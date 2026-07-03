México vs. Inglaterra, rivales en la cancha, pero aliados en la economía
Mientras disputan un boleto a cuartos de final, Reino Unido se mantiene como la sexta mayor fuente de inversión extranjera en México y un socio comercial con más de 6,200 millones de dólares en intercambio.
México buscará hacer historia en la cancha del Estadio Ciudad de México (conocido como Estadio Azteca) el próximo domingo ante Inglaterra, en su duelo de octavos de final del Mundial 2026. Los europeos tienen un historial favorable, aunque la selección mexicana intentará hacer valer su localía y su altura.
La rivalidad entre México y Reino Unido —del que forman parte Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— es principalmente deportiva. Los dos países iniciaron relaciones formalmente en 1826 con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.
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Actualmente, ambos países mantienen una sólida asociación estratégica basada en el comercio bilateral y la cooperación en el G20, que reúne a las principales economías desarrolladas y emergentes, así como un rico intercambio cultural.
¿Cómo es la relación comercial entre México y Reino Unido?
Con ello, las mercancías británicas podrán acceder formalmente a los beneficios comerciales del CPTPP, siempre que cumplan con las reglas de origen y demás requisitos previstos en el acuerdo. Algunas mercancías británicas incluso estarán exentas del pago de arancel, mientras que otras continuarán sujetas a calendarios de desgravación que concluirán entre 2027 y 2033.
En abril, el subsecretario de comercio de la Secretaría de Economía mexicana, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, dijo que los dos países trabajarán en relanzar su relación comercial.
El futuro acuerdo de libre comercio "complementaría lo que [México] tiene en el acuerdo CPTPP", dijo Gutiérrez Romano, y agregó que ambas partes "se comprometen a comenzar a trabajar en la segunda mitad del año”, dijo En entrevista con POLITICO.
El funcionario mexicano dijo que las conversaciones se concentrarían en sectores como el de productos farmacéuticos, servicios financieros y manufactura de alta gama.
Sin embargo, esto fue antes de que el gobierno del laborista Keir Starmer se terminara, por lo que las negociaciones quedarán pendientes con un nuevo primer ministro.
Los dos países tienen actualmente un acuerdo comercial que fue adaptado del acuerdo de la UE con México después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se concretó el 1 de febrero de 2020.
El bloque comercial quedó conformado por 12 economías: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.
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Actualmente, Reino Unido es el decimosexto socio comercial más importante para México, con un comercio bilateral de 6,293 millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México.
En 2025, Reino Unido fue el destino del 0.58% de las exportaciones mexicanas, equivalentes a 3,842 millones de dólares, de acuerdo con Banxico. El país europeo es el origen de 0.37% de las importaciones de México, con 2,451 millones de dólares, con lo que la balanza comercial representa un superávit de 1,391 millones de dólares para México.
El país latinoamericano exportó a su par europeo principalmente automóviles y otros vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (27%); turbojets, turbopropulsores y otras turbinas de gas (14%), y teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (7.2%).
Los principales productos que México importó desde el país europeo son automóviles y otros vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (7.1%); aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario (5.9%), y alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% (5.8%).
Reino Unido es la sexta fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) en México con 823 millones de dólares en 2024, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Algunas empresas británicas con presencia en México son las financieras HSBC y Revolut, la farmacéutica AstraZeneca, o la petrolera BP.
Una goleada en indicadores económicos
México es la economía número 12 del mundo, con un PIB de 1.86 billones de dólares, de acuerdo con información del Banco Mundial. En cambio, Inglaterra es la economía número 5, con un PIB de 4 billones de dólares, más del doble que el mexicano.
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En el PIB per cápita, un indicador que mide el valor promedio de la riqueza por cada habitante del país, Reino Unido también está mucho mejor posicionado, con 57,602 dólares, de acuerdo con el Banco Mundial. En México, este indicador es de 14,185 dólares.
En 2025, la economía de Reino Unido creció 1.4% anual, mientras que en el mismo periodo que el PIB mexicano creció solo 0.8%.
La tasa de desempleo es un indicador en el que México se posiciona mejor que Reino Unido. En el caso mexicano era de 2.7% al 2024, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que para los británicos era de 4.4% en ese periodo, indica la misma fuente.