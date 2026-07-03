¿Cómo llega Inglaterra al duelo contra México?
La clasificación inglesa estuvo lejos de ser sencilla. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel derrotó 2-1 a la República Democrática del Congo el 1 de julio de 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
La sorpresa apareció muy temprano cuando Brian Cipenga adelantó a los africanos al minuto 7. Durante gran parte del encuentro, Inglaterra se vio cerca de una eliminación que habría sido una de las mayores sorpresas del torneo.
Distintos intentos ingleses fueron frenados por el arquero Lionel Mpasi y el nerviosismo comenzó a crecer entre los aficionados británicos. Sin embargo, el equipo encontró una reacción en la recta final y logró darle vuelta al marcador cuando más lo necesitaba.
Harry Kane, la gran amenaza inglesa ante México
La remontada inglesa tuvo un protagonista claro: Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich marcó al minuto 75 y al 86, ambos tantos tras asistencias de Anthony Gordon, para evitar una eliminación prematura.
Gracias a ese doblete, Kane llegó a cinco goles en el Mundial 2026 y se colocó a solo una anotación de los líderes de goleo, Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Su trayectoria también respalda el papel que tendrá frente a México. El capitán inglés suma 84 goles con su selección, cifra que lo convierte en el máximo anotador en la historia de Inglaterra. Además, acumula 13 tantos en Copas del Mundo, consolidándose como una de las mayores amenazas ofensivas del torneo.
¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre jugar en la altitud de Ciudad de México?
Tras superar a la República Democrática del Congo, Thomas Tuchel reconoció que el siguiente compromiso será uno de los más complicados para su equipo.
El entrenador alemán destacó que enfrentar a México en el Estadio Ciudad de México será uno de los partidos más atractivos de los octavos de final, pero también admitió que la altura representa una dificultad considerable para sus futbolistas.
Según explicó, adaptarse a los aproximadamente 2,200 metros sobre el nivel del mar de la capital mexicana en apenas unos días resulta prácticamente imposible. Aun así, aseguró que Inglaterra está preparada para afrontar ese escenario y buscar el pase a la siguiente ronda frente al combinado anfitrión.