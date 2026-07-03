Estos son los objetos originarios de México que se exhiben en el Museo Británico

El British Museum alberga una colección de más de 8 millones de objetos que porvenir prácticamente de todas las culturas y países del mundo, lo que ha generado diversas polémicas, y reclamo de algunos gobiernos para que devuelva piezas que son consideradas únicas.

El museo cuenta con una sala dedicada a las culturas prehispánicas como la olmeca, maya, mixteca y azteca. En la página oficial se explica que la sala está organizada para representar las culturas regionales distintivas que florecieron en lo que hoy es México, desde aproximadamente el año 2000 a. C. hasta la conquista del Imperio azteca por parte de España en 1521.

Las obras expuestas abarcan desde relieves escultóricos hasta mosaicos de turquesa, filigrana de oro y figuras de jade, así como cerámica pintada. El Museo Británico destaca que la sala fue diseñada en colaboración con arqueólogos de México. Cuenta con una cubierta de bóveda escalonada y paredes de color rojo intenso, elementos que evocan rasgos característicos de la arquitectura monumental de Mesoamérica.

Tienen un listado con los objetos provenientes de estados como Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco, Yucatán, entre otras entidades mexicanas. La colección es vasta según lo que se constató al realizar un recorrido virtual.

Entre las figuras más relevantes se encuetran las siguientes:

El códice Zouche-Nuttall

Un Mosaico de serpiente bicéfala azteca

Escultura de la diosa Huaxteca

Dintel de Yaxchilán