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HAVOC, la firma que ha redefinido la sastrería a la medida en México

La marca nacional consolida su liderazgo en la sastrería con tejidos premium y personalización.
jue 19 marzo 2026 11:41 AM
Presentado por: HAVOC
Foto de un ejecutivo con un traje HAVOC mientras le toman medidas
Las manos maestras de sastres mexicanos transforman los mejores textiles en obras que proyectan la personalidad de quienes las portan. (Cortesía)

En el entorno empresarial y de los negocios, cada detalle comunica liderazgo. Por ello, vestir traje resulta fundamental, y para hacerlo con verdadera comodidad, la mejor opción es uno hecho a la medida.

Un traje confeccionado a la medida debe estar concebido para adaptarse con precisión a la postura, las proporciones y la dinámica de movimiento de quien lo porta. Es verdad que su elaboración debe basarse en medidas exactas, pero ante todo, debe considerar la arquitectura corporal, la postura y el ritmo de vida de quien lo porta. Es una pieza pensada para acompañar, no para incomodar.

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Para el ejecutivo que pasa largas jornadas entre reuniones, traslados y presentaciones, esa comodidad no es un lujo, sino una virtud. HAVOC es una marca mexicana que durante más de ocho años ha hilvanado su prestigio con textiles exclusivos y una manufactura precisa, logrando que cada prenda se integre de manera natural al estilo de vida que exige presencia, movilidad y elegancia a lo largo de extensas jornadas.

Con más de ocho años en el mercado, la firma ha llevado la tradición de la sastrería artesanal a una nueva generación de líderes que valoran la calidad, pero sobre todo la comodidad. Por ello, se ha posicionado entre los profesionistas que han descubierto la importancia de vestir adecuadamente para proyectar fuerza, seguridad, determinación y, ante todo, autenticidad.

Además de su enfoque en la confección a la medida, la marca destaca por un modelo de servicio diseñado para acompañar a quienes viven bajo una agenda exigente.

Showroom y asesoría de expertos

El proceso inicia en sus 24 showrooms, espacios en donde se ofrece asesoría personalizada de expertos. Desde la selección de tejidos hasta los detalles finales, cada decisión busca que la prenda refleje la personalidad del cliente.

La garantía de Fit Perfecto asegura que cada prenda no solo cumpla con los más altos estándares de calidad, sino que también transmita la presencia y el profesionalismo que exige el mundo corporativo.

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Más allá de ofrecer camisas y trajes hechos a la medida, HAVOC se distingue por crear piezas personalizadas, bajo la premisa de que cada prenda debe concebirse como una extensión de la personalidad de quien la viste.

Cada traje y camisa es confeccionado por sastres y diseñadores especializados, quienes plasman su experiencia en hasta 18 puntos de personalización. En el proceso se emplean telas premium provenientes de casas textiles de prestigio internacional como Loro Piana, Drago, Holland & Sherry y Vitale Barberis Canonico, lo que da como resultado piezas que refuerzan la identidad de cada persona y trascienden temporadas.

HAVOC también ofrece uno de los tiempos de entrega más competitivos del mercado: dos semanas en tejidos nacionales. Además, con su servicio premium Havoc Express, la entrega puede realizarse en solo siete días, una ventaja relevante para líderes que requieren inmediatez sin comprometer la calidad.

Proyecta tu personalidad con un traje hecho a la medida HAVOC

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Trajes Industria del vestido Ejecutivos

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