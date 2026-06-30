Ecuador exige a organizadores del Mundial actuar tras serenata de aficionados del Tri

Tras la “serenata” que consistió en poner música a alto volúmen con bocinas, batucada, claxons de automovilistas, gritos, porras y hasta pirotecnia por parte de aficionados de la selección mexicana afuera del Hotel Westin Santa Fe en donde se concentró la selección de Ecuador, las autoridades deportivas del país ya exigieron a las autoridades deportivas que se apliquen medidas tras estas acciones calificadas como “antideportivas”.
Portando banderas mexicanas y tocando grandes bocinas, cláxones y trompetas se dedicaron a hacer un ensordecedor ruido en la avenida aledaña al alojamiento. "¡Ecuador no duerme!", gritaron algunos de los aficionados desde sus coches.