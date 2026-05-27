Reparto de utilidades 2026: qué trabajadores tienen derecho a recibir el pago y cuáles no

También madres en periodos prenatal y postnatal, así como los trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo se consideran en servicio activo, por lo que tienen acceso al PTU.

¿Y las personas que trabajan para plataformas digitales? También participan en el reparto de utilidades, siempre y cuando acumulen más de 288 horas efectivamente laboradas al año.

Trabajadores sin derecho a participar en el PTU

No tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Tampoco las trabajadoras ni trabajadores del hogar, refiere García Maldonado.

Las empresas obligadas y las que no

Son sujetos obligados a repartir utilidades todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y, en general, todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del ISR.

Según el artículo 123 de la LFT, quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento.

Las compañías de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. Empresas de la industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de exploración.

Por igual, las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

Tampoco están obligadas las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), previa consulta con la Secretaría de Economía.

“La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen”, comentó el integrante del IMCP.