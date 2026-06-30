Con julio arranca el segundo semestre del año, además de las distintas conmemoraciones por diversos hechos históricos que se recuerdan durante este mes. Te enlistamos la lista, porque además hay días en los que se celebra a los que ejercen la profesión de ingeniería, abogados, además de las secretarias.
Efemérides de julio: los días que marcarán la agenda del mes y las fechas que debes conocer
Efemérides en México en julio de 2026
La Secretaría de Educación Pública (SEP) destaca las siguientes fechas dentro de la historia del país:
1 de julio - Se funda la Escuela Naval Militar en 1897, en Veracruz. Día del Ingeniero.
2 de julio - Muere en 1915 el expresidente de México general Porfirio Díaz, en París, Francia.
3 de julio - Las mujeres votan por primera vez en México en elecciones federales, a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión en 1955.
6 de julio - Se erige el estado de Chihuahua en 1824.
7 de julio - En 1859, el Presidente Benito Juárez anuncia en Veracruz las Leyes de Reforma, en las que se incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil.
8 de julio - La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Villa Protectora de San Miguel de Jesús Nazareno de Atotonilco (Guanajuato); y Patrimonio Nacional al Santuario de la Mariposa Monarca (Michoacán) en 2008.
12 de julio - El presidente Benito Juárez expide la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos en 1859, por el cual todas las propiedades de la Iglesia pasan a ser del Estado. Día del Abogado.
15 de julio - El general Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de México tras el triunfo Constitucionalista en 1914. Día de la Secretaria (tercer miércoles del mes).
16 de julio - Muere Álvaro Obregón en 1928.
18 de julio - Muerte en 1908 de Jaime Nunó, Autor de la música del Himno Nacional Mexicano.
18 de julio- Muere en 1872 Benito Juárez, Benemérito de las Américas,en la Ciudad de México.
20 de julio - Día del Bicentenario.
23 de julio - Se publica en 1859 la Ley Sobre el Matrimonio Civil, expedida en Veracruz
25 de julio- Por decreto Presidencial se crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública (SEP).
28 de julio - Se inicia la primera huelga minera en Real del Monte, Hidalgo en el año 1766.
29 de julio - Se expide el decreto que autoriza a la Secretaría de Educación Pública, la creación de la Escuela Normal Superior, en el año 1936.
30 de julio - Muerte en 1811 del cura y precursor de la Independencia de México, Miguel Hidalgo.
¿Hay días oficiales de descanso en julio?
No, de acuerdo con el calendario oficial que dio a conocer para este año la Ley Federal del Trabajo.