Pero esa familiaridad no significa que Huawei haya eliminado las barreras de compatibilidad por completo. Utilicé el Huawei MatePad Air, el Huawei Pura 90s Pro Max, así como la Huawei MatePad mini y encontré un patrón: los dispositivos son sencillos de utilizar y permiten interactuar con una amplia variedad de aplicaciones, pero cuando la actividad depende directamente de servicios o estándares de otras plataformas aparecen las limitaciones.

Un ejemplo es Quick Share, el sistema de Google para enviar fotografías y archivos entre dispositivos cercanos. La herramienta está disponible en dispositivos Android y en el caso de Samsung, es compatible con iOS. Google limita actualmente la función a determinados fabricantes y modelos compatibles; Huawei no aparece en esa lista.

En la práctica, esto significa que una tarea que para muchos usuarios de Android se ha convertido en un gesto cotidiano no funciona de la misma manera en un dispositivo Huawei. Para resolver determinados intercambios de archivos es necesario recurrir a otras herramientas como el Bluetooth.

Huawei está construyendo una alternativa propia

La marca sí se ha esforzado por romper esta barrera, pues sus equipos cuentan con la función Huawei Share, sin embargo pasa lo mismo que con Quick Share, pues se limita a productos de la marca o aquellos con sistema operativo iOS, pero Android queda fuera del panorama.

En la presentación del Pura 90s en México, Carlos Morales, director de Relaciones Públicas de Huawei Latinoamérica, destacó que la compañía está trabajando en facilitar la interacción con dispositivos de otras plataformas. Como ejemplo, la marca presentó Petal Interconnect, una app que permite enviar y recibir archivos entre equipos Huawei, iPhone, iPad y Mac, con la intención de hacer más sencilla la convivencia entre distintos ecosistemas.

La herramienta debe instalarse en el dispositivo de Apple y utiliza conexiones inalámbricas para realizar la transferencia. De acuerdo con Huawei, los dispositivos de Apple pueden enviar archivos hacia un teléfono o tablet de la marca china y viceversa.

El movimiento es importante porque muestra hasta dónde ha tenido que llegar Huawei. No basta con fabricar un teléfono o una tablet que funcionen bien por sí mismos; la compañía necesita construir puentes hacia los ecosistemas que sus usuarios ya tienen en casa.