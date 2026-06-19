FIFA Fan Fest 2026 ya tiene más asistentes que en Qatar 2022 y 1 de cada 2 asistentes es mexicano

Los FIFA Fan Fest de México han estado marcados por gritos, cánticos y pintados de tricolor, pero sobre todo abarrotados. Y es que el Mundial 2026 se ha convertido en la edición más grande de la historia, tanto dentro como fuera de las canchas.
Mientras los estadios tienen la atención deportiva, estos lugares son una forma de ampliar el alcance y reunir a quienes no cuentan con entradas para los partidos.
FIFA Fan Fest informó que se superó la barrera de los dos millones de visitantes en estas dos primeras semanas de competencia. En comparación, Catar 2022, con una única sede, reunió cerca de 1.86 millones de asistentes durante todo el torneo.