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Las pantallas para el Día del Padre 2026: qué considerar antes de comprar una

Las tendencias apuntan a la preferencia de modelos de grandes dimensiones y a la adopción de paneles con iluminación de alta precisión, mejorados a través de inteligencia artificial.
mié 17 junio 2026 10:00 AM
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Presentado por: Office Depot
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Esta festividad se ha convertido en una temporada de ventas clave para el comercio en México.
 (Cortesía)

Las pantallas destacan entre los regalos tecnológicos más valorados, gracias a su versatilidad, impacto visual inmediato y larga vida útil.

Son equipos que transforman la experiencia diaria del usuario al adaptarse a sus actividades. De este modo, logran transformar cualquier espacio en un cine o un estadio deportivo, ya que la tecnología Smart TV permite acceder al instante a plataformas de streaming sin necesidad de conectar dispositivos adicionales.

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También, en el ámbito laboral o de estudio, añadir un monitor secundario o una pantalla más grande amplía el área de trabajo y facilita el desempeño multitarea.

Bajo este panorama, el mercado actual se inclina hacia la consolidación de los formatos gigantes y la llegada de paneles con sistemas de iluminación ultraprecisos respaldados por inteligencia artificial (IA).

Pantallas: qué tipos y tamaños marcan tendencia en 2026

Para James K. Willcox, editor de Hogar y Tecnología de la organización Consumer Reports, una de las mayores innovaciones es el lanzamiento de nuevas pantallas RGB Mini LED, las cuales sustituyen a los LED convencionales (blancos o azules) combinados con filtros de color.

Con esta evolución se logran picos de brillo masivos de hasta 10,000 nits y decenas de miles de zonas de atenuación, alcanzando negros idénticos a los de un panel OLED, pero sin el riesgo de que la pantalla se queme.

“Se trata de un cambio importante en la tecnología de pantallas que se verá principalmente en los televisores de gama alta. Se espera que esto se traduzca en mayores niveles de brillo, una paleta de colores más amplia y otras ventajas”, añadió el especialista en Consumer Reports.

Las especificaciones que más valoran los papás mexicanos al elegir una pantalla

De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026”, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) , al momento de seleccionar un televisor en canales digitales, los usuarios priorizan el acceso a la información técnica sobre los simples descuentos en el precio. Los tres factores que más influyen en la decisión son:

- Descripción e información técnica detallada del producto.

- Reseñas y opiniones de otros compradores.

- Transparencia y seguimiento puntual del proceso logístico y de envío.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que, dentro de las especificaciones, los papás prefieren equipos de 50 a 55 pulgadas, resolución 4K Ultra HD con tecnología HDR, sistema Smart TV integrado con sus aplicaciones de streaming favoritas y una garantía sólida.

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Full HD vs. 4K vs. OLED: cuándo vale la pena invertir más

Según la Profeco, las pantallas actuales utilizan paneles planos con diodos emisores de luz que eliminan las lámparas fluorescentes de la antigua tecnología LCD. Este cambio les otorga mayor brillo, mejor eficiencia energética y una reproducción de color mucho más precisa.

En cuanto a las opciones disponibles, la tecnología QLED funciona con un panel de diodos que requiere iluminación de fondo; ofrece un alto brillo y una amplia gama de colores, pero sus tonos negros son poco profundos y suelen lucir como gris oscuro. Son los modelos más económicos del segmento.

Finalmente, en las pantallas OLED cada LED se enciende y apaga de forma individual. Su gran ventaja es un contraste superior y negros perfectos, aunque se debe considerar que ofrecen un menor rendimiento de brillo en habitaciones muy iluminadas. Son las opciones más costosas del mercado.

Smart TV vs. monitor vs. proyector: cuál se adapta mejor al estilo de vida de papá

Para la Profeco, una Smart TV sobresale como la opción para disfrutar de eventos deportivos en vivo, series o películas en la sala del hogar. Es el equipo preferido si la prioridad es el confort visual, una instalación fija y un sistema "todo en uno" con conectividad directa de audio y video.

En comparación con los monitores, aunque están diseñados específicamente para la visualización a corta distancia. Cuidan la ergonomía visual mediante tecnologías antirreflejantes y tasas de refresco más elevadas que las de un televisor promedio.

De acuerdo con las guías de colocación, es posible ajustar su inclinación y altura con precisión, para que el centro de la pantalla se sitúe exactamente al nivel de los ojos, lo que reduce la fatiga postural.

Y si bien los proyectores digitales proporcionan como mayores ventajas la escalabilidad y la portabilidad, ya que permiten desplegar imágenes masivas que a menudo superan las 100 o 150 pulgadas, su principal factor a considerar es la dependencia de la luz ambiental.

De este modo, su contraste y nitidez disminuyen drásticamente en habitaciones muy iluminadas, por lo que requieren de espacios oscuros para un rendimiento óptimo.

Con el análisis de todos estos factores, regalar pantallas para el Día del Padre trasciende el simple acto de comprar un objeto tecnológico de alto valor; se convierte en un auténtico lenguaje de afecto y en una forma tangible de decirle a papá que conocemos y valoramos su individualidad.

Antes de elegir, conviene revisar las alternativas disponibles en Office Depot México donde es posible comparar las características de sonido, conectividad y calidad de imagen en un solo lugar.

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