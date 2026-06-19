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Chilangos pierden más de seis días al año en el tráfico; el Mundial añade presión a la movilidad

TomTom Traffic ubica a la capital mexicana como la ciudad más congestionada del planeta y con los eventos mundialistas hay nuevos retos para millones de personas.
vie 19 junio 2026 06:41 PM
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Recorrer 10 kilómetros toma casi 32 minutos en la CDMX y el Mundial complica más los traslados.
Recorrer 10 kilómetros toma casi 32 minutos en la CDMX y el Mundial complica más los traslados.

Para miles de chilangos, el Mundial 2026 no solo implica celebrar los dos triunfos de ‘El Tri’, también los ha llevado a estar lidiando con congestiones vehiculares constantes. Esto, más las manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y la temporada de lluvias ha complicado la movilidad en la capital.

A los cierres viales por actividades mundialistas se han sumado concentraciones como los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y encharcamientos en vialidades concurridas.

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El tráfico en época de Mundial

Antes de que comenzaran los partidos, la capital ya figuraba entre las zonas más congestionadas del planeta, ya que la ciudad registró un nivel de congestión de 52%, el más alto entre las ciudades analizadas por la firma especializada en movilidad TomTom Traffic Index 2025.

La UNAM señala que aproximadamente 1.7 millones de personas ingresan diariamente desde el Estado de México.
TomTom Traffic estima que un conductor promedio en la Ciudad de México pierde 152 horas al año atrapado en congestionamientos. (Pixabay/mike_ramirez_mx)

Durante las últimas semanas, los cierres temporales alrededor de zonas de celebración y espacios destinados a actividades para aficionados han obligado a miles de automovilistas a modificar sus rutas.

TomTom Traffic calcula que recorrer apenas 10 kilómetros requiere en promedio 31 minutos y 53 segundos, esto significa que la capital mexicana está entre las más lentas del mundo para la circulación vehicular.

Tan solo la FIFA Fan Festival instalada en el Zócalo está atrayendo a cientos de miles de personas desde el inicio de la competencia, incrementando la demanda sobre el transporte público y la infraestructura vial del Centro Histórico.

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Temporada de lluvias en vialidades

Durante junio y julio, la capital enfrenta además la temporada más intensa de lluvias del año, un fenómeno que provoca inundaciones, encharcamientos y reducción de carriles en vialidades estratégicas.

La Ciudad de México mantiene una intensa actividad que suele reflejarse en marchas sobre zonas como Paseo de la Reforma, Insurgentes o el Centro Histórico. Cuando alguno de estos puntos registra cierres, miles de vehículos son redirigidos a vías alternas que rápidamente alcanzan niveles de saturación.

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Según TomTom Traffic, durante los periodos de mayor demanda la velocidad promedio de circulación ronda apenas los 14 kilómetros por hora, una cifra comparable a la velocidad que puede alcanzar una bicicleta en trayectos urbanos.

En el mismo sentido, la UNAM señala que aproximadamente 1.7 millones de personas ingresan diariamente desde municipios del Estado de México para trabajar o estudiar en la capital. Muchos de estos viajes requieren entre una y dos horas por trayecto incluso cuando no existen acontecimientos extraordinarios.

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Más de seis días perdidos al año

TomTom Traffic estima que un conductor promedio en la Ciudad de México pierde 152 horas al año atrapado en congestionamientos, el equivalente a más de seis días completos detenidos en el tráfico.

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Estas pérdidas de tiempo tienen efectos directos sobre la productividad, el consumo de combustible y la calidad de vida de la población, que se traduce en menos tiempo para actividades personales, mayores costos de transporte y retrasos laborales forman parte de una ecuación que afecta tanto a trabajadores como a empresas, remarca la UNAM .

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