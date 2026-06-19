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México llena los Fan Fest del Mundial: uno de cada dos asistentes está en el país

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentran más de la mitad de los asistentes a los espacios oficiales de la FIFA durante las primeras semanas del torneo.
vie 19 junio 2026 02:33 PM
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FIFA Fan Fest 2026 ya tiene más asistentes que en Qatar 2022 y 1 de cada 2 asistentes es mexicano
La FIFA ya registró más de dos millones de visitantes en sus espacios oficiales, con las sedes mexicanas como las más concurridas. (Ruth Rosas/AFP)

Los FIFA Fan Fest de México han estado marcados por gritos, cánticos y pintados de tricolor, pero sobre todo abarrotados. Y es que el Mundial 2026 se ha convertido en la edición más grande de la historia, tanto dentro como fuera de las canchas.

Mientras los estadios tienen la atención deportiva, estos lugares son una forma de ampliar el alcance y reunir a quienes no cuentan con entradas para los partidos.

FIFA Fan Fest informó que se superó la barrera de los dos millones de visitantes en estas dos primeras semanas de competencia. En comparación, Catar 2022, con una única sede, reunió cerca de 1.86 millones de asistentes durante todo el torneo.

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La historia detrás del FIFA Fan Fest

En 2002, durante la Copa Mundial Corea-Japón, la FIFA comprendió que muchos aficionados se reúnen en lugares públicos para ver los partidos del Mundial. En la siguiente edición, realizada en Alemania, se integró este programa para brindar un espacio en el que los hinchas pudieran juntarse a celebrar el Mundial.

Así para Sudáfrica 2010 se logró realizarlo en 16 sedes repartidas en puntos del país anfitrión y a nivel internacional, entre las que estuvo incluida la Ciudad de México . En esa edición se registraron 6.1 millones de visitantes en los FIFA Fan Fest durante todo el torneo.

En Brasil 2014 y Rusia 2018 se repitió la misma fórmula, por lo que en esas cuatro ediciones se logró juntar a un estimado de 40 millones de personas.

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La Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda registró un nuevo récord, ya que más de 770,000 hinchas acudieron por primera vez a los recintos del FIFA Fan Festival en una competición femenina de la FIFA.

El Mundial de 2026 apunta a elevar significativamente esa cifra gracias a su presencia simultánea en tres países y a una oferta de entretenimiento más amplia que en cualquier edición anterior.

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1 de cada 2 asistentes son de México

En esta fiesta mundialista, las tres locaciones de México tienen la mayor afluencia. De acuerdo con cifras de la FIFA, la Ciudad de México encabeza la lista al registrar más de 737,000 visitantes en el festival instalado en el Zócalo capitalino, una cifra que representa más de un tercio de los dos millones de asistentes acumulados en los tres países.

Fifa Fan Fest
Fifa Fan Fest

Guadalajara también está entre las sedes más concurridas, con más de 275,000 visitantes. Sin embargo, ayer, en el encuentro de México contra Corea del Sur, se registraron incidentes con aficionados inconformes que querían entrar debido a que ya no había cupo e intentaron derribar las vallas de seguridad.

Mientras tanto, en Monterrey se han reunido más de 125,000 personas. En conjunto, las tres ciudades mexicanas superan 1.1 millones de asistentes, lo que significa que más de la mitad de los asistentes a los FIFA Fan Fest han acudido a festivales organizados en territorio mexicano.

La magnitud de estas cifras resulta relevante si se considera que los Fan Fest son espacios de acceso gratuito diseñados para quienes no cuentan con boletos para los partidos o buscan vivir una experiencia colectiva alrededor del torneo.

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9 de cada 10 mexicanos no puede pagar un boleto del Mundial 2026

A principios de junio, Expansión publicó un reportaje para comprender las desigualdades que existirían en este torneo internacional que se celebra en el país, ya que, a pesar de ser la tercera ocasión en que México sería sede mundialista, muchos mexicanos no tendrían la oportunidad de vivirlo en los estadios.

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Se estima que nueve de cada diez mexicanos no pueden pagar los boletos del Mundial, debido a que se vendieron por más de 50,000 pesos, a causa de las nuevas modalidades diseñadas por la FIFA para comprar entradas y asistir a los partidos, analizó Axel González, coordinador de datos de México, ¿cómo vamos?

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El tercer partido de la selección mexicana se disputada en el Estadio Lusail. (HENRY ROMERO/REUTERS)

Los especialistas consultados remarcaron que en esta edición, en comparación con otras, el estatus social ha cambiado la forma de vivir el futbol.

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