IQOS ILUMA i llega al mercado mexicano

Para PMI, el lanzamiento de esta generación renovada representa un movimiento estratégico de lo funcional a lo emocional. Su meta es invitar a los consumidores a sumarse a su estrategia de un futuro sin humo

Funciones de IQOS ILUMA i

Su tecnología SMARTCORE INDUCTION SYSTEM calienta el tabaco desde el interior, mediante inducción, sin combustión, olor a cigarro ni generación de residuos. Así, IQOS reduce en promedio un 95% las sustancias químicas nocivas en comparación con el humo de los cigarros.

A diferencia de las versiones anteriores, la gama IQOS ILUMA i incorpora tres funciones avanzadas:

● Gestión del momento (Modo Pausa o Pause Mode): Los modelos IQOS ILUMA i PRIME e IQOS ILUMA i ofrecen la opción de pausar la sesión durante ocho minutos, permitiéndote retomar la experiencia sin desperdiciar la unidad.

● Botón táctil o Touch Screen en el holder: Con solo deslizar el dedo, es posible iniciar el dispositivo, pausarlo o ver cuántos usos quedan mediante luces LED, eliminando los botones físicos.

● Extensión de experiencia (FlexPuff): Es una función avanzada que analiza automáticamente el ritmo de inhalación de cada usuario de consumo para extender la experiencia, ofreciendo hasta cuatro inhalaciones extra (puffs), si el dispositivo detecta que aún queda contenido.

Con el lanzamiento de IQOS ILUMA i , la marca busca trascender la utilidad técnica para desbloquear nuevas dimensiones de sabor y placer en cada uso.

Evolución basada en la ciencia

A 12 años de su lanzamiento en Japón, IQOS se consolida como la marca insignia de productos sin humo a nivel mundial. Como resultado de la estrategia a partir del desarrollo científico de PMI, cerca de 30 millones de usuarios adultos han elegido estos dispositivos inteligentes como una mejor opción al cigarro.