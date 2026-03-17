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IQOS ILUMA i llega al mercado mexicano

Con este lanzamiento, Philip Morris International refuerza su compromiso con la innovación, ofreciendo a los usuarios mayor control y flexibilidad en los productos libres de humo.
mar 17 marzo 2026 10:47 AM
Presentado por: Philip Morris International
IQOS_ILUMA_I
IQOS ILUMA i ofrece una experiencia más limpia y con opciones personalizables. (Cortesía)

Philip Morris International (PMI), a través de su marca IQOS, presenta en México su más reciente propuesta tecnológica: IQOS ILUMA i .

La serie está enfocada en elevar la experiencia de los productos alternativos al cigarro, con tres modelos: IQOS ILUMA i, IQOS ILUMA i PRIME e IQOS ILUMA i ONE.

Cada uno fue diseñado para adaptarse al estilo de vida diverso de sus usuarios, a través de tecnología intuitiva, una nueva gama de colores y opciones de personalización con sus accesorios.

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Para PMI, el lanzamiento de esta generación renovada representa un movimiento estratégico de lo funcional a lo emocional. Su meta es invitar a los consumidores a sumarse a su estrategia de un futuro sin humo

Funciones de IQOS ILUMA i

Su tecnología SMARTCORE INDUCTION SYSTEM calienta el tabaco desde el interior, mediante inducción, sin combustión, olor a cigarro ni generación de residuos. Así, IQOS reduce en promedio un 95% las sustancias químicas nocivas en comparación con el humo de los cigarros.

A diferencia de las versiones anteriores, la gama IQOS ILUMA i incorpora tres funciones avanzadas:

Gestión del momento (Modo Pausa o Pause Mode): Los modelos IQOS ILUMA i PRIME e IQOS ILUMA i ofrecen la opción de pausar la sesión durante ocho minutos, permitiéndote retomar la experiencia sin desperdiciar la unidad.

Botón táctil o Touch Screen en el holder: Con solo deslizar el dedo, es posible iniciar el dispositivo, pausarlo o ver cuántos usos quedan mediante luces LED, eliminando los botones físicos.

Extensión de experiencia (FlexPuff): Es una función avanzada que analiza automáticamente el ritmo de inhalación de cada usuario de consumo para extender la experiencia, ofreciendo hasta cuatro inhalaciones extra (puffs), si el dispositivo detecta que aún queda contenido.

Con el lanzamiento de IQOS ILUMA i , la marca busca trascender la utilidad técnica para desbloquear nuevas dimensiones de sabor y placer en cada uso.

Evolución basada en la ciencia

A 12 años de su lanzamiento en Japón, IQOS se consolida como la marca insignia de productos sin humo a nivel mundial. Como resultado de la estrategia a partir del desarrollo científico de PMI, cerca de 30 millones de usuarios adultos han elegido estos dispositivos inteligentes como una mejor opción al cigarro.

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Y en México, la categoría sigue consolidándose desde su llegada en 2019, con una comunidad creciente de 100,000 consumidores en el país.

*IQOS reduce en promedio un 95% las sustancias químicas nocivas, en comparación con el humo de los cigarros, aunque no implica una reducción de riesgo equivalente. No está libre de riesgos y contiene nicotina. Para uso exclusivo de mayores de edad.

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IQOS moda Estilo de vida

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