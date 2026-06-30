Ecuador exige a organizadores del Mundial actuar tras serenata de aficionados del Tri

"Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", señaló la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un comunicado oficial divulgado en sus redes sociales.

“Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”

“Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, detalla el comunicado.

Tras el arribo de los hinchas, la policía de CDMX, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron "un cerco perimetral en la zona", mientras que agentes de tránsito agilizaron el flujo en la avenida para evitar un bloqueo de circulación.

"Posteriormente, las personas se retiraron, quedando el lugar sin novedad", detalló la SSC-CDMX.

