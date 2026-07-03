Mucho antes de que México e Inglaterra se encontraran en octavos de final en el Mundial 2026, ambos países ya tenían una unión profunda en el futbol moderno.
A finales del siglo XIX, mineros provenientes de Cornwall, Inglaterra, llegaron a Hidalgo para trabajar en las minas de Real del Monte y Pachuca. Además de maquinaria y conocimientos para la extracción de plata, trajeron consigo una costumbre que apenas comenzaba a expandirse por Europa: jugar futbol.
Publicidad
Lo que se inició como un pasatiempo entre trabajadores británicos durante sus días de descanso terminó por sentar las bases del futbol organizado en México, dio origen al club más antiguo del país y convirtió a Pachuca en la llamada Cuna del Futbol Mexicano.
¿Por qué llegaron los ingleses a jugar futbol en Pachuca?
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la Compañía Real del Monte y Pachuca impulsó la llegada de trabajadores especializados procedentes principalmente del condado inglés de Cornwall, una región con una larga tradición minera. Los británicos llegaron para modernizar la extracción de plata mediante nuevas tecnologías como las máquinas de vapor, pero también trasladaron aspectos de su vida cotidiana que pronto comenzaron a echar raíces en territorio mexicano.
Entre esas costumbres estaba jugar futbol, ya que en Inglaterra, este deporte ya se jugaba bajo reglas unificadas desde la creación de la Asociación de Futbol en 1863, por lo que muchos de los trabajadores estaban familiarizados con el juego.
Aprovechando los días de descanso, comenzaron a organizar partidos improvisados en terrenos cercanos a las minas utilizando balones traídos desde su país y respetando las normas que ya eran comunes en Gran Bretaña, de acuerdo con el Museo Virtual de Pachuca .
Con el paso del tiempo, los encuentros dejaron de ser exclusivos de la comunidad británica y habitantes de Pachuca se convirtieron en la afición de los partidos, para poco a poco integrarse a los equipos, aprender las reglas y disfrutar de este deporte.
La presencia británica también dejó los tradicionales pastes, adaptación mexicana del Cornish pasty, la arquitectura de estilo inglés, el Panteón Inglés y diversas celebraciones forman parte del legado cultural que aún caracteriza a Real del Monte.
Publicidad
Pachuca, el primer club de futbol en México
Antes del Pachuca que hoy juega en la Liga MX, en 1892, fecha en la que se creó el primer equipo de fútbol de México, el Pachuca Athletic Club, equipo fundado por ingleses y mineros, señala la historia del Club actual.
Francisco Rule impulsó la idea de un club de futbol, con el tiempo, el equipo cambió su nombre a Pachuca Athletic Club, y Francisco Rule se convirtió en el primer presidente del club.
Durante sus primeros años, el Pachuca Athletic Club disputó encuentros frente a otras agrupaciones formadas por residentes británicos y extranjeros establecidos en el país, como el Reforma Athletic Club o el British Club, dando forma a las primeras competencias organizadas del futbol mexicano.
Llegado el año 1902 y por la creación del Pachuca Athletic Club, se creó la Liga Amateur de Futbol, y en 1905, el Club Pachuca ganó su primer título de la Liga Amateur.
Así, Pachuca se convirtió en la cuna del futbol nacional, con ello también impulsó la creación de estructuras competitivas que décadas más tarde darían origen a las ligas profesionales.
Actualmente, el Club Pachuca mantiene viva esa herencia, con una referencia permanente a sus orígenes británicos y ha desarrollado espacios para difundir la historia del futbol nacional, recordando que el deporte más popular de México comenzó gracias a la convivencia entre trabajadores ingleses y comunidades hidalguenses hace más de 100 años.
Publicidad
¿Cómo llega México para el encuentro contra Inglaterra?
A pesar de su historia conjunta, el partido que definirá el pase a cuartos de final no es el primer encuentro entre México e Inglaterra, ambas selecciones se habían encontrado nueve veces entre partidos amistosos y Copa del Mundo.
En los encuentros previos a 2026, los llamados Tres Leones acumulan seis victorias, mientras que la selección mexicana registra dos triunfos y un empate.
Entre las victorias de México se encuentran los partidos del 24 de mayo de 1959, con un marcador 2-1, y el 9 de junio de 1985, con un 1-0.
Sin embargo, las derrotas ante los ingleses han sido de los peores resultados del Tri, ya que el 10 de mayo de 1961, Inglaterra derrotó a México por 8-0. En años más recientes México ha perdido con marcadores 4-0 y un 3-0.