Por qué juega con México si nació en Colombia

Julián Andrés Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, municipio ubicado en el departamento colombiano de Nariño. Sin embargo, gran parte de su carrera profesional se desarrolló en México, país al que llegó en 2015 con apenas 18 años para incorporarse a las categorías inferiores de Tigres UANL.

Años después inició el proceso para obtener la nacionalidad mexicana. Su carta de naturalización llegó oficialmente el 11 de octubre de 2023 y apenas unas semanas más tarde la FIFA autorizó el cambio de federación que le permitió representar a México.

Rechazó convocatorias de la selección de Colombia para representar a México. Meses después recibió su primer llamado al Tricolor para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf y debutó el 17 de noviembre frente a Honduras.

Desde entonces suma 23 partidos internacionales, además de dos goles y dos asistencias con la selección absoluta.

Dónde juega actualmente y cuánto vale

A sus 29 años, Quiñones juega en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, donde atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Su llegada al Al-Qadsiah FC fue anunciada en junio de 2024 y oficializada el 18 de julio de ese mismo año mediante una operación superior a los 16 millones de dólares, cifra que la convirtió en la venta más alta realizada por un club mexicano hacia un destino fuera de Europa.

Actualmente juega como delantero centro y extremo en el conjunto saudí, donde vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Durante la temporada 2025-26 marcó 33 goles en 31 partidos para convertirse en el máximo goleador de la Saudi Pro League. También terminó como líder anotador de la Copa del Rey.

Su valor de mercado alcanza actualmente los 14 millones de euros y mantiene contrato con Al-Qadsiah hasta el 30 de junio de 2029.