FIFA Fan Fest 2026 ya tiene más asistentes que en Qatar 2022 y 1 de cada 2 asistentes es mexicano

La historia detrás del FIFA Fan Fest

En 2002, durante la Copa Mundial Corea-Japón, la FIFA comprendió que muchos aficionados se reúnen en lugares públicos para ver los partidos del Mundial. En la siguiente edición, realizada en Alemania, se integró este programa para brindar un espacio en el que los hinchas pudieran juntarse a celebrar el Mundial.

Así para Sudáfrica 2010 se logró realizarlo en 16 sedes repartidas en puntos del país anfitrión y a nivel internacional, entre las que estuvo incluida la Ciudad de México . En esa edición se registraron 6.1 millones de visitantes en los FIFA Fan Fest durante todo el torneo.

En Brasil 2014 y Rusia 2018 se repitió la misma fórmula, por lo que en esas cuatro ediciones se logró juntar a un estimado de 40 millones de personas.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda registró un nuevo récord, ya que más de 770,000 hinchas acudieron por primera vez a los recintos del FIFA Fan Festival en una competición femenina de la FIFA.

El Mundial de 2026 apunta a elevar significativamente esa cifra gracias a su presencia simultánea en tres países y a una oferta de entretenimiento más amplia que en cualquier edición anterior.