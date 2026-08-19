La prueba está en las aplicaciones
En el uso cotidiano, la ausencia de los servicios de Google puede pasar desapercibida durante buena parte del tiempo. La interfaz de los dispositivos resulta familiar y las funciones básicas no representan una barrera importante para alguien que ya conoce Android.
El problema aparece cuando una aplicación depende de servicios específicos o cuando el usuario intenta combinar plataformas.
Durante las pruebas realizadas para esta nota, aplicaciones de Apple como Apple TV y Apple Music presentaron problemas al momento de iniciar sesión. No se trata necesariamente de que las aplicaciones no puedan instalarse o abrirse, sino de que determinadas funciones no tienen el mismo comportamiento que en un dispositivo integrado de forma nativa al ecosistema de Apple.
Ese tipo de fricción es menos evidente cuando el teléfono o las tabletas se utilizan de manera aislada, pero se vuelve mucho más importante cuando forma parte de una vida digital en la que conviven un iPhone, una computadora Mac, una tablet y servicios de distintas compañías.
De segundo fabricante mundial a reconstruir su ecosistema
El tamaño que Huawei tenía antes del veto ayuda a entender la magnitud del cambio. En el primer trimestre de 2019, Huawei alcanzó una participación récord de alrededor de 18% del mercado mundial de smartphones y se colocó en el segundo lugar global, detrás de Samsung y por delante de Apple, según datos de Strategy Analytics. La compañía había enviado 59.1 millones de teléfonos durante ese trimestre.
Ese crecimiento se frenó con el endurecimiento de las restricciones estadounidenses. La pérdida del acceso a los servicios de Google afectó especialmente la propuesta de valor de sus teléfonos fuera de China, donde Android y los servicios de Google forman una parte central de la experiencia móvil.
En México, Huawei también perdió terreno, de acuerdo con The Competitive intelligence Unit (The Ciu), hasta el cierre de 2025 la marca representa 6.7% de las unidades de smartphones y 5.9% de los ingresos del mercado mexicano. La consultora atribuye parte de la pérdida de preferencia a la imposibilidad de contar con los servicios de Google.
La caída no significa, sin embargo, que Huawei haya dejado de ser un jugador relevante. China se convirtió en el principal territorio para su recuperación. Omdia reportó que Huawei terminó 2025 como el fabricante de smartphones con mayor participación en China continental, con 17% del mercado y 46.8 millones de unidades enviadas.
Y en el segundo trimestre de 2026, IDC volvió a colocar a Huawei en el primer lugar del mercado chino, esta vez con 22.6% de participación, por encima de Apple, que tuvo 18.1%.