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La nueva Ford Edge Híbrida reúne potencia y confort

Este SUV cuenta con un motor 2.0L EcoBoost híbrido que brinda un rendimiento de hasta 1,100 kilómetros por tanque, lo que refleja sostenibilidad, tecnología y funcionalidad.
jue 23 abril 2026 11:30 AM
Presentado por: Ford
Ford Edge Híbrida circulando en una carretera de la Ciudad de México
Ford Edge Híbrida mantiene un perfecto desempeño tanto para la rutina en la ciudad como en los viajes. (Cortesía)

Hace 20 años, Detroit vio el nacimiento de la primera Ford Edge. Hoy, este ícono de los vehículos utilitarios deportivos se renueva como Ford Edge Híbrida, con mayor amplitud y características tecnológicas que la posicionan como líder en su segmento.

Ford Edge Híbrida 2026 es ideal para las familias modernas. Posee tres filas de asientos para compartir una salida de entretenimiento con los hijos, sobrinos, amigos u otros invitados. Los lugares delanteros tienen la opción de cambiar a ocho posiciones y disponen de calefacción, aire acondicionado y portavasos, entre otras comodidades.

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En la versión Titanium, la segunda fila está diseñada para relajarse en la carretera, ya que los asientos son reclinables, tienen reposabrazos y reposapiés. Además, presenta sistema de calefacción y ventilación independiente.

Por otra parte, la tercera fila resulta idónea para los menores de edad. Pero si se requiere de mayor espacio en la cajuela para maletas o productos del súper, estos asientos son abatibles.

Además de su diseño y confort, Ford Edge Híbrida integra un motor 2.0L EcoBoost híbrido con 271 HP y un rendimiento de hasta 1,100 kilómetros por tanque, lo que representa mayor eficiencia y sostenibilidad.

Su potencia brinda un desempeño sobresaliente en entornos urbanos, así como en carreteras durante los viajes largos. Incluso, el conductor puede seleccionar alguno de los cinco modos de manejo: Normal, Eco, Deportivo, Lluvia-Resbaladizo y Sendero.

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En la actualidad, acompañar los trayectos con música y conectividad es imprescindible, por lo que este SUV (Sport Utility Vehicle) está equipado con pantalla táctil de 13.2 pulgadas con SYNC®4 compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®, panel de instrumentos de 12.3 pulgadas y puertos USB. La versión Titanium también incluye sistema de sonido Bang & Olufsen con 12 bocinas.

Mediante la Ford App es posible verificar la localización del vehículo, los niveles de combustible y presión de las llantas, así como bloquear o desbloquear los seguros, entre otras funciones, con la finalidad de tener mayor control y monitoreo en todo momento.

En cuanto a asistencias, el SUV ofrece cámara reversa, control de arranque en pendientes, sensores de estacionado de reversa y sistema de control crucero adaptativo. Asimismo, el sistema de monitoreo de punto ciego BLIS® con alerta de tráfico cruzado ayuda a realizar cambios de carril y facilita la experiencia de manejo.

Por supuesto, la seguridad es un aspecto central en el vehículo, por lo que tiene alarma perimetral con sistema pasivo anti-robo y frenos de disco con ABS y EBD, al igual que seis bolsas de aire y cortinas de seguridad que protegen a los pasajeros.

Ford Edge Híbrida está disponible en dos versiones: Trend y Titanium, en colores negro obsidiana, gris brillante, blanco brillante y azul capri. Al final, la elección depende de cómo las personas quieran disfrutar del camino.

Ford Edge Híbrida

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Cortesía
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Cortesía
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Cortesía
(Obligatorio)

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Cortesía
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Cortesía

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Tags

Ford Motor Company SUV automóviles, tecnología, seguridad

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