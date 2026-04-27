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Lo racional y lo irracional se reúnen en la conducción del nuevo Nissan Sentra

La evolución de Nissan Sentra se muestra más allá de su diseño, al estar equipado con todo lo que el conductor realmente necesita.
lun 27 abril 2026 08:00 AM
Patrocinado por: Nissan
NISSAN SENTRA nuevo diseño
Nuevo Nissan Sentra presenta un diseño totalmente renovado y tecnologías para potenciar la experiencia de manejo. (Cortesía)

Subir al auto, encender el motor, escuchar ese momento en el que la maquinaria comienza a funcionar y avanzar… empieza la emoción de conducir. Para muchas personas, sentir esto es muy importante y, aunque actualmente existen varias tecnologías para hacer más fácil el manejo, quieren tener el control en sus manos. Respondiendo a esta demanda, surge el renovado Nissan Sentra.

Nissan Sentra 2026 brinda una experiencia de manejo que combina un diseño más imponente, seguridad y tecnología. Su nueva imagen aporta líneas más aerodinámicas, con colores bitono, rines de aluminio de 18 pulgadas y una parrilla en V con faros LED, que lo distingue sobre el asfalto.

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Por su tamaño y amplios interiores, no solamente es útil para el traslado al trabajo, sino también para llevar la compañía de familiares o amigos. El automóvil cuenta con asientos de piel o tela con tecnología Zero Gravity, dependiendo de la versión. Los asientos delanteros son deslizables, reclinables y se puede ajustar la altura para mayor comodidad; mientras que el lugar trasero posee descansa brazos y portavasos, además de que es abatible 60/40.

Este sedán con gran tradición en el mercado mexicano, hoy evoluciona para integrar hasta 17 tecnologías de asistencia a la conducción, que cubren por todos lados tanto a conductor como a pasajeros en el momento que lo requiera.

Con un motor de 2.0 L y una potencia de 145 HP, Nissan Sentra cuenta con una nueva transmisión X-Tronic CVT de octava generación que incorpora una nueva bomba de aceite que permite ajustarse a las necesidades del conductor y brindar eficiencia en la economía del combustible, sin dejar de lado la calidad y durabilidad de la transmisión.

En cuanto a seguridad y tecnología, este modelo integra ProPilot Assist, un asistente de manejo semi autónomo que, sumando tecnologías como la alerta de detección de peatones y ciclistas, ofrece una experiencia al volante de otro nivel. Todo esto sin dejar de lado sus bolsas de aire frontales y tipo cortina que mantienen seguros a todos los ocupantes en cualquier momento.

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Nissan Sentra 2026

COPIA NISSAN_SENTRA4890.jpg

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Cortesía
Copia de NISSAN_SENTRA6544.jpg

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Cortesía
Copia de NISSAN_SENTRA6489.jpg

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Cortesía
Copia de NISSAN_SENTRA6594.jpg

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Cortesía
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Cortesía
Copia de NISSAN_SENTRA7017.jpg

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Cortesía

En línea con su moderno diseño, Nissan Sentra 2026 incluye diversas prestaciones para el entretenimiento a bordo, como su sistema de audio premium BOSE con ocho parlantes en la versión SR CVT, una pantalla táctil dual de 12.3 + 12.3 pulgadas con Apple CarPlay™ y Android Auto® inalámbricos, entradas USB Tipo C, así como asistente de conductor con display a color para mostrar información del auto.

Con cuatro versiones: Sense CVT, Advance CVT, SR CVT y SR Platinum CVT, Nissan Sentra se convierte en uno de los automóviles más deseados para el entorno citadino y suburbano, en donde se distingue por su desempeño y mantiene su versatilidad para gustar a los conductores que se inclinan por el lado racional al usar la tecnología, pero también quieren sentir una experiencia emocionante al manejar y sacar su lado irracional.

Porque en la actualidad las personas buscan vehículos que respondan con precisión, inteligencia y confianza, Nissan Sentra es el sedán hecho en México para quienes quieren tener el control del volante y disfrutar de todas sus comodidades.

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Nissan nissan, automotriz, autos Nissan automóviles, tecnología, seguridad

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