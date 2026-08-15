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Comisión Nacional Antimonopolios aprueba en México la fusión de Paramount y Warner Bros

México se sumó a los 70 países que dieron luz verde a la fusión de los estudios de entretenimiento, una operación valuada en 110,000 mdd; sin embargo, Paramount aún enfrenta una demanda de 12 fiscales estatales en EU.
sáb 15 agosto 2026 12:31 PM
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Aprueban en México fusión de Paramount y Warner
La fusión concentrará franquicias y contenidos de alto valor como HBO, Warner Bros. y CBS, lo que podría modificar las condiciones de competencia en el streaming. (mixmotive/Getty Images)

La industria del streaming dio paso a una de las uniones más llamativas a nivel mundial. La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) aprobó la fusión en México de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, valuada en 110,000 millones de dólares, que dará origen a un jugador con una participación de mercado aproximado en 18%, colocándolo en segundo puesto, solo después de Netflix.

La decisión fue comunicada por Paramount Skydance al señalar que el proceso de revisión regulatoria, que duró ocho meses, abarcó 68 países de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil, China, COMESA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y, más recientemente, México, que anunció el viernes su aprobación.

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Hasta ahora la CNA no ha emitido comunicado o comentarios sobre su aprobación para la fusión.

La unión de los activos de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. implica la adquisición de los históricos estudios de producción, así como las franquicias, series y películas de la icónica firma de entretenimiento.

“Estos organismos reguladores independientes de todo el mundo aplicaron la ley y las definiciones de mercado y no encontraron motivos para impedir que la transacción siguiera adelante”, explicó el conglomerado multinacional de medios de comunicación y entretenimiento en un comunicado de prensa.

A pesar de la aprobación por parte diversos reguladores a nivel mundial, Paramount aún enfrenta el litigio iniciado por el estado de California y otros 11 fiscales generales estatales.

“Esto se coloca como un último obstáculo para completar una fusión que creará un competidor más fuerte con mayor capacidad para invertir en contenido de primera calidad, apoyar el talento creativo y a los trabajadores, y ofrecer entretenimiento de mayor calidad al público”, reconoció David Ellison, director ejecutivo de Paramount.

La demanda de los 12 fiscales argumenta que la fusión entre ambos estudios perjudicaría la distribución de películas y programas de televisión, así como una reducción de empleos en la industria de medios y el entretenimiento.

Fusión Paramount-Warner arrastra problemas de competencia

Especialistas en el tema anteriormente consultados por Expansión aseguraron que en este tipo de operaciones, los reguladores no analizan un solo mercado, sino un ecosistema de comercio interrelacionados. “El foco regulatorio va a centrarse en si la operación permitirá a la entidad resultante cerrar el acceso a contenido relevante o encarecerlo para los rivales”, dijo Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting.

Un punto particularmente sensible es la posible concentración de portafolios de contenido de alto valor —HBO, Warner Bros., CNN, CBS, entre otros—, ya que estos activos funcionan como motores de suscripción y retención de clientes.

Reza aseguró que la acumulación de estos activos bajo un solo grupo puede traducirse en una mayor capacidad para imponer condiciones comerciales, restringir licencias o privilegiar plataformas propias.

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Esto significaría que Paramount-Warner podrían generar condiciones en las que sus competidores como Netflix, Prime Video, Disney, Apple TV, entre otras, tengan menos opciones para licenciar contenido de Warner Bros. En la actualidad las streaming amplían su parrilla programática gracias a la adquisición de programación de otros competidores.

Además, la unión abre un riesgo de incrementos de precios , así como una menor diversidad de contenidos o menor pluralidad de ofertas, particularmente si la operación reduce el número de jugadores relevantes o limita el acceso de competidores a contenidos esenciales.

“La evidencia comparada muestra que, en mercados digitales, estos efectos suelen materializarse no solo en precios, sino en condiciones de acceso, calidad e innovación”, dijo la especialista.

La consolidación entre Warner Bros. Discovery y Paramount Global no solo redefinirá el mapa competitivo del streaming, sino que marca una nueva etapa en la evolución de la industria, donde el tamaño, el control de contenido y la capacidad de negociación serán determinantes.

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Telecomunicaciones Streaming

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