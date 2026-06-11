La espera terminó. México inauguró la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica en un partido que concentró la atención de millones de aficionados dentro y fuera del país. Sin embargo, como suele ocurrir en los eventos deportivos de gran magnitud, las emociones no se quedaron únicamente sobre la cancha.

Mientras avanzaba la ceremonia inaugural y comenzaban las primeras acciones del encuentro, cientos de usuarios encontraron material suficiente para transformar cada momento en bromas, referencias y situaciones que rápidamente se volvieron parte de la conversación.