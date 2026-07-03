Tras confirmarse el partido entre las selecciones de México e Inglaterra para el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), comenzaron a circular memes que bromean con "proteger" los museos del país. La referencia surge porque, durante la época del Imperio británico, el Reino Unido reunió una enorme cantidad de obras de arte y piezas arqueológicas provenientes de distintos países, muchas de las cuales hoy forman parte de la colección del British Museum.
Estos son los objetos originarios de México que se exhiben en el Museo Británico
El British Museum alberga una colección de más de 8 millones de objetos que porvenir prácticamente de todas las culturas y países del mundo, lo que ha generado diversas polémicas, y reclamo de algunos gobiernos para que devuelva piezas que son consideradas únicas.
El museo cuenta con una sala dedicada a las culturas prehispánicas como la olmeca, maya, mixteca y azteca. En la página oficial se explica que la sala está organizada para representar las culturas regionales distintivas que florecieron en lo que hoy es México, desde aproximadamente el año 2000 a. C. hasta la conquista del Imperio azteca por parte de España en 1521.
Las obras expuestas abarcan desde relieves escultóricos hasta mosaicos de turquesa, filigrana de oro y figuras de jade, así como cerámica pintada. El Museo Británico destaca que la sala fue diseñada en colaboración con arqueólogos de México. Cuenta con una cubierta de bóveda escalonada y paredes de color rojo intenso, elementos que evocan rasgos característicos de la arquitectura monumental de Mesoamérica.
Tienen un listado con los objetos provenientes de estados como Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco, Yucatán, entre otras entidades mexicanas. La colección es vasta según lo que se constató al realizar un recorrido virtual.
Entre las figuras más relevantes se encuetran las siguientes:
- El códice Zouche-Nuttall
- Un Mosaico de serpiente bicéfala azteca
- Escultura de la diosa Huaxteca
- Dintel de Yaxchilán
En el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se inició con una campaña para solicitar a este y otros museos el regreso de objetos con valor artístico, cultural y patrimonial.
En enero de 2026, la Secretaría de Cultura gestionó el regreso de siete piezas arqueológicas que se encontraban en una subasta en los Países Bajos en febrero de este 2026.
Aumenta colección del Museo
El Bristish Museum anunció el martes que reunió los 3.5 millones de libras (4.8 millones de dólares) para adquirir un collar de la época del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, primera de sus seis esposas.
El museo londinense lanzó un llamado a donaciones en octubre para poder conservar este "Corazón Tudor" de oro de 24 quilates, descubierto por casualidad por un buscador equipado con un detector de metales en el centro de Inglaterra en 2019.
Según la ley británica, toda persona que descubra un objeto que pueda considerarse tesoro nacional tiene la obligación de declararlo a las autoridades.
Tras esta notificación, el Museo Británico se encargó de la evaluación y el tratamiento del colgante.
Además, el museo contó con un derecho prioritario para adquirir el valioso objeto.
En su comunicado, el museo precisó haber recibido 380,000 libras (519,000 dólares) en donaciones de 45,000 personas y contó con una subvención de 1.75 millones de libras (2.4 millones de dólares) del National Heritage Memorial Fund, un fondo gubernamental.
Con información de AFP