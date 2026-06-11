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Quién es Julián Andrés Quiñones: el héroe que marcó el primer gol del Mundial 2026

Nacido en Colombia y convertido en figura de la Liga MX, el delantero construyó una carrera que lo llevó del futbol mexicano al escenario más importante del deporte.
jue 11 junio 2026 02:19 PM
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Dentro de su trayectoria con la Selección Mexicana también aparecen dos conquistas relevantes: la Liga de Naciones 2025 y la Copa Oro 2025. (YURI CORTEZ/AFP)

Julián Andrés Quiñones escribió una de las primeras páginas del Mundial 2026 al marcar el gol que puso en ventaja a México frente a Sudáfrica apenas al minuto nueve del partido inaugural. Su anotación desató la celebración en el Estadio Ciudad de México y lo colocó en el centro de la conversación mundialista.

Detrás de ese momento existe una historia que comenzó en Colombia, continuó con una larga trayectoria en el futbol mexicano y terminó por convertirlo en uno de los futbolistas más importantes del ataque del Tricolor.

Lee: México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial en vivo

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Por qué juega con México si nació en Colombia

Julián Andrés Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, municipio ubicado en el departamento colombiano de Nariño. Sin embargo, gran parte de su carrera profesional se desarrolló en México, país al que llegó en 2015 con apenas 18 años para incorporarse a las categorías inferiores de Tigres UANL.

Años después inició el proceso para obtener la nacionalidad mexicana. Su carta de naturalización llegó oficialmente el 11 de octubre de 2023 y apenas unas semanas más tarde la FIFA autorizó el cambio de federación que le permitió representar a México.

Rechazó convocatorias de la selección de Colombia para representar a México. Meses después recibió su primer llamado al Tricolor para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf y debutó el 17 de noviembre frente a Honduras.

Desde entonces suma 23 partidos internacionales, además de dos goles y dos asistencias con la selección absoluta.

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Dónde juega actualmente y cuánto vale

A sus 29 años, Quiñones juega en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, donde atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Su llegada al Al-Qadsiah FC fue anunciada en junio de 2024 y oficializada el 18 de julio de ese mismo año mediante una operación superior a los 16 millones de dólares, cifra que la convirtió en la venta más alta realizada por un club mexicano hacia un destino fuera de Europa.

Actualmente juega como delantero centro y extremo en el conjunto saudí, donde vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Durante la temporada 2025-26 marcó 33 goles en 31 partidos para convertirse en el máximo goleador de la Saudi Pro League. También terminó como líder anotador de la Copa del Rey.

Su valor de mercado alcanza actualmente los 14 millones de euros y mantiene contrato con Al-Qadsiah hasta el 30 de junio de 2029.

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Cómo construyó su carrera en la Liga MX

Antes de convertirse en seleccionado mexicano, Quiñones tuvo un largo recorrido en el futbol nacional.

Su historia comenzó en Colombia con el club Fútbol Paz F. C. de Cali. Ahí destacó por una capacidad goleadora poco común: marcó 50 goles en 38 partidos durante la temporada 2014-15, rendimiento que llamó la atención de los visores de Tigres.

Tras arribar a México se incorporó a la categoría sub-20 del conjunto regiomontano. Su adaptación fue inmediata y durante el Apertura 2015 registró 15 goles en 17 encuentros.

Buscando experiencia profesional fue cedido a Venados F. C. en 2016. Con el club yucateco disputó 20 partidos oficiales y anotó seis goles. Su debut profesional llegó el 19 de enero de ese año en la Copa MX, encuentro en el que firmó un doblete frente a Cruz Azul.

Posteriormente fue enviado a préstamo con Lobos BUAP para la temporada 2017-18. Aquella etapa representó un punto de inflexión en su carrera. Participó en 28 encuentros y marcó 16 goles, suficientes para convertirse en el máximo goleador histórico del club en Primera División.

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Atlas y América lo convirtieron en figura del futbol mexicano

Aunque ganó títulos con Tigres, su consolidación llegó varios años después.

Atlas anunció su fichaje el 7 de julio de 2021 y rápidamente se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo. Durante su etapa con los rojinegros disputó 82 partidos, anotó 36 goles y aportó 12 asistencias.

Más allá de las estadísticas, fue una figura central en el histórico bicampeonato conseguido por el club en el Apertura 2021 y Clausura 2022, una hazaña que rompió décadas sin títulos para la institución tapatía.

Su rendimiento también le permitió conquistar el Balón de Oro al Mejor Medio Ofensivo de la Liga MX en 2022.

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Gracias a ese nivel fue contratado por América en julio de 2023. Con las Águilas mantuvo su protagonismo al sumar 23 goles y 10 asistencias en 52 partidos oficiales.

Durante su estancia en Coapa levantó los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Campeón de Campeones 2023-24, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes del futbol mexicano.

Los títulos que ganó antes del Mundial 2026

La carrera de Quiñones está acompañada por una larga lista de campeonatos.

Con Tigres conquistó las Ligas MX de 2016 y 2019, los Campeón de Campeones de 2016 y 2018, además de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020.

Su etapa con Atlas estuvo marcada por los campeonatos del Apertura 2021 y Clausura 2022, así como por el Campeón de Campeones 2021-22.

Posteriormente amplió su palmarés con América gracias a los títulos de Liga MX obtenidos en el Apertura 2023 y Clausura 2024, además del Campeón de Campeones 2023-24.

Dentro de su trayectoria con la Selección Mexicana también aparecen dos conquistas relevantes: la Liga de Naciones 2025 y la Copa Oro 2025.

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