes enamorados portar globos, rosas, chocolates entre otros regalos para celebrar esta fecha la fecha que la estableció el Papa Gelasio para honrar a San Valentín.
16 febrero 1977: Muere en la Ciudad de México Carlos Pellicer, poeta, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y fundador de varios museos. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.
18 febrero 1856: Se instala el Congreso Constituyente que crearía la Constitución de 1857.
19 febrero: Día del Ejército Mexicano.
22 febrero: Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero, en 1913.
24 febrero: Día de la Bandera, uno de los símbolos patrios. Durante la Revolución Mexicana el presidente Venustiano Carranza estableció el 20 de septiembre de 1916 que el águila se representara de perfil izquierdo, posada sobre un nopal que brota de una roca rodeada de agua y adornada en la parte de abajo con ramas de encino y laurel.
28 febrero: Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, en 1525.