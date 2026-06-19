Chilangos pierden más de seis días al año en el tráfico; el Mundial añade presión a la movilidad

Temporada de lluvias en vialidades
Durante junio y julio, la capital enfrenta además la temporada más intensa de lluvias del año, un fenómeno que provoca inundaciones, encharcamientos y reducción de carriles en vialidades estratégicas.
La Ciudad de México mantiene una intensa actividad que suele reflejarse en marchas sobre zonas como Paseo de la Reforma, Insurgentes o el Centro Histórico. Cuando alguno de estos puntos registra cierres, miles de vehículos son redirigidos a vías alternas que rápidamente alcanzan niveles de saturación.
Según TomTom Traffic, durante los periodos de mayor demanda la velocidad promedio de circulación ronda apenas los 14 kilómetros por hora, una cifra comparable a la velocidad que puede alcanzar una bicicleta en trayectos urbanos.
En el mismo sentido, la UNAM señala que aproximadamente 1.7 millones de personas ingresan diariamente desde municipios del Estado de México para trabajar o estudiar en la capital. Muchos de estos viajes requieren entre una y dos horas por trayecto incluso cuando no existen acontecimientos extraordinarios.