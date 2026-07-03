¿Cuántas veces se han enfrentado México e Inglaterra?

México e Inglaterra llegarán a los octavos de final del Mundial 2026 con una historia que comenzó hace más de seis décadas. Antes de este nuevo capítulo, ambas selecciones se habían encontrado nueve veces entre partidos amistosos y Copa del Mundo.

Los encuentros se disputaron entre 1959 y 2010, un periodo en el que se registraron triunfos para ambos lados, un empate y algunos resultados que quedaron marcados en la memoria de los aficionados.

¿Quién ha ganado más partidos?

Al revisar todos los enfrentamientos disputados antes de 2026, la balanza favorece a Inglaterra. Los llamados Tres Leones acumulan seis victorias, mientras que la selección mexicana registra dos triunfos. A esa cuenta se suma un empate.

Los partidos que México ha ganado

Aunque el historial favorece a los ingleses, México también cuenta con resultados que ocupan un lugar especial dentro de sus antecedentes frente a esta potencia europea.

La primera victoria ocurrió el 24 de mayo de 1959, cuando el Tri derrotó 2-1 a Inglaterra en un encuentro amistoso. Aquella tarde quedó registrada como el primer triunfo mexicano sobre los británicos.

Décadas después llegó el segundo éxito. El 9 de junio de 1985, nuevamente en un amistoso, la Selección Mexicana se impuso 1-0 ante Inglaterra.

Inglaterra goleó a México

Entre todos los partidos disputados existe uno que sobresale por encima del resto. El 10 de mayo de 1961, Inglaterra derrotó a México por 8-0, la goleada más amplia registrada entre ambas selecciones.

Aquella diferencia se mantiene como el marcador más contundente de la serie y contribuye de forma importante a la ventaja inglesa en goles anotados. Con el paso de los años también llegaron otros triunfos amplios para los europeos, entre ellos un 4-0 en 2001 y un 3-0 en 1986, resultados que reforzaron su dominio histórico.