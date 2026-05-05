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¿Quién es BIGHIT MUSIC, la empresa que vetará la piratería en conciertos de BTS en México?

La llegada de BTS a México pone a prueba una práctica tolerada por años: la venta de mercancía pirata en conciertos, ahora bajo la mira de un gigante del entretenimiento global.
mar 05 mayo 2026 06:58 PM
Si tuviste problemas con los boletos de BTS en México en Ticketmaster, Profeco te dice cómo quejarte
BIGHIT MUSIC anunció operativos para frenar productos no oficiales en shows de BTS. (Kevin Winter/Getty Images for dcp)

Quién ha ido a un concierto en el Palacio de los Deportes o en el Estadio GNP Seguros —antes Foro Sol— conoce la escena: largos pasillos de mercancía pirata del artista en turno, a la vista de autoridades y asistentes.

Esa dinámica podría cambiar con la llegada de BTS a México. La empresa BIGHIT MUSIC, responsable de la boyband, advirtió que no permitirá la venta de productos no oficiales en los alrededores de sus conciertos.

“Realizaremos labores de vigilancia en las inmediaciones del recinto, las zonas aledañas y las ciudades para proteger la propiedad intelectual de BTS y los intereses de nuestros fans.

El objetivo es prevenir la venta y distribución de mercancía que utilice ilegalmente la imagen, el nombre o las marcas registradas de BTS”, señaló la compañía en un comunicado del 21 de abril, previo al arranque de su gira por Norteamérica.

El reto será ver cómo se implementan estos operativos durante las presentaciones del grupo en la Ciudad de México, programadas para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

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La enorme empresa surcoreana detrás de BTS

La advertencia no es menor. BIGHIT MUSIC forma parte de HYBE , uno de los conglomerados más influyentes de Corea del Sur, donde la protección de derechos de autor se aplica con rigor.

HYBE es el conglomerado detrás de BTS y uno de los jugadores más influyentes del entretenimiento global. Fundada en 2005 como Big Hit Entertainment, evolucionó hacia un modelo que no solo produce artistas, sino que integra contenido, plataformas y relación directa con fans.

Su fundador y presidente es Bang Si-Hyuk , la figura clave detrás de su crecimiento. Hoy sigue siendo el principal accionista individual, con alrededor del 31% de las acciones, lo que le da control efectivo sobre la estrategia del grupo, según se lee en la página web de la empresa.

En la operación diaria, el CEO es Jason Jaesang Lee, mientras que la expansión internacional se apoya en figuras como Isaac Lee, al frente de las operaciones en América.

En términos accionariales, HYBE cotiza en la bolsa de Corea del Sur (KOSPI), lo que implica una base amplia de inversionistas. Tras Bang Si-Hyuk, destacan participaciones institucionales como:

-Netmarble, con cerca de 18%

-National Pension Service, con alrededor de 7%

-Otros inversionistas institucionales y minoritarios con participaciones menores

-Este reparto le permite a HYBE combinar control fundador con acceso a capital global.

Su poder en Corea del Sur va más allá del entretenimiento. Es uno de los motores de la llamada “ola coreana” (Hallyu), con impacto en exportaciones culturales, turismo y mercados financieros. El éxito de BTS no solo elevó sus ingresos, también posicionó a HYBE como una empresa capaz de moldear tendencias globales.

En síntesis, HYBE no es solo una disquera: es una plataforma integral con control creativo, tecnológico y comercial, respaldada por una estructura accionaria que equilibra liderazgo central y capital institucional.

Bang Si-Hyuk
Bang Si-Hyuk fundó HYBE (antes Big Hit Entertainment) en 2005. (HYBE.com)

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¿Cómo se invierten las pensiones de Corea del Sur en HYBE?

Una parte del crecimiento de HYBE también pasa por el dinero de los fondos de retiro. El National Pension Service (NPS), el sistema público de pensiones de Corea del Sur, mantiene una participación cercana al 7% en la compañía .

El NPS funciona como un gran inversionista institucional: administra el ahorro para el retiro de millones de trabajadores y lo coloca en acciones de empresas locales y globales para generar rendimientos a largo plazo. HYBE forma parte de ese portafolio por su crecimiento, su posición en la industria y su potencial internacional.

En la práctica, esto significa que una fracción de las pensiones coreanas está expuesta al desempeño de HYBE. Si la empresa crece y mejora sus resultados, el valor de esa inversión aumenta; si enfrenta caídas, también impacta el rendimiento del fondo.

Es un esquema común en economías desarrolladas: los fondos de pensiones invierten en empresas líderes para sostener las jubilaciones futuras. En este caso, el fenómeno del K-pop —y el éxito de artistas como BTS— también se traduce en rendimientos financieros para millones de ahorradores en Corea del Sur.

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¿Cómo han crecido las ventas de HYBE?

El crecimiento de HYBE en los últimos años refleja el alcance global que ha logrado con su modelo de negocio. Sus ingresos han mantenido una trayectoria ascendente casi ininterrumpida, según su reporte más reciente :

2021: 12,559.3

2022: 17,761.5

2023: 21,780.9

2024: 22,556.5

2025: 26,498.7

(cifras en cientos de millones de wones surcoreanos)

En términos simples, la compañía más que duplicó sus ventas en cuatro años. El salto más fuerte se dio entre 2021 y 2022, impulsado por la expansión global de BTS y la diversificación del negocio hacia plataformas, contenido y nuevos mercados.

Aunque en 2024 el crecimiento se moderó, en 2025 volvió a acelerarse, marcando un nuevo máximo histórico. Este desempeño confirma que HYBE ya no depende de un solo artista, sino de un ecosistema más amplio que le permite sostener su expansión.

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¿Se acabará la venta de piratería en conciertos con la llegada de BTS?

En ese contexto, la llegada de BTS no solo pone a prueba la logística de los conciertos en la Ciudad de México, sino también la capacidad de autoridades y organizadores para hacer cumplir reglas que rara vez se aplican.

Si los operativos se aplican, podrían marcar un precedente en la venta de mercancía ilegal en espectáculos masivos; si no, confirmarán que, incluso ante un gigante como HYBE, las prácticas de siempre siguen dominando en la calle.

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