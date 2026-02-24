Publicidad

Musk arremete contra Sheinbaum por el narco: lo que dijo tras la muerte de “El Mencho”

El Gobierno de México ya se encuentra analizando el caso para emprender acciones legales contra el dueño de 𝕏 por sus comentarios.
mar 24 febrero 2026 02:12 PM
que-dijo-elon-musk-mexico-claudia-sheinbaum
Tras la detención y muerte del capo más buscado por México y Estados Unidos, la conversación en redes sociales se pobló de versiones encontradas y de publicaciones que retomaron posturas previas de la presidenta sobre el uso de la fuerza frente a la delincuencia. (AFP y Getty Images)

La detención y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dio la vuelta al mundo y provocó reacciones en distintos países. Entre ellas apareció la del empresario Elon Musk, quien se pronunció sobre los hechos con críticas a la estrategia de seguridad de México y aseguró que la presidenta, Claudia Shaibaum, acata órdenes de los “cárteles del narcotráfico”.

El comentario que detonó la acusación directa contra la presidenta

Tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la conversación en redes sociales se llenó de versiones encontradas y publicaciones que retomaron posturas previas de la presidenta sobre el uso de la fuerza frente a la delincuencia.

En ese contexto, una cuenta identificada como Open Source Intel difundió un video antiguo para sostener que Sheinbaum considera que la guerra contra el narcotráfico no es una opción y que el uso de la fuerza vulnera los derechos humanos.

A partir de esa publicación, otro usuario escribió: “¿Ella es una infiltrada del cártel, cierto?”. Musk respondió desde su cuenta en X: “Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir. Digamos que el castigo de ellos por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora de desempeño”. Con esa intervención, el empresario vinculó de forma directa a la presidenta con organizaciones del narcotráfico.

La reacción de la presidenta y las posibles represalías contra el magnate

Durante la conferencia matutina de este martes, Claudia Sheinbaum se refirió a los comentarios del empresario surgidos tras la muerte de “El Mencho” y los hechos de violencia posteriores. Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta señaló que su gobierno valora recurrir a la vía legal. “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal”, afirmó, al explicar que el alcance de las declaraciones se encuentra bajo revisión jurídica.

