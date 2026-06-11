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Los mejores memes del México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

Desde la ceremonia de apertura hasta las primeras jugadas del encuentro, el debut mundialista de México dejó imágenes que rápidamente dieron pie a bromas y reacciones.
jue 11 junio 2026 03:24 PM
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Algunos memes reaccionaron al gol de Julián Quiñones, otros reflejaron la preparación de los aficionados para el evento. (Especial: X)

La espera terminó. México inauguró la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica en un partido que concentró la atención de millones de aficionados dentro y fuera del país. Sin embargo, como suele ocurrir en los eventos deportivos de gran magnitud, las emociones no se quedaron únicamente sobre la cancha.

Mientras avanzaba la ceremonia inaugural y comenzaban las primeras acciones del encuentro, cientos de usuarios encontraron material suficiente para transformar cada momento en bromas, referencias y situaciones que rápidamente se volvieron parte de la conversación.

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Los memes que dejó la ceremonia inaugural

La ceremonia de apertura reunió a artistas como Maná, Danny Ocean, Belinda y Shakira. Aun así, varios memes reflejaron la percepción de algunos aficionados, quienes bromearon sobre la duración del espectáculo, el costo de los boletos, las comparaciones con otros shows, las mascotas que parecieron en la transmisión del torneo, y hasta aseguraron que Shakira mandó a un doble para dar el espectáculo.

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Los memes que dejó el partido entre México y Sudáfrica

Una vez que comenzó el encuentro, las bromas cambiaron de la ceremonia a lo que ocurría dentro de la cancha. Algunos memes reaccionaron al gol de Julián Quiñones, otros reflejaron la preparación de los aficionados para el evento y varios más retrataron el nerviosismo con el que millones de aficionados siguieron los primeros minutos del partido.

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(Especial: X)
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