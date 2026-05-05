Quién ha ido a un concierto en el Palacio de los Deportes o en el Estadio GNP Seguros —antes Foro Sol— conoce la escena: largos pasillos de mercancía pirata del artista en turno, a la vista de autoridades y asistentes.

Esa dinámica podría cambiar con la llegada de BTS a México. La empresa BIGHIT MUSIC, responsable de la boyband, advirtió que no permitirá la venta de productos no oficiales en los alrededores de sus conciertos.

“Realizaremos labores de vigilancia en las inmediaciones del recinto, las zonas aledañas y las ciudades para proteger la propiedad intelectual de BTS y los intereses de nuestros fans.

El objetivo es prevenir la venta y distribución de mercancía que utilice ilegalmente la imagen, el nombre o las marcas registradas de BTS”, señaló la compañía en un comunicado del 21 de abril, previo al arranque de su gira por Norteamérica.

El reto será ver cómo se implementan estos operativos durante las presentaciones del grupo en la Ciudad de México, programadas para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.