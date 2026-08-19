Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Huawei lleva 7 años vetado de Google: ¿qué tan lejos está de Android en 2026?

Huawei pasó de ser uno de los gigantes del mercado a construir una estrategia propia tras quedarse fuera del ecosistema de Google. Siete años después, sus dispositivos muestran hasta dónde ha llegado esa transformación.
mié 19 agosto 2026 04:15 PM
Añadir Expansión en Google
Logo de Huawei frente al sol en un ocaso.
Huawei busca facilitar la interacción entre sus dispositivos y los de otras plataformas mientras desarrolla su propio ecosistema móvil. (Foto: BalkansCat/Getty Images)

El Huawei de 2026 ya no es el mismo que quedó golpeado por el veto de Estados Unidos en 2019. La compañía perdió entonces el acceso a los servicios móviles de Google y tuvo que reconstruir buena parte de la experiencia que ofrecían sus teléfonos. Siete años después, la estrategia es visible: desarrollar su propio ecosistema, acercarlo a los hábitos que los usuarios ya conocen y reducir, hasta donde sea posible, la distancia con otras plataformas.

El resultado es una experiencia que, para quien ya está acostumbrado a Android, puede sentirse sorprendentemente familiar. Navegar por los menús, instalar aplicaciones y realizar tareas cotidianas no exige reaprender cómo funciona un teléfono. Huawei consiguió, en menos de una década, que la transición sea mucho menos abrupta de lo que podría esperarse de un ecosistema que nació como respuesta a un veto comercial.

Publicidad

Pero esa familiaridad no significa que Huawei haya eliminado las barreras de compatibilidad por completo. Utilicé el Huawei MatePad Air, el Huawei Pura 90s Pro Max, así como la Huawei MatePad mini y encontré un patrón: los dispositivos son sencillos de utilizar y permiten interactuar con una amplia variedad de aplicaciones, pero cuando la actividad depende directamente de servicios o estándares de otras plataformas aparecen las limitaciones.

Un ejemplo es Quick Share, el sistema de Google para enviar fotografías y archivos entre dispositivos cercanos. La herramienta está disponible en dispositivos Android y en el caso de Samsung, es compatible con iOS. Google limita actualmente la función a determinados fabricantes y modelos compatibles; Huawei no aparece en esa lista.

En la práctica, esto significa que una tarea que para muchos usuarios de Android se ha convertido en un gesto cotidiano no funciona de la misma manera en un dispositivo Huawei. Para resolver determinados intercambios de archivos es necesario recurrir a otras herramientas como el Bluetooth.

Huawei está construyendo una alternativa propia

La marca sí se ha esforzado por romper esta barrera, pues sus equipos cuentan con la función Huawei Share, sin embargo pasa lo mismo que con Quick Share, pues se limita a productos de la marca o aquellos con sistema operativo iOS, pero Android queda fuera del panorama.

En la presentación del Pura 90s en México, Carlos Morales, director de Relaciones Públicas de Huawei Latinoamérica, destacó que la compañía está trabajando en facilitar la interacción con dispositivos de otras plataformas. Como ejemplo, la marca presentó Petal Interconnect, una app que permite enviar y recibir archivos entre equipos Huawei, iPhone, iPad y Mac, con la intención de hacer más sencilla la convivencia entre distintos ecosistemas.

La herramienta debe instalarse en el dispositivo de Apple y utiliza conexiones inalámbricas para realizar la transferencia. De acuerdo con Huawei, los dispositivos de Apple pueden enviar archivos hacia un teléfono o tablet de la marca china y viceversa.

El movimiento es importante porque muestra hasta dónde ha tenido que llegar Huawei. No basta con fabricar un teléfono o una tablet que funcionen bien por sí mismos; la compañía necesita construir puentes hacia los ecosistemas que sus usuarios ya tienen en casa.

Te puede interesar

Huawei resolvió el mayor obstáculo para dejar el iPhone con el Pura 90S: así son sus nuevos teléfonos
Tecnología

Huawei quiere que dejes el iPhone: así es el Pura 90S con función que facilita el cambio desde iOS

Publicidad

La prueba está en las aplicaciones

En el uso cotidiano, la ausencia de los servicios de Google puede pasar desapercibida durante buena parte del tiempo. La interfaz de los dispositivos resulta familiar y las funciones básicas no representan una barrera importante para alguien que ya conoce Android.

El problema aparece cuando una aplicación depende de servicios específicos o cuando el usuario intenta combinar plataformas.

Durante las pruebas realizadas para esta nota, aplicaciones de Apple como Apple TV y Apple Music presentaron problemas al momento de iniciar sesión. No se trata necesariamente de que las aplicaciones no puedan instalarse o abrirse, sino de que determinadas funciones no tienen el mismo comportamiento que en un dispositivo integrado de forma nativa al ecosistema de Apple.

Ese tipo de fricción es menos evidente cuando el teléfono o las tabletas se utilizan de manera aislada, pero se vuelve mucho más importante cuando forma parte de una vida digital en la que conviven un iPhone, una computadora Mac, una tablet y servicios de distintas compañías.

De segundo fabricante mundial a reconstruir su ecosistema

El tamaño que Huawei tenía antes del veto ayuda a entender la magnitud del cambio. En el primer trimestre de 2019, Huawei alcanzó una participación récord de alrededor de 18% del mercado mundial de smartphones y se colocó en el segundo lugar global, detrás de Samsung y por delante de Apple, según datos de Strategy Analytics. La compañía había enviado 59.1 millones de teléfonos durante ese trimestre.

Ese crecimiento se frenó con el endurecimiento de las restricciones estadounidenses. La pérdida del acceso a los servicios de Google afectó especialmente la propuesta de valor de sus teléfonos fuera de China, donde Android y los servicios de Google forman una parte central de la experiencia móvil.

En México, Huawei también perdió terreno, de acuerdo con The Competitive intelligence Unit (The Ciu), hasta el cierre de 2025 la marca representa 6.7% de las unidades de smartphones y 5.9% de los ingresos del mercado mexicano. La consultora atribuye parte de la pérdida de preferencia a la imposibilidad de contar con los servicios de Google.

La caída no significa, sin embargo, que Huawei haya dejado de ser un jugador relevante. China se convirtió en el principal territorio para su recuperación. Omdia reportó que Huawei terminó 2025 como el fabricante de smartphones con mayor participación en China continental, con 17% del mercado y 46.8 millones de unidades enviadas.

Y en el segundo trimestre de 2026, IDC volvió a colocar a Huawei en el primer lugar del mercado chino, esta vez con 22.6% de participación, por encima de Apple, que tuvo 18.1%.

Publicidad

Tags

Huawei Smartphones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad