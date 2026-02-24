El comentario que detonó la acusación directa contra la presidenta

Tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la conversación en redes sociales se llenó de versiones encontradas y publicaciones que retomaron posturas previas de la presidenta sobre el uso de la fuerza frente a la delincuencia.

En ese contexto, una cuenta identificada como Open Source Intel difundió un video antiguo para sostener que Sheinbaum considera que la guerra contra el narcotráfico no es una opción y que el uso de la fuerza vulnera los derechos humanos.

Mexican President said using force against cartels would breach human rights:



“Returning to the war against the narco is not an option. First, because it is outside the framework of the law.” pic.twitter.com/nYtiZ8FEN5 — Open Source Intel (@Osint613) February 23, 2026

A partir de esa publicación, otro usuario escribió: “¿Ella es una infiltrada del cártel, cierto?”. Musk respondió desde su cuenta en X: “Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir. Digamos que el castigo de ellos por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora de desempeño”. Con esa intervención, el empresario vinculó de forma directa a la presidenta con organizaciones del narcotráfico.

She’s just saying what her cartel bosses tell her to say. Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a “performance improvement plan” … — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2026

La reacción de la presidenta y las posibles represalías contra el magnate

Durante la conferencia matutina de este martes, Claudia Sheinbaum se refirió a los comentarios del empresario surgidos tras la muerte de “El Mencho” y los hechos de violencia posteriores. Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta señaló que su gobierno valora recurrir a la vía legal. “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal”, afirmó, al explicar que el alcance de las declaraciones se encuentra bajo revisión jurídica.