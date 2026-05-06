BTS saluda a sus fans desde balcón de Palacio Nacional

Sin embargo, el momento más esperado ocurrió minutos después, cuando los siete integrantes del fenómeno mundial salieron junto con Sheinbaum a uno de los balcones laterales de Palacio Nacional para saludar a las y los seguidores que permanecían desde temprano en la plancha del Zócalo.

La aparición provocó gritos, llanto y escenas de euforia entre las y los llamados “ARMY”, quienes buscaban ver aunque fuera por algunos segundos a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Desde el balcón, los artistas saludaron, pronunciaron algunas palabras, hicieron gestos de agradecimiento y convivieron brevemente con el público antes de regresar al interior del recinto histórico.

Durante su aparición, los integrantes de BTS intentaron comunicarse en español con sus fans. “Hola, no hablo muy bien español, pero voy a intentarlo. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos aún más a México. La energía aquí es increíble, gracias por admirarnos tanto”, dijeron ante los gritos de las y los ARMY reunidos en el Zócalo.

Otro de los integrantes agregó: “Te amo, te quiero, muchas gracias”, lo que desató una nueva ola de euforia entre el público. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Taehyung lanzó una frase que provocó risas y emoción entre los asistentes: “México mucho picante”.

Sheinbaum destaca mensajes positivos de la boyband

Horas antes, durante su conferencia de prensa, Sheinbaum había dejado abierta la posibilidad del saludo masivo.

“Si viene mucha gente, podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito ahí para que los saluden porque es algo bonito y además de amistad entre Corea y México”, comentó la presidenta.

La mandataria también destacó el impacto cultural del grupo entre los jóvenes mexicanos.

“Lo que cantan son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, de amor y eso le gusta mucho a los jóvenes”, afirmó.

Presidenta comparte foto de la reunión

Minutos después del encuentro, Sheinbaum compartió una fotografía con los siete integrantes del grupo en sus redes sociales.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, escribió.

La visita ocurre en medio de la fuerte expectativa por los conciertos que BTS ofrecerá en Estadio GNP Seguros los próximos 7, 9 y 10 de mayo, fechas que han convertido a la Ciudad de México en uno de los principales puntos de reunión para fans del K-pop en América Latina.