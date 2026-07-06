México se despide del Mundial con un amargo adiós

No pudo ser. Después de 25 días, México terminó su etapa como anfitrión de su tercera Copa Mundial de Futbol con la despedida también de la escuadra nacional. Dio batalla en un partido épico, en un Azteca que lució por último día el nombre de Estadio Ciudad de México, con 80,824 personas en sus gradas, la mayor parte de ellas alternando entre el '¿Y si sí?' y el 'sí se puede'.

Desde la noche del martes pasado, cuando México venció a Ecuador, un ritmo empezó a ganar fuerza. "Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor". La estrofa de 'Aquí no es así', la canción de Caifanes, se convirtió en la última semana en un himno.

Pero el domingo en la Ciudad de México amaneció inglés. No es raro en la época de lluvias en la capital del país. Y apenas una hora después de que el estadio abriera sus puertas a las 14.00 horas, la lluvia y la tormenta eléctrica comenzaron a no dar tregua.

La lluvia retrasó el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México (Francois Nel/Getty Images)

Tanto, que obligó a alargar los nervios una hora más. El horario del partido se retrasaba para iniciar a las 19.00, una hora después de la prevista. La lluvia no pareció importar, sin embargo, a las miles de personas que se encontraban en los fan fest de la ciudad, ni en las pantallas instaladas para aliviar la presión en los puntos más concurridos de la ciudad.

En el Estadio Ciudad de México, la gente se refugiaba bajo cualquier techo que encontraba, reacia a entrar a las gradas a pesar de los avisos de tormenta eléctrica. Miles de personas seguían gritando 'México, México', volaban a quien se dejaba y se hacía fotos con los aficionados ingleses.

Una frase tomó fuerza en los últimos días: ¿Y si sí? Finalmente, el sueño no pudo ser. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

En las gradas, la ilusión se mantenía. Personas que habían obtenido sus boletos gracias a alguna dinámica o concurso de las marcas patrocinadoras charlaban con otras que no habían tenido tanta fortuna. "A mi me costó mi boleto 50,000 pesos esta semana", decía un aficionado que viajó desde Coahuila. Su vecino de asiento, que había llegado desde San Luis Potosí, le contestaba que había conseguido el suyo el sábado por 12,000. Cuestión de suerte.

Ayer no estuvo permitido entrar con sombrero al estadio y eso hizo que se vieran pocos charros. En el apartado de caracterización, se vieron penachos, pero tal vez ahí también ganó la escuadra inglesa: leones y reyes, con corona y capa de armiño incluidas, se paseaban por las gradas.