¿Cuándo vuelve a jugar México? Estos son los próximos partidos del Tri tras la eliminación del Mundial 2026

La derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 puso fin a la participación del Tri. Sin embargo, el calendario de los equipos que representan a México seguirá en los próximos meses.
Durante este año habrá actividad en distintas categorías, desde el representativo Sub-20, que disputará el Campeonato de Concacaf en territorio mexicano, hasta la selección femenil mayor, que buscará asegurar su boleto a la Copa Mundial de Brasil 2027.
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A ello se suman los procesos de preparación de los equipos de jóvenes y los torneos organizados por la Federación Mexicana de Futbol. Este es el calendario de los siguientes partidos de México.
¿Qué partidos habrá del Tri?
Tras quedar eliminada del Mundial 2026, la Selección Mexicana mayor varonil no tiene encuentros oficiales programados en los próximos meses. El representativo, ahora dirigido por Rafael Márquez, dependerá del calendario internacional de la Fecha FIFA que se realizará en septiembre y octubre de este año.
Además, se espera actividad para la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 que se realizará en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026, y marzo de 2027. En los que se podrán enfrentar a países como Canadá, Estados Unidos, Panamá, entre otros.
Este es el calendario aprobado por Concacaf:
• Fecha 1 - Septiembre 2026 • Fecha 2 - Septiembre 2026 • Fecha 3 - Octubre 2026 • Fecha 4 - Octubre 2026 • Cuartos de final - Noviembre 2026 • Final Four - Marzo 2027
Para 2027 también se espera la presencia del Tri mayor varonil en el torneo de la Copa Oro. Mientras tanto, el protagonismo recaerá en las selecciones juveniles y femeniles, que afrontarán torneos clasificatorios internacionales durante el segundo semestre del año.
El siguiente representativo mexicano que verá actividad será la Selección Nacional Sub-20 varonil, que llegará al Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, torneo que además se celebrará en México del 24 de julio al 9 de agosto.
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Según los resultados, la Sub-20 podría conseguir uno de los cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, además de definir un lugar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
México quedó ubicado en el Grupo B, junto con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. El calendario confirmado por la Concacaf establece los siguientes encuentros:
- 24 de julio: México vs. Antigua y Barbuda. - 27 de julio: Costa Rica vs. México. - 30 de julio: México vs. Guatemala.
Los partidos de este torneo se jugarán en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla; Estadio Universitario BUAP, en Puebla y en el Estadio Ciudad de México. En caso de avanzar a las semifinales, el representativo mexicano asegurará automáticamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
El campeón del torneo también obtendrá el boleto olímpico para Los Ángeles 2028, siempre que no sea Estados Unidos, que ya está clasificado como anfitrión.
Selección Mexicana Femenil busca el Mundial
Otros de los partidos más importantes será el de la Selección Mexicana Femenil mayor, que intentará volver a una Copa del Mundo por primera vez desde Canadá 2015. La selección nacional femenil disputará el Campeonato W de la Concacaf, torneo clasificatorio rumbo al Mundial Femenil Brasil 2027.
La competencia será del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 y reunirá a las ocho mejores selecciones de la región. México iniciará su participación enfrentando a Haití el 28 de noviembre en Houston, Estado Unidos. En caso de salir con la victoria, el equipo dirigido por Pedro López tendrá uno de los cuatro boletos directos para la Copa del Mundo.
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El equipo femenil busca regresar a la máxima justa internacional después de ausentarse en las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.