Chilangos pierden más de seis días al año en el tráfico; el Mundial añade presión a la movilidad

El tráfico en época de Mundial

Antes de que comenzaran los partidos, la capital ya figuraba entre las zonas más congestionadas del planeta, ya que la ciudad registró un nivel de congestión de 52%, el más alto entre las ciudades analizadas por la firma especializada en movilidad TomTom Traffic Index 2025.

TomTom Traffic estima que un conductor promedio en la Ciudad de México pierde 152 horas al año atrapado en congestionamientos. (Pixabay/mike_ramirez_mx)

Durante las últimas semanas, los cierres temporales alrededor de zonas de celebración y espacios destinados a actividades para aficionados han obligado a miles de automovilistas a modificar sus rutas.

TomTom Traffic calcula que recorrer apenas 10 kilómetros requiere en promedio 31 minutos y 53 segundos, esto significa que la capital mexicana está entre las más lentas del mundo para la circulación vehicular.

Tan solo la FIFA Fan Festival instalada en el Zócalo está atrayendo a cientos de miles de personas desde el inicio de la competencia, incrementando la demanda sobre el transporte público y la infraestructura vial del Centro Histórico.