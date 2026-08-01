La iniciativa busca convertir la suscripción en un ecosistema de beneficios que agregue valor más allá del acceso al catálogo de contenidos, una estrategia que comienza a ganar relevancia en una industria donde el precio pesa cada vez más en la decisión de los consumidores sobre qué plataformas mantener.

“Disney+ Beneficios es un programa permanente, eso significa que siempre habrá distintas promociones, descuentos o experiencias”, dijo en entrevista con Expansión Gely Flores, directora de In-Home Distribution de Disney.

“No significa que siempre estarán asociadas las mismas marcas con nosotros. Vamos a tener rotación de marcas y experiencias”, añadió.

En esta primera etapa, los suscriptores podrán acceder a un descuento de 15% en productos seleccionados de Toy Story vendidos en Mercado Libre, hasta tres meses sin costo de Spotify Premium para nuevos usuarios y hasta dos meses para quienes reactiven su cuenta, tres meses gratuitos del curso de inglés de Open English, además de descuentos de 15% en las tiendas en línea de Funko y Loungefly.

Más allá del streaming

Para Disney , la estrategia busca aprovechar el vínculo que los consumidores mexicanos mantienen con sus franquicias más reconocidas y trasladarlo al mundo físico.

Luis Arvizu, vicepresidente de Disney México, explicó que el país representa uno de los mercados con mayor conexión emocional con las marcas de la compañía y que el objetivo es fortalecer esa relación más allá del consumo de contenidos.

La estrategia llega cuando Disney+ está por cumplir seis años de operación en México, periodo en el que la plataforma ha ampliado su oferta. Desde su lanzamiento, el servicio evolucionó con la integración de Star+ y la incorporación de ESPN , lo que permitió reunir en una sola plataforma entretenimiento general, contenido familiar y transmisiones deportivas.

“Hoy tenemos una propuesta mucho más completa, con una única plataforma, donde abarcamos una gran audiencia, familias completas. El deporte complementa mucho la oferta que tenemos, nos permite posicionarnos de una forma distinta. Nuestras marcas y lanzamientos están muy bien posicionados, es una gran oportunidad para seguir creciendo”, afirmó Flores.

Un consumidor más selectivo

La estrategia de beneficios responde a un mercado donde el costo de las plataformas se ha convertido en un factor determinante para los usuarios.

De acuerdo con el INEGI, entre 2020 y 2025 el precio promedio de los servicios de streaming aumentó 15%, al pasar de 105.7 a 121.6 pesos mensuales. En los últimos años, el encarecimiento acumulado alcanzó 39.2%, un incremento que incluso superó al registrado por la televisión de paga.

Al mismo tiempo, el gasto destinado por los hogares a estos servicios continúa creciendo.

El estudio El gasto en plataformas audiovisuales en hogares: Hábitos y nuevas tendencias de consumo, elaborado por EAE Business School, estima que este año los mexicanos destinaron en promedio 1,600 pesos mensuales al pago de plataformas de streaming, una cifra que ya compite directamente con otros servicios básicos del hogar, como la electricidad, el internet o la telefonía.

Este contexto ha incrementado la rotación de suscripciones. Conforme aumentan las tarifas, muchos usuarios optan por cancelar temporalmente algunos servicios, alternarlos o conservar únicamente aquellos que consideran ofrecen una mejor relación entre precio y valor.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez