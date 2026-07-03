México vs. Inglaterra, rivales en la cancha, pero aliados en la economía

Actualmente, ambos países mantienen una sólida asociación estratégica basada en el comercio bilateral y la cooperación en el G20, que reúne a las principales economías desarrolladas y emergentes, así como un rico intercambio cultural.

¿Cómo es la relación comercial entre México y Reino Unido?

México y Reino Unido tienen una intensa relación comercial que puede profundizarse gracias a la adhesión del país europeo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Con ello, las mercancías británicas podrán acceder formalmente a los beneficios comerciales del CPTPP, siempre que cumplan con las reglas de origen y demás requisitos previstos en el acuerdo. Algunas mercancías británicas incluso estarán exentas del pago de arancel, mientras que otras continuarán sujetas a calendarios de desgravación que concluirán entre 2027 y 2033.

En abril, el subsecretario de comercio de la Secretaría de Economía mexicana, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, dijo que los dos países trabajarán en relanzar su relación comercial.

El futuro acuerdo de libre comercio "complementaría lo que [México] tiene en el acuerdo CPTPP", dijo Gutiérrez Romano, y agregó que ambas partes "se comprometen a comenzar a trabajar en la segunda mitad del año”, dijo En entrevista con POLITICO.

El funcionario mexicano dijo que las conversaciones se concentrarían en sectores como el de productos farmacéuticos, servicios financieros y manufactura de alta gama.

En abril, el subsecretario de comercio de la Secretaría de Economía mexicana, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, dijo que los dos países trabajarán en relanzar su relación comercial. (FOTO: Jack Taylor/Getty Images)

Sin embargo, esto fue antes de que el gobierno del laborista Keir Starmer se terminara, por lo que las negociaciones quedarán pendientes con un nuevo primer ministro.

Los dos países tienen actualmente un acuerdo comercial que fue adaptado del acuerdo de la UE con México después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se concretó el 1 de febrero de 2020.

El bloque comercial quedó conformado por 12 economías: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.