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Ecuador exige a organizadores del Mundial actuar tras serenata de aficionados del Tri

La Federación Ecuatoriana de Fútbol envió un comunicado a las autoridades deportivas competentes para exigir que se apliquen las medidas necesarias y salvaguardar a los jugadores.
mar 30 junio 2026 03:48 PM
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Elementos de la policía de la CDMX resguardaron la zona en donde se concentraron los aficionados del Tri quienes hicieron ruidos estridentes con el objetivo de molestar a los jugadores de Ecuador. (Foto: @SSC_CDMX
)

Tras la “serenata” que consistió en poner música a alto volúmen con bocinas, batucada, claxons de automovilistas, gritos, porras y hasta pirotecnia por parte de aficionados de la selección mexicana afuera del Hotel Westin Santa Fe en donde se concentró la selección de Ecuador, las autoridades deportivas del país ya exigieron a las autoridades deportivas que se apliquen medidas tras estas acciones calificadas como “antideportivas”.

Portando banderas mexicanas y tocando grandes bocinas, cláxones y trompetas se dedicaron a hacer un ensordecedor ruido en la avenida aledaña al alojamiento. "¡Ecuador no duerme!", gritaron algunos de los aficionados desde sus coches.

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"Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", señaló la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un comunicado oficial divulgado en sus redes sociales.

“Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”

“Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, detalla el comunicado.

Tras el arribo de los hinchas, la policía de CDMX, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron "un cerco perimetral en la zona", mientras que agentes de tránsito agilizaron el flujo en la avenida para evitar un bloqueo de circulación.

"Posteriormente, las personas se retiraron, quedando el lugar sin novedad", detalló la SSC-CDMX.

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¿Qué dijo la presidenta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "hay que ser respetuosos siempre de todos los demás" aunque reconoció que los triunfos del Tri son "una alegría enorme".

"Confiamos en las mexicanas y los mexicanos, que lo hagan con responsabilidad", respondió en la Mañanera del Pueblo de este martes 30 de junio tras ser cuestionada sobre el hecho.

¿Se puede sancionar al Tri?

  • La FIFA sanciona conductas antideportivas y actos discriminatorios de aficionados, incluyendo el famoso grito homofóbico.
  • México ya ha recibido multas y advertencias por comportamientos de su afición en partidos oficiales.
  • Las sanciones suelen aplicarse a incidentes dentro o en inmediaciones de los estadios oficiales. Es por ello, que no se tiene previsto algún tipo de sanción porque los hechos ocurrieron fuera de un recinto deportivo.

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Ecuador y México se enfrentan el martes a las 19:00 horas en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca de la capital mexicana por un boleto a octavos de final del Mundial 2026.

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Con información de AFP

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Ecuador

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