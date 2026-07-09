¿Cuándo vuelve a jugar México? Estos son los próximos partidos del Tri tras la eliminación del Mundial 2026

A ello se suman los procesos de preparación de los equipos de jóvenes y los torneos organizados por la Federación Mexicana de Futbol. Este es el calendario de los siguientes partidos de México.

¿Qué partidos habrá del Tri?

Tras quedar eliminada del Mundial 2026, la Selección Mexicana mayor varonil no tiene encuentros oficiales programados en los próximos meses. El representativo, ahora dirigido por Rafael Márquez , dependerá del calendario internacional de la Fecha FIFA que se realizará en septiembre y octubre de este año.

Además, se espera actividad para la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 que se realizará en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026, y marzo de 2027. En los que se podrán enfrentar a países como Canadá, Estados Unidos, Panamá, entre otros.

Este es el calendario aprobado por Concacaf:

• Fecha 1 - Septiembre 2026

• Fecha 2 - Septiembre 2026

• Fecha 3 - Octubre 2026

• Fecha 4 - Octubre 2026

• Cuartos de final - Noviembre 2026

• Final Four - Marzo 2027

Para 2027 también se espera la presencia del Tri mayor varonil en el torneo de la Copa Oro. Mientras tanto, el protagonismo recaerá en las selecciones juveniles y femeniles, que afrontarán torneos clasificatorios internacionales durante el segundo semestre del año.

Regresa la Sub-20 mexicana

El siguiente representativo mexicano que verá actividad será la Selección Nacional Sub-20 varonil, que llegará al Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, torneo que además se celebrará en México del 24 de julio al 9 de agosto.