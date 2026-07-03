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México vs. Inglaterra: entre goleadas históricas y triunfos memorables, ¿quién ha ganado más veces?

Mucho más que un partido de eliminación directa, este cruce reúne algunos de los episodios más recordados entre dos selecciones con una larga historia compartida.
vie 03 julio 2026 10:30 AM
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Después de vencer 2-0 a Ecuador y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, el equipo de Javier “Vasco” Aguirre enfrentará a la selección Inglaterra, llena de figuras. (AFP)

México volverá a medir su historia ante Inglaterra en un partido que llega cargado de presión, recuerdos y datos que pesan. Después de vencer 2-0 a Ecuador y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, el equipo de Javier “Vasco” Aguirre enfrentará a la selección Inglaterra, llena de figuras.

Antes del cruce en el Estadio Ciudad de México, el historial entre ambos abre una pregunta clave para el aficionado: ¿quién ha ganado más partidos?

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¿Cuántas veces se han enfrentado México e Inglaterra?

México e Inglaterra llegarán a los octavos de final del Mundial 2026 con una historia que comenzó hace más de seis décadas. Antes de este nuevo capítulo, ambas selecciones se habían encontrado nueve veces entre partidos amistosos y Copa del Mundo.

Los encuentros se disputaron entre 1959 y 2010, un periodo en el que se registraron triunfos para ambos lados, un empate y algunos resultados que quedaron marcados en la memoria de los aficionados.

¿Quién ha ganado más partidos?

Al revisar todos los enfrentamientos disputados antes de 2026, la balanza favorece a Inglaterra. Los llamados Tres Leones acumulan seis victorias, mientras que la selección mexicana registra dos triunfos. A esa cuenta se suma un empate.

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Los partidos que México ha ganado

Aunque el historial favorece a los ingleses, México también cuenta con resultados que ocupan un lugar especial dentro de sus antecedentes frente a esta potencia europea.

La primera victoria ocurrió el 24 de mayo de 1959, cuando el Tri derrotó 2-1 a Inglaterra en un encuentro amistoso. Aquella tarde quedó registrada como el primer triunfo mexicano sobre los británicos.

Décadas después llegó el segundo éxito. El 9 de junio de 1985, nuevamente en un amistoso, la Selección Mexicana se impuso 1-0 ante Inglaterra.

Inglaterra goleó a México

Entre todos los partidos disputados existe uno que sobresale por encima del resto. El 10 de mayo de 1961, Inglaterra derrotó a México por 8-0, la goleada más amplia registrada entre ambas selecciones.

Aquella diferencia se mantiene como el marcador más contundente de la serie y contribuye de forma importante a la ventaja inglesa en goles anotados. Con el paso de los años también llegaron otros triunfos amplios para los europeos, entre ellos un 4-0 en 2001 y un 3-0 en 1986, resultados que reforzaron su dominio histórico.

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¿Cuántas veces se han enfrentado en Mundiales?

Pese a tratarse de dos selecciones con una larga tradición internacional, sus caminos en la Copa del Mundo apenas se habían cruzado una vez antes del torneo de 2026.

Ese antecedente ocurrió el 16 de julio de 1966 durante la fase de grupos del Mundial celebrado en Inglaterra. El partido se disputó en el mítico Estadio de Wembley, donde los anfitriones consiguieron una victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Bobby Charlton y Roger Hunt.

Por esa razón, el enfrentamiento de octavos de final representa apenas el segundo choque mundialista entre mexicanos e ingleses.

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México llega al encuentro invicto y con el apoyo de la afición a tope

México enfrentará a Inglaterra después de construir una de las mejores campañas del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre llega a esta ronda invicto y con pleno de victorias en el torneo, una racha que se extendió en los dieciseisavos de final con el triunfo 2-0 sobre Ecuador, una selección que contaba con figuras consolidadas en el futbol europeo como Piero Hincapié, William Pacho y Moisés Caicedo.

Frente a los ingleses estará en juego algo más que el pase a la siguiente ronda. Para una generación de aficionados mexicanos, los cruces de eliminación directa contra selecciones europeas suelen venir acompañados de recuerdos amargos. Por eso, el duelo en el Estadio Ciudad de México inevitablemente revive una pregunta que durante años persiguió al futbol mexicano tras el famoso “No era penal” de Brasil 2014.

Sin embargo, el contexto ahora es distinto: el Tri jugará en casa, atraviesa un gran momento dentro del torneo y llega respaldado por una racha perfecta y su afición. Ante ese escenario, la conversación deja de girar alrededor de lo que pudo haber sido y se transforma en una interrogante mucho más incómoda para sus rivales: ¿y si sí?

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¿Cómo llega Inglaterra al duelo contra México?

La clasificación inglesa estuvo lejos de ser sencilla. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel derrotó 2-1 a la República Democrática del Congo el 1 de julio de 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

La sorpresa apareció muy temprano cuando Brian Cipenga adelantó a los africanos al minuto 7. Durante gran parte del encuentro, Inglaterra se vio cerca de una eliminación que habría sido una de las mayores sorpresas del torneo.

Distintos intentos ingleses fueron frenados por el arquero Lionel Mpasi y el nerviosismo comenzó a crecer entre los aficionados británicos. Sin embargo, el equipo encontró una reacción en la recta final y logró darle vuelta al marcador cuando más lo necesitaba.

Harry Kane, la gran amenaza inglesa ante México

La remontada inglesa tuvo un protagonista claro: Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich marcó al minuto 75 y al 86, ambos tantos tras asistencias de Anthony Gordon, para evitar una eliminación prematura.

Gracias a ese doblete, Kane llegó a cinco goles en el Mundial 2026 y se colocó a solo una anotación de los líderes de goleo, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Su trayectoria también respalda el papel que tendrá frente a México. El capitán inglés suma 84 goles con su selección, cifra que lo convierte en el máximo anotador en la historia de Inglaterra. Además, acumula 13 tantos en Copas del Mundo, consolidándose como una de las mayores amenazas ofensivas del torneo.

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¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre jugar en la altitud de Ciudad de México?

Tras superar a la República Democrática del Congo, Thomas Tuchel reconoció que el siguiente compromiso será uno de los más complicados para su equipo.

El entrenador alemán destacó que enfrentar a México en el Estadio Ciudad de México será uno de los partidos más atractivos de los octavos de final, pero también admitió que la altura representa una dificultad considerable para sus futbolistas.

Según explicó, adaptarse a los aproximadamente 2,200 metros sobre el nivel del mar de la capital mexicana en apenas unos días resulta prácticamente imposible. Aun así, aseguró que Inglaterra está preparada para afrontar ese escenario y buscar el pase a la siguiente ronda frente al combinado anfitrión.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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