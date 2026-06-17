Las pantallas para el Día del Padre 2026: qué considerar antes de comprar una

También, en el ámbito laboral o de estudio, añadir un monitor secundario o una pantalla más grande amplía el área de trabajo y facilita el desempeño multitarea.

Bajo este panorama, el mercado actual se inclina hacia la consolidación de los formatos gigantes y la llegada de paneles con sistemas de iluminación ultraprecisos respaldados por inteligencia artificial (IA).

Pantallas: qué tipos y tamaños marcan tendencia en 2026

Para James K. Willcox, editor de Hogar y Tecnología de la organización Consumer Reports, una de las mayores innovaciones es el lanzamiento de nuevas pantallas RGB Mini LED, las cuales sustituyen a los LED convencionales (blancos o azules) combinados con filtros de color.

Con esta evolución se logran picos de brillo masivos de hasta 10,000 nits y decenas de miles de zonas de atenuación, alcanzando negros idénticos a los de un panel OLED, pero sin el riesgo de que la pantalla se queme.

“Se trata de un cambio importante en la tecnología de pantallas que se verá principalmente en los televisores de gama alta. Se espera que esto se traduzca en mayores niveles de brillo, una paleta de colores más amplia y otras ventajas”, añadió el especialista en Consumer Reports.

Las especificaciones que más valoran los papás mexicanos al elegir una pantalla

De acuerdo con el “ Estudio de Venta Online 2026”, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) , al momento de seleccionar un televisor en canales digitales, los usuarios priorizan el acceso a la información técnica sobre los simples descuentos en el precio. Los tres factores que más influyen en la decisión son:

- Descripción e información técnica detallada del producto.

- Reseñas y opiniones de otros compradores.

- Transparencia y seguimiento puntual del proceso logístico y de envío.