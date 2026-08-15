Comisión Nacional Antimonopolios aprueba en México la fusión de Paramount y Warner Bros

Hasta ahora la CNA no ha emitido comunicado o comentarios sobre su aprobación para la fusión.

La unión de los activos de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. implica la adquisición de los históricos estudios de producción, así como las franquicias, series y películas de la icónica firma de entretenimiento.

“Estos organismos reguladores independientes de todo el mundo aplicaron la ley y las definiciones de mercado y no encontraron motivos para impedir que la transacción siguiera adelante”, explicó el conglomerado multinacional de medios de comunicación y entretenimiento en un comunicado de prensa.

A pesar de la aprobación por parte diversos reguladores a nivel mundial, Paramount aún enfrenta el litigio iniciado por el estado de California y otros 11 fiscales generales estatales.

“Esto se coloca como un último obstáculo para completar una fusión que creará un competidor más fuerte con mayor capacidad para invertir en contenido de primera calidad, apoyar el talento creativo y a los trabajadores, y ofrecer entretenimiento de mayor calidad al público”, reconoció David Ellison, director ejecutivo de Paramount.

La demanda de los 12 fiscales argumenta que la fusión entre ambos estudios perjudicaría la distribución de películas y programas de televisión, así como una reducción de empleos en la industria de medios y el entretenimiento.

Fusión Paramount-Warner arrastra problemas de competencia

Especialistas en el tema anteriormente consultados por Expansión aseguraron que en este tipo de operaciones, los reguladores no analizan un solo mercado, sino un ecosistema de comercio interrelacionados. “El foco regulatorio va a centrarse en si la operación permitirá a la entidad resultante cerrar el acceso a contenido relevante o encarecerlo para los rivales”, dijo Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting.

Un punto particularmente sensible es la posible concentración de portafolios de contenido de alto valor —HBO, Warner Bros., CNN, CBS, entre otros—, ya que estos activos funcionan como motores de suscripción y retención de clientes.

Reza aseguró que la acumulación de estos activos bajo un solo grupo puede traducirse en una mayor capacidad para imponer condiciones comerciales, restringir licencias o privilegiar plataformas propias.