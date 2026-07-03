Lo que se inició como un pasatiempo entre trabajadores británicos durante sus días de descanso terminó por sentar las bases del futbol organizado en México, dio origen al club más antiguo del país y convirtió a Pachuca en la llamada Cuna del Futbol Mexicano.

¿Por qué llegaron los ingleses a jugar futbol en Pachuca?

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la Compañía Real del Monte y Pachuca impulsó la llegada de trabajadores especializados procedentes principalmente del condado inglés de Cornwall, una región con una larga tradición minera. Los británicos llegaron para modernizar la extracción de plata mediante nuevas tecnologías como las máquinas de vapor, pero también trasladaron aspectos de su vida cotidiana que pronto comenzaron a echar raíces en territorio mexicano.

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Entre esas costumbres estaba jugar futbol, ya que en Inglaterra, este deporte ya se jugaba bajo reglas unificadas desde la creación de la Asociación de Futbol en 1863, por lo que muchos de los trabajadores estaban familiarizados con el juego.

Aprovechando los días de descanso, comenzaron a organizar partidos improvisados en terrenos cercanos a las minas utilizando balones traídos desde su país y respetando las normas que ya eran comunes en Gran Bretaña, de acuerdo con el Museo Virtual de Pachuca .

Con el paso del tiempo, los encuentros dejaron de ser exclusivos de la comunidad británica y habitantes de Pachuca se convirtieron en la afición de los partidos, para poco a poco integrarse a los equipos, aprender las reglas y disfrutar de este deporte.

La presencia británica también dejó los tradicionales pastes, adaptación mexicana del Cornish pasty, la arquitectura de estilo inglés, el Panteón Inglés y diversas celebraciones forman parte del legado cultural que aún caracteriza a Real del Monte.