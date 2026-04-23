La nueva Ford Edge Híbrida reúne potencia y confort

En la actualidad, acompañar los trayectos con música y conectividad es imprescindible, por lo que este SUV (Sport Utility Vehicle) está equipado con pantalla táctil de 13.2 pulgadas con SYNC®4 compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®, panel de instrumentos de 12.3 pulgadas y puertos USB. La versión Titanium también incluye sistema de sonido Bang & Olufsen con 12 bocinas.

Mediante la Ford App es posible verificar la localización del vehículo, los niveles de combustible y presión de las llantas, así como bloquear o desbloquear los seguros, entre otras funciones, con la finalidad de tener mayor control y monitoreo en todo momento.

En cuanto a asistencias, el SUV ofrece cámara reversa, control de arranque en pendientes, sensores de estacionado de reversa y sistema de control crucero adaptativo. Asimismo, el sistema de monitoreo de punto ciego BLIS® con alerta de tráfico cruzado ayuda a realizar cambios de carril y facilita la experiencia de manejo.

Por supuesto, la seguridad es un aspecto central en el vehículo, por lo que tiene alarma perimetral con sistema pasivo anti-robo y frenos de disco con ABS y EBD, al igual que seis bolsas de aire y cortinas de seguridad que protegen a los pasajeros.

Ford Edge Híbrida está disponible en dos versiones: Trend y Titanium, en colores negro obsidiana, gris brillante, blanco brillante y azul capri. Al final, la elección depende de cómo las personas quieran disfrutar del camino.