Lo racional y lo irracional se reúnen en la conducción del nuevo Nissan Sentra

Por su tamaño y amplios interiores, no solamente es útil para el traslado al trabajo, sino también para llevar la compañía de familiares o amigos. El automóvil cuenta con asientos de piel o tela con tecnología Zero Gravity, dependiendo de la versión. Los asientos delanteros son deslizables, reclinables y se puede ajustar la altura para mayor comodidad; mientras que el lugar trasero posee descansa brazos y portavasos, además de que es abatible 60/40.

Este sedán con gran tradición en el mercado mexicano, hoy evoluciona para integrar hasta 17 tecnologías de asistencia a la conducción, que cubren por todos lados tanto a conductor como a pasajeros en el momento que lo requiera.

Con un motor de 2.0 L y una potencia de 145 HP, Nissan Sentra cuenta con una nueva transmisión X-Tronic CVT de octava generación que incorpora una nueva bomba de aceite que permite ajustarse a las necesidades del conductor y brindar eficiencia en la economía del combustible, sin dejar de lado la calidad y durabilidad de la transmisión.

En cuanto a seguridad y tecnología, este modelo integra ProPilot Assist, un asistente de manejo semi autónomo que, sumando tecnologías como la alerta de detección de peatones y ciclistas, ofrece una experiencia al volante de otro nivel. Todo esto sin dejar de lado sus bolsas de aire frontales y tipo cortina que mantienen seguros a todos los ocupantes en cualquier momento.

