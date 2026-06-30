Efemérides de julio: los días que marcarán la agenda del mes y las fechas que debes conocer

Efemérides en México en julio de 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) destaca las siguientes fechas dentro de la historia del país:

1 de julio - Se funda la Escuela Naval Militar en 1897, en Veracruz. Día del Ingeniero.

2 de julio - Muere en 1915 el expresidente de México general Porfirio Díaz, en París, Francia.

3 de julio - Las mujeres votan por primera vez en México en elecciones federales, a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión en 1955.

6 de julio - Se erige el estado de Chihuahua en 1824.

7 de julio - En 1859, el Presidente Benito Juárez anuncia en Veracruz las Leyes de Reforma, en las que se incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil.

8 de julio - La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Villa Protectora de San Miguel de Jesús Nazareno de Atotonilco (Guanajuato); y Patrimonio Nacional al Santuario de la Mariposa Monarca (Michoacán) en 2008.

12 de julio - El presidente Benito Juárez expide la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos en 1859, por el cual todas las propiedades de la Iglesia pasan a ser del Estado. Día del Abogado.

15 de julio - El general Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de México tras el triunfo Constitucionalista en 1914. Día de la Secretaria (tercer miércoles del mes).